Counterpoint：超越高通，三季度联发科首次成为全球最大智能手机芯片厂商

IT之家 12 月 24 日消息 据技术市场研究公司 Counterpoint 估计，2020 年第三季度，联发科成为全球最大的智能手机芯片组厂商，市场份额达 31%，因为本季度智能手机销量回升。联发科在 100-250 美元价格区间智能手机的强劲表现，以及在中国和印度等关键地区的增长，帮助其成为最大的智能手机芯片组厂商。

与此同时，高通是 2020 年第三季度最大的 5G 芯片组厂商。在全球销售的 5G 手机中，39% 的使用了他们的芯片。2020 年第三季度，5G 智能手机的需求量翻了一番，2020 年第三季度售出的所有智能手机中，17% 是 5G 手机。2020 年第四季度出货的所有智能手机中，预计有三分之一将支持 5G，高通仍有机会在 2020 年第四季度重新夺回榜首位置。

▲按地区分市场份额

IT之家了解到，研究分析师 Ankit Malhotra 在谈到高通和联发科的发展战略时表示：“高通和联发科都对其产品组合进行了重新洗牌，而对消费者的关注在这里起到了关键作用。去年，联发科推出了新的基于游戏的 G 系列，而天玑芯片组则有助于将 5G 带入平价类别。全球最便宜的 5G 设备 realme V3 就是搭载联发科处理器。”

在谈到芯片组厂商的前景时，Malhotra 表示：“芯片组厂商的当务之急是将 5G 推向大众，然后释放云游戏等消费类 5G 用例的潜力，这又将带来对更强大的处理器的更高需求。高通和联发科将继续争夺第一的位置。”