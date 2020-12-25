Steam 中国版真的来了：教你启动 “蒸汽平台”

最近 PC 游戏玩家最为关注的新闻，可能就是 Steam 中国版 “蒸汽平台”了。Steam 中国版 “蒸汽平台”的推出，已经是板上钉钉，完美世界将会代理 Steam 中国，预计在 1 月 16~17 日推出 “蒸汽平台”。

对于 Steam 中国 “蒸汽平台”，很多玩家都心怀顾虑。但对于已经确定的事实，过多的担忧只能徒增烦恼。最近，Steam 客户端中，的确出现了 Steam 中国 “蒸汽平台”的蛛丝马迹。

首先，如果你的 Steam 稳定版的用户，那么可以在 Steam 安装目录下的 “resource”文件夹中，找到一个 “steamchina_log_overlay.tga”的图像文件。

“resourse”目录中的 “steamchina”文件

这个文件打开后，是这样的，这应该就是 Steam 中国 “蒸汽平台”的 logo 了。

是 “蒸汽平台”的 logo

而如果你开启了 Steam 的测试版通道，那么 Steam 的安装目录下，还会直接出现 “steamchina”的文件夹，其中 “graphics”目录有两个 tga 文件，都是 Steam 中国 “蒸汽平台”的 logo。

测试版中的 “蒸汽平台”logo 文件

这些文件出现在所有的 Steam 客户端中，无论你用的是国区还是其他地区的 Steam 账号，客户端的安装目录都会出现这些文件。

由此看来，Steam 中国 “蒸汽平台”似乎不会单独推出客户端，而是通过一些手段，来让特定用户启动到 “蒸汽平台”当中。其实，即使是现在，通过一些手段，也已经可以启动 “蒸汽平台”了。

首先，我们进入到 Steam 客户端的安装目录，找到 “steam.exe”，创建一个快捷方式。

为 “steam.exe”创建一个快捷方式

接着，在这个 Steam 快捷方式的 “属性”中，在 “快捷方式”标签页找到 “目标”，在字段的后面加上 “ -steamchina”这个启动参数。注意，“-”的前面有一个空格。

在快捷方式的 “目标”后加入 “ -steamchina”启动参数

点击 “确定”关闭窗口。然后双击这个 Steam 快捷方式，可以看到，Steam 中国 “蒸汽平台”的登录框就出现了！

出现了 “蒸汽平台”的登录框，注意看 logo，的确是 “蒸汽平台”不是 “Steam”

当然，这也只是一个登录框。Steam 中国 “蒸汽平台”还没有正式上线，因此即使用已有的账号密码输入登录，也只会跳转到 Steam 的主页，而且是个单纯的网页版。但可以注意到，在跳转之前，的确出现了 “steamchina”字样的域名，可见 Steam 中国 “蒸汽平台”的确在紧锣密鼓地筹备中。

登录后，会开启一个带有 “steamchina”字样的 URL

但很快就跳转到 Steam 的全球域名了，Steam 中国的主页还没做好

按照相关操作推测，Steam 中国 “蒸汽平台”很有可能和 Steam 国际版共用客户端，只不过双方的启动参数不同。无论如何，Steam 进入中国对于游戏玩家、乃至于整个游戏行业都是一件大事，让我们持续保持关注吧。