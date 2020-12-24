炮轰电动汽车，丰田章男为什么急了

对于电动车，燃油车世界的巨头们普遍不太感冒，在各国燃油车禁售等政策逐步落地后，老巨头们开始坐不住了。

“分裂”的丰田战略

“电动车被过度炒作，既不环保、也不省钱！”

前两天，丰田掌门人丰田章男在一场新闻发布会上瞄准电动车火力全开。

他直接警告，“如果汽车行业仓促转向电动化，眼下的商业模式会彻底崩溃。”

此外，他还认为电动化会造成电力紧张，吞掉电网所有负荷。

其预估，如果电动化全面覆盖，在基础设施改造上，仅日本一国就要花掉 14 万亿至 37 万亿日圆（约合 1350 亿到 3580 亿美元）。

鉴于日本的电力大部分依靠燃煤和天然气，由此环保效应也不大。

有意思的是，虽内心无比抵触、嘴上怒喷电动车，但面对逐步收紧的环保法令，丰田的身体却很诚实。

它们计划在未来十年投资超过130亿美元对旗下车型进行电动化升级。

而它们的目标更为雄伟：到2030 年，除了自己最为擅长的混动车型（每年要卖 450 万台），每年还要销售 100 万台纯电动车。

如果拿着这个计划及目标再去与丰田章男的发言作对比，可以发现他们的战略与战术相当“分裂”。

本月月初，丰田还信誓旦旦称“未来几个月内”要发布一款纯电跨界 SUV。

如果换成其他厂商，这则新闻的可信度相当之高，但从过去的历史表现来看，丰田在纯电动车上的发力的确让人没多少信心。

首先，我们来了解一下这辆纯电跨界 SUV（虽然丰田放出的信息十分有限）。

丰田在发布会上只是给它准备了一个模糊的车辆侧面轮廓，从这张侧面轮廓中很难看出这款纯电SUV到底模样几何。

除此之外，发布会之上，丰田还抛出了 e-TNGA 平台概念。

从燃油车上 TNGA 平台的表现来看，e-TNGA应该相当有料。

但除了这个名词，丰田给不了我们任何细节信息。

我们不知道这辆车到底是前驱？后驱？四驱？用多大电池？几个电机？

我们不知道车辆造型、不知道车辆架构、不知道发布时间、也不知道量产时间或开卖时间。

换句话说，丰田这场发布会什么也没发布。

“狼来了”的故事

对于电动车的态度，丰田近几年真实上演了一场什么叫心口不一。

上世纪 90 年代末，走在环保前列的加州政府强逼汽车制造商设计几款电动车。为了抢占市场，丰田顺势推出了电动版 RAV4。

当时这款车型在技术上可一点都不保守，在市场上大多数车型还在使用铅酸电池时它已经换装了镍氢电池，续航可达 95 英里。

更重要的是，电动版RAV4 的耐用度甩开竞争对手一大截。最终，这款为加州定制的车型卖了 1484 台。

可惜的是，也只有这1484台。

初代电动版 RAV4 未能延续迭代，主要有两大原因：

首先，加州不再强制厂商销售纯电动车。（因为此事，加州政府被告上了法庭）；

其次，雪佛龙公司拿到了镍氢电池的专利，除非丰田愿意将电池缩小（类似混动车上的电池），否则就不再继续供货。

2012 年，丰田又推出了新款电动 RAV4，这次它们用上了特斯拉的技术。

丰田只是造了个车身，电池组、驱动系统和其它零部件则来自特斯拉。

显然，这完全是个政策产物。该版本的 RAV4 一直生产到 2014 年，随后也是无疾而终。

本质是路线之争

如果不是有人逼着去做，或者有足够吸引的激励措施，丰田的步子迈得就不够快。

它们更喜欢力推自己的混动车型和氢燃料电池车（Mirai），在挣钱的同时还把环保积分赚到了。

在为混动车型摇旗呐喊时，丰田还提到了一个观点：即现在的电池产量无法满足需求，分散给混动车型更好。

不过，想要改变市场环境，你得身先士卒作出表率。

而丰田迟迟不肯使劲显然是在等其他厂商把电池价格打下去，然后自己再坐享其成。（如果它们真想做纯电动车的话）

同时，为了不让过去几十年的技术积累付诸东流，丰田去年还以 1 元钱的售价将 THS 混动技术转让给了吉利。

这家日本巨头可不是做慈善，它们要的是更大的占有率，并希望通过占有率来扭转现行环保与车辆政策。

从历史动作来看，丰田对纯电动车确实有很大的抵触心理（甚至可以说有敌意）。

面对自己辛勤耕耘多年的混动和燃料电池技术，它们更是不愿承担失败的后果。

不过，对过去的留恋可能也会让它们错过最好的机会，也许现在不买票就真的坐不上这班转型的特快列车了。

电动化车轮能阻挡吗？

这次发言中，丰田章男的矛头有意无意地指向了特斯拉。

“特斯拉声称他们的菜谱将是未来的汽车标准，但丰田拥有的是真正的厨房和厨师。”

其实，这也不是他第一次提起特斯拉，一个月前在某次活动上，他说，“特斯拉不仅严重高估了自己4000亿美元的价值，而且还没有成熟到影响全球汽车趋势，尤其是在电动汽车领域”。

而本文也正好聊聊特斯拉过去一年取得的成绩，看看年销50万台的小厂特斯拉到底有什么底气与千万巨头丰田掰手腕。

经历了一整年的狂飙后，特斯拉本周一被正式纳入标普 500 指数，并一举成为纳入之初市值最高的成分股。

2020 年对特斯拉来说绝对意义重大，公司不但成功完成了四个季度连续盈利（也是加入标普 500 指数的必要条件），飞涨的股价还让 Elon Musk 身价暴增，超越 Bill Gates 跃居世界第二。

眼看 2020 年就要收官，特斯拉能否完成50 万台的年度交付量已经成了今年最大的悬念，它也决定着特斯拉的股价是否已经见顶。

在特斯拉的标普 500 成分股之路上，这几组数字也许是它们影响力最有力的注脚。

市值 6588 亿美元

这是特斯拉上周五尾盘时的市值。

今年 6 月份时，受 Semi 电动卡车即将投入量产消息刺激，特斯拉成功超越丰田，跻身世界市值最高汽车制造商。

几个月后，特斯拉市值已经超过丰田、大众、宝马、通用与福特之和。

再平衡要花 850 亿美元

标准普尔估计，追踪该指数的投资者需要购买 1.299 亿股特斯拉股票才能完成史上最大的一次再平衡，这意味着标普 500 指数其余部分中将有 850 亿美元的股票被卖掉（此前的记录是 508 亿美元）。

成功纳入标普 500 指数后，特斯拉将成为其第七大成分股，超越伯克希尔哈撒韦，紧追 Facebook 与 Alphabet。

年度涨幅 705%

相对于标普股票平均 13%的年度涨幅与纳斯达克科技股平均 40% 的涨幅，特斯拉的 705% 绝对足够吓人。

身价 1490 亿美元

福布斯数据显示，现年 49岁的 Elon Musk 身价已经高达 1490 亿美元，这全拜特斯拉疯涨的股票所赐，钢铁侠手里可是握有 21% 的股权。

其实今年年初，Musk 身价只有 266 亿美元，但现在他前面只有亚马逊的 Jeff Bezos 了。

利润 5.66 亿美元

总结前三季度财报，特斯拉已经实现了 5.66 亿美元的利润，它们更是连续 5 个季度盈利。不过，其销售额可是有 172 亿美元。

在本月的一封内部邮件中，Musk更是警告员工，称公司毛利很低，而投资者对特斯拉未来的盈利能力非常有信心。

如果特斯拉没能达到他们的期望，恐怕股价下跌不可避免。

总销量 110 万台

2008 年发布 Roadster 以来，特斯拉共向用户交付了 110 万台电动车，今年前三个季度交付量则达到了 31.9 万台，离 50 万台的年度交付目标还有很大一段距离。

股价天花板：780 美元

这是华尔街最乐观分析师给出的特斯拉股价天花板，比当下的水平还要再高出 12%。“世界电动化的进程正在加快，远远超出我们此前的预期。”高盛分析师 Mark Delaney 说道。“特斯拉的能源业务也会享受到监管变化带来的红利。”

如若股价崩盘，会一路跌到 40美元

有乐观就有悲观，GLJResearch 的 Gordon Johnson 将特斯拉的目标股价定在 40 美元。

“我们认为特斯拉第四季成绩可能会终结这场股价的狂飙盛宴。”从华尔街 30 位分析师的目标股价来看，大家认为将特斯拉股价定为 396 美元最合理。

成立 16 年

2004 年，Elon Musk 加入了刚刚成立一年的特斯拉，他直接投入 650 万美元并成为特斯拉的大股东，而后他们一起经历了跌宕起伏的 16 年。

2010 年 6 月，特斯拉登陆纳斯达克，上市价才 17 美元，经历了十年的股海沉浮，其股价已达 695 美元。

这九组数据也许不能说明燃油车与电动车的大方向之争，但也许能给丰田章男一些启示，也能让丰田在未来的技术变革中做到更决绝的断舍离。

毕竟有的时候胳膊是真拗不过大腿。