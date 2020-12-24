十个关键词回顾 2020 年科技行业

又到了人们开始收到新年历的时候。

还有一周，2020 年即将来到尾声。2020 到底有没有更好的打开方式，这可能是所有人都在问的一个问题。

两周前，日本京都古刹清水寺住持森清范挥毫在纸上写下了日本年度汉字「密」，来自和疫情相关的用语「密切接触」。

如果人们有一天追溯历史，2020 年的新冠疫情可能是世界的一个新转折点——数字化开始从更深层次进入到人们的生活。疫情期间的办公需求，让 Zoom、钉钉、腾讯会议等办公软件用户激增；学生们对于网课的需求，让在线教育公司开始以十亿元为单位进行融资；封城期间人们对于买菜的需求，让社区团购「复活」成为今年最大的风口。

无法外出的消费者，将更多的精力放在了网上。罗永浩的加入，让直播带货成为短视频平台进军电商领域的冲锋号。在线下，曾经的创业者开始以互联网思维改造商品，以元气森林为代表的新消费品牌走入人们的生活。

在紧张的国际形势下，TikTok 在受到强监管的情况下，走出了一条中国公司出海的新路。华为面对的「供应禁令」，也让芯片成为今年最热的话题之一。

或许，我们可以用十个关键词，来回顾一下 2020 年的科技行业。

1、直播带货

逃得过李佳琦的「买它！」，未必能逃过罗永浩的「安利」。

出人意料的是，十几平米的直播间在 2020 年成为了大众消费欲望集中释放的「出口」，接连破亿的销售额也在交易体量上赶超了线下的超市、连锁店以及商业综合体。

一组数据显示，国内直播电商市场规模从 2017 年的 190 亿元迅速增长至 2019 年的 4338 亿元，预计 2020 年规模将达 9610 亿元，同比增长 122%。

在这空前高涨的数字背后，电商也正迎来新的颠覆者。快手、抖音、小红书等主流平台以差异化的竞争方式加速入局直播电商，直播电商正在重塑人货场。

人们的消费正在从主动走向被动，去中间商的销售路径也让商品价格显得美丽。物美价廉是直播电商催生大众狂热的原始驱动力，可仅仅是便宜却无法让这个风口持续火爆。

从野蛮生长到井喷和爆发，一年来直播电商火爆背后也一直有暗流在涌动。刷单、退货、劣质产品，在接连爆出的问题之下，平台、主播、MCN 机构等各方参与者，需要再次审视这个风口的未来走向。

表面上比拼流量，实际是比拼供应链能力。直播电商也是一场综合的硬仗。

2、新造车地狱到天堂

2020，新造车贡献了一场绝地反转的戏码，成为资本市场上的大赢家。

就在前一年，小鹏汽车被老车主「讨伐」，融资上也经历不顺；理想也是一样，创始人李想见了 100 余家投资机构，无一人敢投资新能源汽车，最后不得已找了兄弟；蔚来在资本市场的低谷表现最为明显，李斌也被媒体形容为「2019 年最惨的人」。

可谁也没想到，2020 年反转来得如此之快。截至今日，蔚来的市值已达到 730 亿美元，与 2019 年底最低股价相比翻了 50 倍，一举成为中国市值最高车企；小鹏与理想陆续上市，市值暴涨至最高超过 300 亿美元。

新造车在中概股的三员「大将」，也至少在钱这方面松了口气，得以筹集更多资金来拓展自身业务。毕竟对于新能源汽车行业来说，前方特斯拉在中国的围追堵截，后方各家传统车企的虎视眈眈，以及智能汽车本身的强大能量尚未释放出来，蔚来、小鹏与理想的市值暴涨只是市场对行业给出信心的表现。

「从地狱到天堂」的反转，是影视剧里最充满戏剧张力的片段，是这三家新造车势力的真实写照，但并不是智能汽车的终局。

3、新品牌

2020 年，不仅中国的首富是个卖水的，连最火的创业公司也是卖水的。

那家创业公司，叫元気森林，成立不到 5 年，估值已经超过了 140 亿元。今年双十一，元気森林最火的产品，苏打气泡水直接干掉可口可乐，天猫 / 京东水饮类销量第一。

不止元気森林，今年天猫发布的 V 榜年度 100 单品榜单中，钟薛高、完美日记、三顿半、花西子等新国货品牌都上榜了。要知道，它们平均的成立时间都不到 5 年，增长速度却让前辈们望尘莫及。

虽然看似毫无征兆，但新国货品牌如雨后春笋般地冒出来，其实是一种必然。

在 95 后成为消费主力的这个时代，产品不够有趣有创意，pass，颜值不行，pass。大公司一般盯的是全球，不用指望它们会花大力气为中国用户定制产品和服务。既然 Z 世代成了主要客户，专业「讨好」这一目标群体的新品牌自然就出现了。

不过如果你以为新品牌只是会玩「营销」，那可就肤浅了。这些新品牌能迅速崛起，是因为它们带来了完全不同的玩法，甚至改变了行业游戏规则。

以前说产品力是锐利，如今新一代创业者更懂得持续和专注，用拙力不断去迭代优化产品。在这个信息带宽被无限扩充的时代，在这个信息分发渠道不再被垄断的时代，好产品不需要用性价比拉拢消费者。

元気森林 CEO 唐彬森曾在某次闭门会议上分享说，「凡是营销成本高的都有改造机会」。元气森林不惜成本投入产品研发和生产，前后用了三个月调整甜味剂配方，在物流成本上升了 5~6 个点的前提下，坚持把气打足，为的是消费者能像喝可乐一样爽。

产品做到足够好，加上日式清新独特的包装设计，9 种口味，驻足在便利店冷柜货架前，你的手自然会伸向那瓶元気森林的气泡水。

售价五块八？没人在乎的。

4、爆雷

1.8 亿美元，这也许是一系列谎言的代价。

12 月 17 日，距离瑞幸咖啡「自曝」财务造假 8 个月后，公司同意支付 1.8 亿美元罚金与美国证券交易委员会（SEC）达成和解。而面对来 SEC「会计造假」的指控，瑞幸公司的反馈是既不否认也不承认。

从成立到在纳斯达克上市，只用了 18 个月时间的瑞幸刷新了美股上市的新纪录，而接下里因为财务造假而在一年之内接到退市通知，也创下了一个纪录。

同样是美股，年初上市的蛋壳公寓在今年经历了从天堂到地狱的刺激。下半年，断裂的资金链最终造成了蛋壳公寓「暴雷」，引起了接下来一系列的租客和房东的激烈对峙，难题至今仍未解决。

能力无法匹配狂野的目标，最终的结果可能是灾难性的。瑞幸在认缴 1.8 亿美元巨额罚款之外，依然要面对美国的团体民事诉讼。影响更为深远的是，在国际关系紧张的当下，美国参众两院已经通过了针对在美上市外国公司从严审核的法案，而其中中国公司占大多数。

有时候，跑得太快未必是好事，尤其是还需要作弊这样的辅助手段。埋下的雷总会引爆，最终粉碎自己，伤及无辜。

纪录总能被打破，但是被损坏的信任却很难修复。

5、芯片

高速增长的华为终端业务踩下「急刹车」。

2019 年 5 月起，美国先后对华为发起三轮制裁，从操作系统、芯片 ARM 架构授权，到高端芯片代工、购买第三方芯片，步步紧逼，三轮制裁对华为消费者业务的影响最大。在此之前，华为运营商业务、企业业务、云与计算业务、消费者业务四大板块，每年保持稳定增长。其中，消费者业务增速最快，是华为业务营收主力，占据总体营收过半份额。

三轮制裁后，华为「明星」主力面临无芯可用，无芯可买，手机业务面临前所未有的挑战。高速行驶的华为开始减速，修修补补。就像二战时期拍摄的那架伊尔 2 轰炸机，千疮百孔、弹痕累累但依然靠着没被子弹击中的动力系统保持飞行姿势。

尤其是今年 8 月第三轮制裁，成为压倒华为终端业务防线瓦解的最后一道屏障。三个月后，荣耀正式从华为拆分、独立，从最熟悉的亲人变成竞争对手。荣耀在产业链合作伙伴的合力自救下，求得生存，而华为消费者业务则换道行驶，向 IoT 智慧家居、汽车更宽阔的市场赛道发起了猛烈攻势。

伤筋动骨一百天，缺芯痛的不仅是华为，更给国内芯片产业带来反思。与此同时，国内芯片行业热度攀升，也带来很多盲目投资和烂尾项目。芯片产业发展绝不是「一哄而上」，而需要慢工出细活，依靠政策引导，人才、企业、资本、技术经验的长期积累，更需要在现有的条件下与全球资源建立、加强紧密合作，方能实现产业良性循环。

6、社区团购

未曾有过一项互联网业务，能引发巨头的悉数入场，却又迅速遭受大规模的争议，舆论环境在短短几个月里，冰火两重天。

社区团购不是一件新鲜事。从 2014 年至今，这个无数次被证伪的项目，在 2020 年「复活」成超级风口。从 7 月到 11 月，滴滴、美团、拼多多、阿里巴巴、京东等各家创始人、CEO 要么亲自带队，要么放出豪言「必须拿下第一」。

而社区团购也以前所未有的速度，铺到了下沉市场的每个角落，开始影响中国商业系统的毛细血管。

但「冷水」来得也快。12 月 11 日，人民日报发文称互联网巨头不要「惦记老百姓的几捆白菜」；随后，因扰乱价格体系，社区团购又遭到供货商们旗帜鲜明的抱团抵制；紧接着，12 月 22 日，市场监管总局联合商务部约谈阿里、腾讯、京东、美团、拼多多、滴滴，出炉「社区团购九不得」。

社区团购创业公司十荟团 CEO 陈郢曾经发内部信表示，社区团购的终局是颠覆整个电商市场，改造整个 35 万亿规模的线下市场。

不管是抢占线下流量的巨头，还是要颠覆电商的创业者，社区团购的入门都是人们的「菜篮子」，而用户不仅仅是一个个等待转化的数字。

7、线上教育

2020 年，哪个行业「逆势而上」？你能想到的一定有在线教育。

猿辅导、作业帮在新一轮「巨额」融资之后估值超过百亿美金。跟谁学在登陆美股一年之后，股价大涨 800%，曾经一度超过「老大哥」新东方。今天在线教育获得如此大的势能，用了不过五、六年的光景。

究其背后的原因，还是打破了时空的局限，互联网技术让教育资源不均衡的问题有所缓解，让教育变得更加普惠。今天一个乡镇小孩，能上清华名师的课程，这在过去是无法想象的。

当然火热表象之下，在线教育需要解决的问题并不少。在线教育，重点应该在教育，而非在线。弹药充足的在线教育公司纷纷「跑马圈地」，有人说这是一场不逊于美团打饿了么，摩拜打 ofo 的获客之争。但是资本要求的是规模效应，教育讲究的是因材施教，那套互联网的打法注定无法在教育行业走通。

还是需要回到教育的本质：什么样的交付形式对学生最友好？线上学习效果如何媲美线下？报了这么多网课，为什么家长还是如此焦虑？疯狂之后一定趋于理性，在线教育的「原问题」留给行业玩家一一解答。

8、TikTok

TikTok 或许是字节跳动至今孵化的出海最成功的产品，这款短视频 App 在疫情的催化下今年 4 月全球下载量超过 20 亿次。全球化原本是字节跳动今年的关键动作，创始人张一鸣在今年初的内部信中曾提到，接下来的工作重点是领导公司领导公司全球战略和发展。

只是在黑天鹅满天飞的 2020 年，字节跳动也未能幸免，国际局势变化深刻影响了这家公司加速前行的节奏。先是今年 6 月底，出于国家安全考虑，印度政府宣布禁止包括 TikTok 和微信在内的 59 款中国应用，很快美国白宫也对 TikTok 发出了相似的警告。

今年 7 月，美国总统等人纷纷向媒体发话考虑禁止 TikTok；紧接着 8 月，美国总统签署行政命令，要求字节跳动必须出售或剥离 TikTok 的在美业务；随后，美国商务部 9 月下达最后通牒，或禁止 TikTok 在美国境内应用商店的下载、更新。

面对来自白宫的步步施压，字节跳动也开始了持续且漫长的「层层抵抗」。对内建立针对数据应用的监督机制、积极寻找合适的合作伙伴、研究在美正常运行的方法，对外组建法务团队起诉美国政府。

美国商务部原本给 TikTok 下达的封禁死线是 11 月 12 号，这一日期一拖再拖，到如今 TikTok 的在美命运还未靴子落地。TikTok 面临的局面，不再是一个简单的商业问题，它成为了美国恐惧中国创新的出头鸟。

9、隐私

在人脸识别技术被普及到人们日常生活方方面面的今天，在适应了人脸识别带来的便利之后，人们开始对它警惕。

去年 11 月，杭州市民郭先生将杭州野生动物园告上了法庭，原因是园方将入园系统从指纹识别升级为人脸识别，年卡会员郭先生被要求激活人脸信息才能入园。今年 11 月，这个被称为「人脸识别第一案」的案件宣判，园方败诉。

在济南，一男子戴头盔在售楼处看房，以免售楼处的人脸识别系统捕捉到自己的信息。这一怪异的举动将房产行业的一个隐秘的角落公之于众——通过人脸识别判断客户来源，方便结算佣金。

动物园是否有权强制游客录入人脸？售楼处是否有权在不征得客户同意的情况下采集人脸信息？在人们沉浸在享受人脸识别带来的便利的前几年，这些问题或许只是闪过一些人的脑袋，很少有人认真思考过。

不止人脸识别。当 AI 技术成为科技公司的标配，用户的个人数据和行为数据日复一日地涌入科技公司的计算系统，成为它们的养料。科技公司们越来越了解它的用户，那些越来越精准的推送蚕食着用户的时间和金钱。

如今人们逐渐从科技带来的狂欢中清醒，开始意识到，保护好自己的数据和自己的脸，是与科技巨头们「谈判」的第一步。

监管部门开始跟进。10 月，全国人大法工委公开就《中华人民共和国个人信息保护法 (草案)》征求意见。12 月，天津立法规定，采集自然人信息需经本人同意并约定用途。

科技行业来到了一个必需要面对的时刻。对于部分科技公司来说，曾经支撑营收的关键环节正在被打破，如何调整自己，以适应越来越严格的隐私监管政策，成为他们在 2021 年必修的课。

10、稳妥创新

一度将成为全球最大 IPO 的蚂蚁集团上市进程，最终被按下了暂停键。

11 月初，距离蚂蚁集团上市还有不到 48 小时，上交所发布通告，称由于蚂蚁集团近日实际控制人、董事长及总经理被相关部门联合约谈，根据「科创板」相关规定，将暂缓蚂蚁集团上市程序。一小时之后，港交所发布公告，暂缓蚂蚁集团上市。

一天之前，根据证监会消息，11 月 2 日中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。同一天，监管层对于网络小贷的「意见稿」曝光，文中的一些细节，将对蚂蚁集团具体信贷业务造成直接影响。

而在此之前，阿里巴巴创始人马云在外滩金融峰会上，以「较大尺度」发言呼吁国家能够放松监管。究竟是马云的发言造成了监管收紧，还是相反，可能只有当事人自己才知道了。

蚂蚁集团在随后的声明中说了八个字，值得互联网平台注意：「拥抱监管，稳妥创新。」