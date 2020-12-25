Edge 浏览器 v88 稳定版年后更新：引入垂直选项卡、Flash 删除

IT之家12月25日消息 据外媒 WinCentral 称，微软 Edge 浏览器 88 稳定版更新将于 2021 年 1 月到来，引入大量新特性，例如睡眠选项卡、垂直选项卡、PDF 文档的阅读视图、重置 Microsoft Edge 同步数据。
部分新特性包括：
休眠选项卡：降低后台选项卡所使用的系统资源 (如内存、CPU)来提高浏览器性能。用户可以设置策略防止标签进入睡眠状态，并配置标签的睡眠时间等。
从 Edge 88 开始，用户将可以用单页或两页的图书阅览视图查看 PDF 文档。若用户需要更改视图，可以通过单击工具栏中的 “页面视图”按钮实现。
现在，在MacOS或较低级别的 Windows（7、8、8.1）上通过 Edge登录的用户将自动登录到配置为允许使用微软帐户进行单点登录的网站。（例如bing.com，office.com，msn.com，outlook.com）。
垂直选项卡：随着选项卡数量的增加，网站的标题被切断，选项卡控制更麻烦，每个选项卡显示面积缩小，这又会增加用户的工作难度。垂直标签可以让用户把标签移到一侧，垂直对齐的图标和长标题可以使它更容易识别和切换。垂直选项卡还提供了更多的空间来帮助用户快速地对选项卡进行多选、关闭和排序，从而使多个选项卡的管理变得更容易。当用户使用垂直选项卡时，想要聚焦并查看更多的网页时，他们总是可以折叠窗格，只要在他们想与特定选项卡交互时悬停来扩展它。
微软引入了一种从产品内部重置你的 Microsoft Edge 同步数据的方法。这可以确保从 Microsoft services 中清除您的数据，并解决以前需要支持单的某些产品问题。
从微软 Edge v88 开始，微软将根据被泄露的数据库进行密码检查，如果找到匹配的用户数据，将向用户发出警报。
对遗留 FTP 协议的支持已经从 Microsoft Edge 中删除。试图导航到 FTP 链接将导致浏览器指示操作系统打开一个外部应用程序来处理 FTP 链接。或者，IT管理员可以将 Microsoft Edge 配置为对依赖 FTP 协议的站点使用 IE 模式。
从微软 Edge v88 开始，微软开始提供通过工作配置文件在 MacOS 上进行身份验证切换站点的能力。
从微软 Edge Beta v88 开始，Adobe Flash 的功能和支持将被删除。
IT之家了解到，由于微软开发人员已处于休假状态，近期更新减少，但年后将迎来一个新的大版本更新。