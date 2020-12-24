阿里巴巴被调查、蚂蚁又被约谈，中国互联网发展已进入一个新时代

监管部门再次出手了。

12 月 24 日早晨，新华社发布消息称，近日，国家市场监管总局根据举报，依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施 “二选一” 等涉嫌垄断行为立案调查。

与此同时，新华社又发布消息称，相关国家金融管理部门将于近日约谈蚂蚁集团。

对于互联网相关行业来说，这些监管措施再次释放出强烈的警示信号。

值得一提的是，对于被立案调查一事，阿里巴巴回应称：

今日，阿里巴巴接到国家市场监管总局通知，依法对阿里巴巴涉嫌垄断行为立案调查。阿里巴巴将积极配合监管部门调查。目前公司业务一切正常。

1、阿里巴巴被调查，人民日报发表评论

此番阿里巴巴被调查，不难让人想起此前不久国家市场监管总局的一项监管动态。

本网注意到，就在十天前的 12 月 14 日，国家市场监管总局也发布公告称，根据《反垄断法》举报，市场监管总局针对对三起未依法申报违法实施经营者集中的案件，向三个市场主体作出行政处罚的决定。

其中一个市场主体，就是阿里巴巴集团开展投资并购的主要实体——阿里巴巴投资。

据通报，从 2014 年 3 月至 2017 年 6 月，阿里巴巴投资先后三次合计收购了银泰商业 73.79% 的股权，成为银泰商业的控股股东；2018 年 2 月，阿里巴巴投资持股比例进一步提高——然而，在投资收购银泰商业股权之前，阿里巴巴投资未依法进行经营者集中申报。

为此，市场监管总局对阿里巴巴投资处于 50 万元的罚款。

对比来看，这次的调查，针对的是阿里巴巴集团的运营主体——其缘由是实施 “二选一” 等涉嫌垄断行为。

本网注意到，针对阿里巴巴被调查一事，人民日报在评论中表示：

市场监管总局根据举报，在前期核查研究的基础上对阿里巴巴立案调查，这是我国在互联网领域加强反垄断监管的一项重要举措，有利于规范行业秩序、促进平台经济长远健康发展。

评论称，我国平台经济、线上经济走在全球前列，离不开改革开放的大时代，受惠于中国这个全球最大的市场，得益于政府部门鼓励发展和创新的政策举措；但鼓励与规范应当并重，线上经济必须依法依规进行创新发展。

评论还强调，《反垄断法》适用于所有主体，对内资外资、国有企业和民营企业、大企业和中小企业、互联网企业和传统企业一视同仁、平等对待，目的是要保障各类市场主体平等参与市场竞争。

最后，评论还表示：

此次立案调查，并不意味着国家对平台经济鼓励、支持的态度有所改变，恰恰是为了更好规范和发展平台经济，引导、促进其健康发展，以期为中国经济高质量发展做出更大贡献。相信通过加强反垄断监管，能够消除影响平台经济健康发展的障碍，平台经济也将迎来更好的发展环境。

2、蚂蚁集团再被约谈，经济日报发表评论

就在阿里巴巴集团被调查的同一天，对于蚂蚁集团的监管也有了新动态。

据新华社报道，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局将于近日约谈蚂蚁集团，督促指导蚂蚁集团按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，规范金融业务经营与发展。

这个动态，很容易让人想起 11 月 2 日的一个监管动态：中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。

相对于上次的简明扼要，这次约谈在对蚂蚁集团的监管方向上有了更清晰的陈述——规范金融业务经营与发展。

本网注意到，针对第二次约谈，经济日报也发表了评论。评论认为：这表明规范平台经济发展已刻不容缓，也再次表明监管部门加强监管、促进平台经济健康发展的严肃态度和坚定决心。

评论还称，平台企业只有在规范有序的轨道上稳健发展，尊重监管规则，保持创新活力，才能形成真正的核心竞争力，实现国家、企业和消费者多方共赢，为经济高质量发展做出积极贡献。

而就在第二次约谈的消息发出后不久，蚂蚁集团也进行回应，回应称：

今日收到监管部门的约谈通知，将认真学习和严格遵从监管部门的要求，不折不扣地做好相关工作的落实。

本网注意到，实际上，在第一次约谈之后，蚂蚁集团已经公开表态，并对旗下多款产品进行了调整。

在 12 月 15 日召开的第四届中国互联网金融论坛上，蚂蚁集团董事长井贤栋表示，一个多月来，在监管的指导下全力做好暂缓上市的善后工作，而蚂蚁集团对照监管部门的要求，照镜子、找不足、做体检，积极配合监管，进一步落实监管要求。

井贤栋还表示：监管部门出台的一系列举措，将金融科技全面纳入监管框架，为我们金融科技从业机构开启了一个更加稳健、更加高质量发展的大幕。

除了表态，还有具体动作。

就在上周，针对未持有互联网存款的用户，支付宝在理财页面对银行存款产品进行了下线处理——对此，蚂蚁集团回应称：根据监管部门对于互联网存款行业的规范要求，目前蚂蚁平台上的互联网存款产品均已下架，只对已购买产品的用户可见，持有产品的用户不受影响。

同时，蚂蚁集团旗下的花呗、借呗等业务也进行调整。比如说，有网友的花呗额度被进行了大幅度调整，从 30000 元调整到 3000 元——对此，花呗方面回应称，近期正在调整部分年轻用户的额度，倡导更理性的消费习惯。

3、小结

12 月 24 日的这两起监管动态，并不让人感到非常意外。

今年 1 月，我国《反垄断法》修订草案公开征求意见稿出台，其中专门谈到：认定互联网领域经营者具有市场支配地位还应当考虑网络效应、规模经济、锁定效应、掌握和处理相关数据的能力等因素。

到了 11 月 10 日，国家市场监督管理总局发布了关于《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》（以下简称《指南》）公开征求意见的公告——这个《指南》被认为是直接针对互联网平台的反垄断监管规则。

从目前的情况来看，我国在反垄断和防止资本无序扩张方面会加大力度。

12 月 11 日，中央政治局在召开会议时明确强调称，下一步要 "强化反垄断和防止资本无序扩张"，可以说是从最高决策层面敲响了反垄断和防止资本无序扩张的警钟。

不仅如此，在 12 月 16 日至 18 日的中央经济工作会议上，确定了明年抓好的八大重点任务，其中第六点专门谈到了 “强化反垄断和防止资本无序扩张”，具体来说：

反垄断、反不正当竞争，是完善社会主义市场经济体制、推动高质量发展的内在要求。国家支持平台企业创新发展、增强国际竞争力，支持公有制经济和非公有制经济共同发展，同时要依法规范发展，健全数字规则。要完善平台企业垄断认定、数据收集使用管理、消费者权益保护等方面的法律规范。要加强规制，提升监管能力，坚决反对垄断和不正当竞争行为。金融创新必须在审慎监管的前提下进行。

这为我国在互联网反垄断和防止资本无序扩张方面提供了指引。

事实上，在全球范围内，互联网领域都在掀起一场反垄断的大潮；至少，从中美两个互联网大国的态势来看，全球互联网发展在走向区域割裂、甚至逐步脱节的同时，却也不约而同地在各自反垄断问题的步调上罕见地达成了一致。

而对于我国互联网行业来说，在经历了二十多年的发展之后，其发展毫无疑问将继续深入到国家经济社会的发展中去，并为数字化继续贡献力量；但可以肯定，包括互联网行业在内，所有行业都将被纳入政策运行的轨道，在监管中稳步前进。

不仅如此，在国家大力强调科技创新的重要性、把科技自立自强作为国家发展的战略支撑的大背景下，中国的互联网企业更应该承担起时代赋予的历史责任，应该承担好创新主体地位的角色，把科技创新作为自身发展的根本动力。

由此，以往互联网企业惯于采用的 "先烧钱、后收割" 的资本扩张式发展套路已经终结，而中国互联网企业走向深层次科技创新、凭技术实力生存的新发展时代，也已经开启。

一句话：科技企业，应以创新为先。