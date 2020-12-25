美股提前收市，理想、小鹏汽车跌超 4%，阿里巴巴创单日跌幅纪录

北京时间 12 月 25 日消息，圣诞节前最后一个交易日美股小幅收涨。截至收盘，道指涨 70.04 点，涨幅为 0.23%，报收 30199.87 点；标普 500 指数涨 13.05 点，涨幅为 0.35%，报收 3703.06 点；纳指涨 33.62 点，涨幅为 0.26%，报收 12804.73 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌不一：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

遭国家市场监管总局反垄断调查，阿里巴巴大跌逾 13%

国家市场监管总局宣布依法对阿里巴巴集团实施 “二选一”等涉嫌垄断行为立案调查后，星期四盘前交易中，阿里巴巴股价一度下跌 7.2%。常规交易中，阿里巴巴开盘价为 228.24 美元，是自 7 月 7 日以来的最低开盘价。自 10 月 27 日以创记录的 317.14 美元收盘后，12 月 15 日收盘价为 255.11 美元，累计跌幅高达 19.6%，上一交易日收盘价为 256.18 美元。阿里巴巴对此发表公告称，“今日，阿里巴巴接到国家市场监管总局通知，依法对阿里巴巴涉嫌垄断行为立案调查。阿里巴巴将积极配合监管部门调查。目前公司业务一切正常。”Raymond James 分析师亚龙 · 凯斯勒（Aaron Kessler）发表投资报告称，“我们对阿里巴巴被调查不感到意外。我们认为，调查最可能的结果，是中止排他性合作关系，不过，目前还很难量化这些举措对营收的影响。”凯斯勒维持对阿里巴巴股票的 “强烈买进”评级。凯斯勒称，鉴于最近阿里巴巴股价远低于历史高点，投资者 “基本上表达了对受到调查的担忧”。他说，因此，在当前的价格水平下，“我们仍然是阿里巴巴股票的买入者”。凯斯勒给出的阿里巴巴目标股价为 330 美元，比当前股价高出 49.5%。今天常规交易中，阿里巴巴股价下跌 34.18 美元，跌幅为 13.34%，报收于 220 美元，盘中一度探底 211.23 美元。

阿里巴巴遭调查利好拼多多，股价大涨近 9%

今天常规交易中，拼多多股价上涨 12.5 美元，涨幅为 8.91%，报收于 152.75 美元，盘中一度摸高 156.94 美元。今年以来，拼多多股价累计上涨约 3 倍，许多投资者对其未来前景非常激动。在挑战体量大得多的竞争对手方面，拼多多表现相当不错。创新性的拼团购买折扣模式吸引了数亿用户，迎合了消费者希望打折的心理。另外，由于拼多多主要通过向商家提供工具和服务创收，而非直接销售商品，这种经常性收入对宏观经济形势依赖不大。今天阿里巴巴收到国家市场监管总局反垄断调查通知的消息，让投资者有了对拼多多前景乐观的新理由。监管机构强制阿里巴巴和其他大牌电子商务巨头控制它们更激进的竞争行为，拼多多和其他规模较小的电商将因此受益。拼多多还面临一些不确定性，尤其是它向重资产模式转型、投入更多资金降低对第三方提供商依赖的计划。但至少截至今天，股东对拼多多的表现是满意的，对于拼多多而言，2021 年将是有趣的一年。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数下跌，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

高盛称苹果生产电动汽车利润将仅增长 3%

本周，苹果将在未来 5 年内推出电动汽车的消息热度很高，高盛科技分析师洛德 · 哈尔（Rod Hall）撰文分析了造车对苹果利润的影响。假设苹果 2025 年推出一款售价 7.5 万美元的电动汽车，运营利润率达到 7%，能占领 5% 的电动汽车市场，利润将仅增长 3%；如果苹果电动汽车定价达到 10 万美元，运营利润率可以达到 10%，哈尔估计苹果利润将增长 5%。考虑到苹果通过与代工厂商合作生产 iPhone、iPad 和 Mac 等对资本要求相对较低的产品获得的高利润率，3% 至 5% 的利润增长对它而言意义不大。电动汽车对苹果利润增长贡献偏低，反映了生产电动汽车或其他类型汽车的高成本，福特、通用汽车的运营利润率仅为小 1 位数。哈尔说，“作为支持其服务业务的硬件平台，生产汽车对苹果是有意义的，但汽车产业较低的利润率，可能意味着，它对利润增长的影响有限。”总体而言，华尔街对苹果造车的热情并不特别高。Wedbush 分析师丹 · 艾维斯（Dan Ives）表示，生产电动汽车，是苹果 CEO 蒂姆 · 库克 (Tim Cook)不愿意直接面对的运营难题，“苹果会面临产能、电池技术和监管障碍等难题”。

投资者建议马斯克合并旗下 4 家公司，特斯拉涨超 2.4%

今天常规交易中，特斯拉股价上涨 15.79 美元，涨幅为 2.44%，报收于 661.77 美元，盘中一度摸高 666.09 美元。特斯拉正在进行最后的努力，尽可能提升今年的汽车交付量。在每个季度末，特斯拉总是会有这样的 “操作”。由于特斯拉能否完成今年的汽车生产和交付量计划受到大量关注，公司 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)已竭尽所能地鼓励员工努力工作，争取在 12 月 31 日前完成公司计划。但不低估被纳入标普 500 指数对股价的短期影响也是很重要的。为了使自己的投资组合在本周一伊始符合 “新”标普 500 指数的表现，指数基金需要买进约 900 亿美元特斯拉股票。没有买进足额特斯拉股票的投资者，可能无法满足向标普 500 指数 “看齐”的投资目标。明年特斯拉要再现 2020 年的表现有相当大难度，但许多投资者对其长期前景持乐观态度，认为未来数年它还有更多上涨空间。特斯拉投资者戴夫 · 李（Dave Lee）在 Twitter 上向马斯克喊话，呼吁他把旗下 4 家公司——特斯拉、SpaceX、Neuralink 和 Boring Company——整合为一家名为 “X”的控股公司。这 4 家公司中只有特斯拉是上市公司。这有助于马斯克管理旗下公司，创建新公司。“X”的使命将是 “确保人类的生存和进步”。马斯克回复戴夫 · 李说，“好主意”。