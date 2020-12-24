HyperX 推出自研蓝机械轴，将搭载到阿洛伊起源系列机械键盘上

IT之家12月24日消息 金士顿旗下外设品牌 HyperX 于 12 月 22 日发布了全新的自研机械键盘轴：蓝轴。此前 HyperX 已有红轴、水轴两款机械轴体，此款蓝轴与水轴一样属于段落轴，不同的是触发压力稍大，声音更加清脆，速度略微慢一些。

HyperX Blue 这款机械轴针对喜欢清脆声音的用户设计，类似 CHERRY 青轴，但是触发键程更短也更灵敏。轴体触发压力 50g，触发行程 1.8mm，总行程 3.8mm。轴体上盖采用透明设计，支持 RGB 灯光，寿命高达 8000 万次。

根据官方描述，HyperX 蓝轴具备丰富的触觉反馈以及清脆的声音，具有更高的复位位置以及压力，所以在快速点击时速度可能会稍慢一些。不过，如果你是一个喜欢清脆段落手感以及声音的游戏玩家、日常打字用户，你会不介意失去那一点点速度。

与 HyperX 的红轴以及水轴对比，三款机械轴触发行程均为 1.8mm，相比 CHERRY 的几款常见轴体短 0.2 至 0.4mm，速度更快，寿命也更高。

IT之家了解，HyperX 蓝轴将搭载到 Alloy Elite 2、Alloy Origins（阿洛伊起源）、Alloy Origins Core（阿洛伊起源 87 键）三款机械键盘上。目前国内暂时无法购买到蓝轴规格的键盘，搭载水轴的 HyperX 阿洛伊起源 87 机械键盘目前正在预售，价格为 599 元。