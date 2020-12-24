外媒：天马微电子计划明年出货 4000 万片 AMOLED 面板

12 月 24 日消息，据国外媒体报道，国内的面板制造商天马微电子股份有限公司，计划在明年出货 4000 万片 AMOLED 面板，较今年的出货量会有大幅增加。

天马微电子计划在明年出货 4000 万片 AMOLED 面板，是由韩国媒体报道的，外媒预计天马微电子今年 AMOLED 面板的出货量为 100 万片，明年计划出货 4000 万片，也就意味着出货量将急剧增加。

从外媒的报道来看，天马微电子旗下目前可生产 OLED 面板的工厂，主要在上海、武汉等地。上海的是 5.5 代生产线，生产刚性 OLED 面板。武汉的是第 6 代生产线，2017 年开始生产刚性和柔性 OLED 面板，在 2018 年年底，天马微电子宣布了扩大武汉柔性 OLED 面板厂的计划。

官网的信息显示，天马微电子股份有限公司成立于 1983 年，12 年后，也就是在 1995 年，在深圳证券交易所上市（证券简称：深天马 A，证券代码：000050），是一家在全球范围内提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持的创新型科技企业。

天马微电子聚焦以智能手机、平板电脑、高阶笔电为代表的移动智能终端显示市场和以车载、医疗、POS、HMI 等为代表的专业显示市场，并持续开发 IoT / 新应用，包括智能家居、智能穿戴、传感器等新兴市场，为客户提供最佳的产品体验。