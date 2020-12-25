过去两月，美国消费者购买皮卡总数已接近特斯拉去年全球交付量

据报道，在过去一周中，多家车企都宣布将发布电动汽车，人们不禁好奇，美国的汽车行业为何忽然之间都变得如此环保？其实，这些车企瞄准的都是电动皮卡。

在特斯拉刚刚进入市场的时候，许多企业都没有将其放在眼中，无论是菲亚特克莱斯勒，还是福特和通用汽车，都没有对特斯拉引起足够的重视，与此同时，马斯克带领特斯拉迅速发展，特斯拉市值也开始一飞冲天。2018 年，特斯拉宣布将生产一款皮卡。几乎是在同时，Rivian 和多家其他初创企业也宣布将推出自己的电动皮卡。

此后仅仅几个月中，福特宣称即将发布电动版 F-150，通用汽车也承诺，在发布全新的电动版 GMC 悍马之后，还将发布电动版 Silverado。报道称，道奇也将加入这场电动皮卡市场争夺战中。

老实说，美国车企等了这么久才开始开发电动皮卡，多少让人感到有些难以理解。美国消费者喜欢皮卡，而且这个趋势越来越明显。如今，在美国消费者购买的新车中，大约四分之三为皮卡或是 SUV，与 10 年前相比提高了 50% 左右。

也就是说，如果电动汽车设计师不开始设计皮卡，底特律车企就会损失大量利润。更重要的是，皮卡是少数几个美国车企还拥有明显壁垒的细分市场之一，因此竞争的激烈程度更小一些，利润率更高。

在接下来的几个月中，美国将迅速成为大规模生产电动皮卡的国家。现在还不清楚电动皮卡能否迅速获得消费者的青睐，但不可否认的是，从长远看，其普及程度将越来越高，路面上将出现越来越多的电动皮卡（毕竟购买电动皮卡的消费者，可以享受 7500 美元的税收减免）。

而企业层面的决策，这个喜好将对整个电动汽车生态系统形成影响。Electrify America 是美国领先的电动汽车充电网络公司，其负责销售、业务发展和营销的高级总监罗伯特 · 巴尔萨（Robert Barrosa）表示，该公司正在将充电基础设施的建设重点区域从洲际公路转移到滑雪场和国家公园等地方。他表示：“在电动皮卡等车型出现之后，我们开始在这些电动建设充电站。”

去年，特斯拉在全球范围内一共交付了 36.75 万辆电动汽车，以轿车和小型 SUV 为主。而在过去不到两个月时间里，美国消费者购买的皮卡的数量，就接近了这一数字，这些皮卡主要来自底特律三大车企，即菲亚特克莱斯勒、通用汽车和福特汽车。而在未来的电动皮卡时代，消费者将拥有更多选择。