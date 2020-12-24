微信视频号又升级，直播功能终于火力全开

赶在圣诞和元旦双节前夕，微信视频号又进行了一次重大的版本迭代。

打赏、连麦、美颜，用户呼吁已久的直播「三件套」终于上新了。视频号的推荐列表也变成了暗黑模式的信息流，用户可以像刷抖音一样上下滑动浏览视频。

此外，视频号的入口又增加了。这次，微信不仅把「附近的人」改成了「附近的人和直播」，还将视频号植入了微信用户的个人名片页。

又是重度迭代产品形态，又是增加新的用户入口，推出视频号近一年，微信究竟想在视频号上搞出什么「大动作」？

视频号的「武器库」再升级

针对直播产品基础能力的补齐，尤其是在直播互动性上重度迭代，是新版视频号最明显的变化。首先就是流传已久且张小龙都曾亲自预告过的直播连麦功能。

现在，用户可以在开启视频号直播的界面里找到「开启连麦」的按钮。直播时，主播可与观众以视频或者语音的方式实现连麦。该功能上线后，张小龙就第一时间与视频号博主阿禅尝鲜体验了一把。

与此同时，视频号创作者呼吁已久的直播打赏功能也来了。现在，在微信号个人信息里可以看到新增的「微信豆」类目，这是微信内的虚拟物品道具，可用于视频号直播打赏。

▲连麦功能和微信豆产品页面展示|产品截图

IOS 版本的充值信息显示，一块钱 7 颗微信豆，18 元是 126 颗，最高单次充值是 518 元购买 3626 颗。目前，在视频号直播间里，1 颗微信豆可以送一颗爱心，最贵的礼物是桃花岛，需要 8888 颗微信豆，价值 1200 多元。

此外，微信还新增了直播抽奖功能，主播可以在直播间发起抽奖，设置参与条件、活动时长和中奖名额。这一系列更新带来的强互动会极大提升用户观看直播的参与感，提高直播间的留存率。

加上近期视频号直播更新的推流功能，允许主播使用摄像机等设备进行更专业的直播，至此，视频号直播的基础能力已基本完善。

▲视频号推荐页改版展示|产品截图

除了基础能力，此次更新还在视频内容的呈现形式上做了优化，更加注重浏览时的沉浸感。视频号的推荐列表变成了暗黑模式的信息流，用户可以像刷抖音一样上下滑动浏览视频。

微信针对视频号的内容还做了更加垂类的细分。进入到视频号个人主页，可以在介绍栏下看到创作者过往发布的话题标签。发起直播时，主播还可以选择直播类别，包括生活、购物、知识教培等。

话题标签和直播分类可以实现内容更精准地推荐与分发。为优质内容寻找出口，也是视频号一直在迭代的方向，而此次更新又给视频号新增了两个流量入口。

▲「附近的人」改成了「附近的直播和人」，新增直播和视频内容|产品截图

一个在「发现」页内，原本「附近的人」改成了「附近的直播和人」，点击进入后，用户可以看到视频号的内容和直播。此外，视频号还可以在微信号个人主页展示，位置就在朋友圈下方。

一位业内人士表示，「微信这次又把视频号的武器库提升了一个等级，不仅有基于视频号的直播连麦打赏组合拳，还顺手迭代了附近的人，形成了附近的直播 + 短视频 + 关系链的新的内容池。」

视频号是一种生产工具

此次版本更新前不久，视频号里出现了一场累计观看人数破百万的直播。那是 12 月 13 日晚间，由微信认证的摄影师李政霖发起的观看双子座流星雨的直播。

在持续数小时的直播里，最高同时在线人数约为 1.5 万人，点赞量超过 230 万，给主播直接带来新增关注 2.1 万人。这或许是视频号第一个破圈的爆款直播。

▲李政霖流星雨直播截图|网络

阿拉丁&视灯创始人史文禄告诉极客公园（ID：geekpark），视频号直播才刚起步，流星雨这场直播里还没有连麦和打赏，但这类场景的直播内容很容易激发共鸣，互动性起来之后，视频号直播的想象空间非常大。

据史文禄观察，尽管已经上线快一年了，但视频号里的内容还处在相对初期的阶段，一个明显的特征是主打情感的内容居多，这类符合大众最常规和基础需求的内容，在一个平台早期更容易起量。

史文禄补充，「一些跟商业非常贴近，并且能吸引更多用户的优质内容还没起来，更多的品牌还没有入场，本地化的内容也还不多。未来，视频号这个内容生态的机会点还是非常庞大的。」

随着视频号基础能力的再次补齐，其生态的内容羽翼也在逐渐丰满。一个明显信号是，视频号本地内容和本地服务的能力在此次更新中进一步加强。尤其是增加「附近的直播和人」这个入口，对本地商户等主体是利好。

视频号会成为这些商户非常直接的展示窗口，史文禄说。采访时，他找出不久前在视频号里收藏的一只短视频，内容拍摄的是一家特色餐厅老板摆盘盛菜的过程。史文禄说：「这个内容非常吸引我，如果这家店就在附近，我会直接去。」

在史文禄看来，商品即内容，内容即营销，会是未来视频号的重要价值点，再加上微信生态内的小程序和支付等能力，这就形成了一个完整的商业闭环。

比如，京东和美团优选在视频号里直播，挂在的链接不是跳转到小商店，而是直接去到了对方的小程序，进而给用户提供更完整的服务。

史文禄认为，在这个闭环中，视频号和小程序一样都是内容创作者和服务商从事生产的工具，「不同的是，视频号的生产门槛更低，使用的频次却更高，因为它直接占据了普通用户内容娱乐的消费需求，这会比小程序形成更强烈的用户认知场景」。

此前，视频号更受关注的是其在内容层面对于社交分发的尝试。此次产品更新后，视频号的社交连接能力也需要被重视起来。这种连接除了人与人的连接，还有人与组织、机构的连接。视频号作为微信生态中场核心的能力正在进一步加强。