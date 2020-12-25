气压波动使珠峰 “缩短”数千米

北京时间 12 月 25 日消息，据国外媒体报道，珠穆朗玛峰是世界第一高峰，但有时它感觉像是世界 “第二高峰”。最新研究表明，由于珠峰气压全年处于显著波动状态，导致峰顶 “感知海拔”收缩了数千米。

该项研究作者、英国拉夫堡大学气候科学家汤姆 · 马修斯称，受气压波动变化影响，有时感知海拔会与珠峰实际高度不一致。这项最新研究报告发表在 12 月 18 日出版的《iScience》期刊上，马修斯和同事研究了珠峰峰顶附近气象站和欧洲航天局哥白尼卫星 40 多年以来记录的气压数据。

气压与珠峰氧气供应密切相关，当气压降低时，空气中的氧分子就会减少，使得呼吸这个简单动作变得更加费力。出于该原因，许多选择攀登珠峰在抵达空气稀薄的高海拔区域时，通常会依靠补给氧气来维持攀登。据悉，据相关数据记载，仅有 169 名男性和 8 名女性曾在不使用辅助氧气的情况下登上珠峰。

但是，研究作者发现尽管气压会随海拔高度而下降，但它也会随着天气变化而波动。1979-2019 年，珠峰峰顶附近的气压依据季节变化会出现 309-343 百帕斯卡的波动区间。

科学记者凯瑟琳 · 科尔内称，与 5 月份珠峰测量的平均气压相比，从氧气可用性的角度来看，这一跨度意味着珠峰感知高度与实际高度相差 737 米。

据句话讲，有时珠峰氧气量会让人们感到该山峰比实际缩短了几千米，意味着部分攀登者有时会感到 8800 米的珠峰会比世界第二高峰乔戈里峰（8600 米）高度更低。

同时，研究人员发现珠峰气压在夏季持续较高，因此，仅从氧气供应情况来看，夏季是攀登珠峰的最佳季节。研究人员称，近年来，全球气候持续趋暖，意味着珠峰感知海拔可能永久下降。全球气候变暖会使珠峰变得更低一些。