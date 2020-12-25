滴滴、美团、哈啰掀新一轮争夺战，挖掘共享电单车下沉市场

近日，北京市多个部门共同约谈多家在京运营的共享电动自行车企业，提出限期整改要求，并再次明确不发展共享电单车。至此，明确表示不发展共享电单车的城市已包括北京、上海、深圳、广州等国内主要一线城市。

相比之下，在多数二三四线城市等地区，居民对 3-10 公里的出行需求尚未得到满足，共享电单车可以填补这部分空白，因而当地监管部门对共享电单车的接受度更高。资料显示，我国共有 333 个地级行政区，2846 个县级行政区，38755 个乡级行政区。这对共享电单车企业而言，显然是一个巨大的增量市场。

在这种情况下，滴滴、美团、哈啰等巨头纷纷挖掘下沉市场。易观分析高级分析师覃承萍表示，“去年共享电单车盈利模式已通过市场检验，在供不应求的当下，及市场不发生极端恶性竞争情况下，其盈利能力前景还是很可观的，按 2 年投放周期算，投入产出比至少也得有 2-3 倍。”

网经社生活服务分析师陈礼腾表示，“不同于过去的共享单车（电单车）野蛮竞争，现阶段的共享出行竞争均朝着精细化运营的方向发展，各平台的用户群体基本形成，依靠骑行体验等服务构建自身‘护城河’是各家竞争的方向。”

共享电单车成新增长点，头部平台掀新一轮争夺战

实际上，从 2016 年开始，国内陆续就有共享电单车产品出现，比如小鹿单车、7 号单车、享骑等，市场一度出现群雄逐鹿的形势。

不过，2017 年 8 月交通运输部等 10 部委联合印发《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，明确提出 “不鼓励发展互联网租赁电动自行车”。陈礼腾表示，这直接遏制了共享电单车的发展。

行业转折出现在 2019 年 4 月，被誉为电动自行车行业 “新国标”的《电动自行车安全技术规范》于当月实施。该政策明确了电动自行车的标准，符合标准的电单车将被归为非机动车，上路无需驾照。陈礼腾表示，“新国标”施行后共享电单车迎来了新生机。

伴随着 “新国标”政策的实施，共享电单车行业正式进入快速发展期。尤其是今年，滴滴、美团、哈啰等头部平台在共享电单车行业频频布局。

今年 4 月，滴滴公布未来三年战略，称电单车成为青桔今年重点发展业务。同样是 4 月，据《晚点 LatePost》报道，青桔获 10 亿美元融资。在随后的 8 月，青桔在北京举办发布会，宣布推出三款新车，其中两款是电单车。

美团 CEO 王兴则在今年 8 月的第二季度财报电话会议上表示，共享电单车业务高频率的消费场景蕴含着巨大的市场机遇，对美团而言具有长远的战略意义，美团会致力于成为这一行业的领军者。

11 月，哈啰出行执行总裁李开逐透露，哈啰将切入两轮电动车业务，推出智能两轮 “新物种”。谈及布局两轮电动车原因，李开逐表示，两轮电动出行市场空间巨大。一个月后，哈啰电动车已经在山东、安徽等多地低调招商，加速拓展门店网络。

对此，覃承萍认为，共享电单车有比较大的增长空间，尤其在网约车无法触及的下沉市场，具备很强的补充效用。

“电单车不像单车那样对公共交通有比较强的依附性，其应用场景更广泛，能够覆盖点到点的出行需求，在一定程度上对公共交通存在替代关系。而且相比之下，共享电单车的单车效率、客单价等均更高，在当前尚处于供不应求的阶段，其商业营利性比单车更强。”覃承萍表示。

一线城市明确不发展共享电单车，下沉市场需求巨大

近日，北京市交通委联合多个部门共同约谈多家在京运营的共享电动自行车企业，提出限期整改要求。逾期未能整改到位的企业及其运营平台，或将面临行政罚款、扣留车辆、下架 APP 等多重处罚。

北京市交通委指出，相关法律法规明确了北京市 “不发展电动自行车租赁”的基本原则。而在此前，北京市交通委已针对多家企业的违规行为实施了行政处罚。

实际上，明确表示不发展共享电单车的一线城市还有上海、深圳、广州。覃承萍表示，“政府鼓励发展共享电单车的初衷是补充交通，但一线城市公交交通已经比较发达，对共享电单车的需求程度低于二三线，同时共享电单车的投放会涉及交通秩序、街道管理等多层面工作，对一线城市而言或许负担大于利好。”

而与北京、上海、深圳、广州等一线城市不同，许多二三四线城市等地区的公共交通系统还有待完善，居民对 3-10 公里的出行需求没有得到满足，共享电单车可以明显满足人们的出行需求。

因此，尽管二三四线城市对共享电单车的投放配额和运营管理有所规定，但对共享电单车管制相对宽松，整体而言对共享电单车的接受度更高。

今年 9 月 8 日，民政部发布的《2019 年民政事业发展统计公报》显示，我国共有 333 个地级行政区，2846 个县级行政区，38755 个乡级行政区。这对共享电单车企业而言，显然是一个巨大的增量市场。

据报道，合肥、银川、昆明、盐城等地区都明确鼓励发展共享电动自行车。以银川为例，为倡导市民规范使用和停放单车，提升共享单车管理能力，共享单车将逐步退出银川市场，更换为共享电单车。

今年 6 月 30 日艾媒咨询发布的《2020 中国共享电单车安全管理专题研究报告》显示，2020 年共享电单车用户城市分布中，一线城市用户仅占 1.8%，二线城市占 27.4%，三线城市占 36.2%，四线城市及乡村的用户则占 34.6%。由此可见共享电单车在二三四线城市的巨大需求。

而在 10 月 30 日发布的《2020 年中国共享出行发展专题研究报告》中，艾媒咨询分析师认为，受一二线城市管制力度等因素影响，共享电单车主要投放市场在三四线以后城市及城市乡镇地区，主要缓解当地公共交通工具不足、出租车系统不完善等问题。未来，随着共享电单车进一步规范化，其市场覆盖范围也将进一步扩大。

覃承萍表示，“共享单车市场应该还会保持一个稳定的增长速度，更大的变化在共享电单车，未来 2 年会有 1-2 倍的涨幅。”

行业盈利前景可观，精细化运营是发展方向

在共享电单车领域，哈啰出行于 2017 年 9 月推出哈啰助力车。在 2019 年下半年，哈啰出行负责人曾对外表示，“目前哈啰助力车已经回本盈利，在没有新投车辆的情况下，助力车是整个公司最赚钱的部门。”

2020 年 4 月，哈啰出行 CEO 杨磊表示，哈啰电单车市场份额达到 70%。不过，今年开始，美团、滴滴等都在不断加码电单车，整个市场再次进入激烈的竞争中。

在 11 月 20 日发布的《中国共享两轮车市场专题分析 2020》中，易观分析认为，行业仍需警惕业内玩家出于市场卡位考虑，大规模无序车辆投放。在用户共享电单车消费习惯尚未全面建立时造成车辆资源浪费，破坏现有盈利模式。这将使得共享单车领域发生过的 “单车坟场”“平台大量倒闭”现象在共享电单车领域重演。共享电单车领域亟待市场监管机构，对共享电单车市场准入进行监督及审核。

从市场规模看，易观分析的报告显示，共享电单车行业 2019 年整体交易规模实现 41.68 亿元，同比增长 60%。报告还预计。2020-2021 年中国共享电单车领域，在新国标政策推动市场车辆更替、新冠疫情助力电单车消费方式普及、市场玩家加速电单车车辆规模化投放以达到市场占位目的等因素助推下，电单车市场交易规模将突破百亿元。

覃承萍表示，“去年共享电单车盈利模式已通过市场检验，在供不应求的当下，及市场不发生极端恶性竞争情况下，其盈利能力前景还是很可观的；按 2 年投放周期算，投入产出比至少也得有 2-3 倍。”

在行业变现能力上，易观分析则认为，单辆车日均收入主要受到单次订单金额与单辆车日均订单量因素影响。目前行业厂商在单次服务定价方面趋同。因此，提高单辆车日均订单量，即单辆车日均车辆翻台率，成为行业提升单车日均收入关键。

另一方面，单辆车日均成本主要受到车辆采购成本、车辆生命周期、运维人员日均工资、运维人员日均车辆维护数量、单车日均维修成本影响。考虑日常线下车辆维护工作质量因素 , 共享两轮车行业难以在运维人员日均工资成本方面进行较大压缩。

此外，考虑两轮车价格空间有限，行业玩家难以在此方面形成较大竞争差异。因此，降低车辆损耗率与维修率，提高车辆生命周期，成为行业降低成本重点。

“不同于过去的共享单车（电单车）野蛮竞争，现阶段的共享出行竞争均朝着精细化运营的方向发展，各平台的用户群体基本形成，依靠骑行体验等服务构建自身‘护城河’是各家竞争方向。”陈礼腾表示，构建 “护城河”最有效的方式就是服务闭环的构建。