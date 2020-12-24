薅了 9000 万羊毛的 “全能车案”今日宣判：构成破坏计算机信息系统罪

IT之家 12 月 24 日消息 据闵行区人民法院官方发布，2020 年 12 月 24 日，由上海市闵行区人民检察院提起公诉的李某梁、张某、胡某、何某伟、丁某胜、黄某根破坏计算机信息系统案在上海市闵行区人民法院公开宣判。

案件聚焦

检察官指控，2017 年 1 月始，被告人李某梁与张某等人商谋，在未经营任何共享单车实体业务的情况下，在手机安卓端、iOS 端设计并上架名为 “全能车”“全能车 PRO”的 App 项目，以能打开市场上所有品牌单车为名，薅起了共享单车公司的 “羊毛”，吸引大量用户注册并交纳押金、支付使用费。IT之家获悉，截至案发，被告人所在单位深圳某科技有限公司发展全能车注册用户共计 476 万余人，收取的用户充值费用 9320 万余元。

法庭审理认为

被告人对品牌单车 App 进行反编译、对 App 传输的数据包进行抓取、破解获得的数据编写规则及通讯端口等信息，再通过虚拟服务器发送至品牌单车服务器的行为，构成破坏计算机信息系统罪。

主犯李某梁犯破坏计算机信息系统罪，判处有期徒刑十年，撤销其原有缓刑判决，决定执行有期徒刑十年六个月。法庭采纳检察官从业禁止建议，禁止被告人李某梁自刑法执行完毕之日或者假释之日起，五年内从事信息传输软件和信息技术服务相关职业。

被告人吴某、张某犯破坏计算机信息系统罪，判处有期徒刑三到四年不等；被告人何某伟、丁某胜、黄某根犯破坏计算机信息系统罪，判处有期徒刑两年，缓刑三年。

被告单位深圳某科技有限公司对计算机信息系统中处理、传输的数据进行修改、增加，犯破坏计算机信息系统罪，判处罚金人民币五百万元。