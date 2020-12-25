Edge 浏览器 v88 稳定版年后更新：引入垂直选项卡、Flash 删除

垂直选项卡：随着选项卡数量的增加，网站的标题被切断，选项卡控制更麻烦，每个选项卡显示面积缩小，这又会增加用户的工作难度。垂直标签可以让用户把标签移到一侧，垂直对齐的图标和长标题可以使它更容易识别和切换。垂直选项卡还提供了更多的空间来帮助用户快速地对选项卡进行多选、关闭和排序，从而使多个选项卡的管理变得更容易。当用户使用垂直选项卡时，想要聚焦并查看更多的网页时，他们总是可以折叠窗格，只要在他们想与特定选项卡交互时悬停来扩展它。