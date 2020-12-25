电子身份证来了，中国联通手机营业厅 App 开启使用 “网证”

IT之家 12 月 25 日消息 近期，中国联通手机营业厅 App 迎来 8.1 更新，新增电子身份证，让业务办理更高效。当更新完成后，联通手机营业厅 App 首页会弹出电子身份证明体验推广，接受相关协议后才能使用 App。不过这里同意并非是立即强制开通电子身份证明，“立即体验”是针对新版本联通手机营业厅 App 而言。

IT之家获悉，联通手机营业厅 App 上线了电子身份证，联通官方表示，居民身份证网上功能凭证，简称 “网证”。是公安部第一研究所”互联网 + 可信身份认证平台”(CTID) 认证发布的凭证。

用户可以在 App 中进行网证下载。申请后，可显示证件编号和有效期。可查看网证信息，进行网证更新、网证删除等操作。

中国联通表示，网证开通和下载服务需要验证您的身份，为此您可能需要提供您的姓名、身份证号码、网证认证码、生物特征等，还会对您进行活体识别。我们会将该等信息加密传输至网证服务提供方。如您不同意提供前述信息，您将无法使用网证服务，但不影响您使用我们提供的其他服务。

此前公安部第一研究所会展工作人员介绍，个人在使用 App 时，使用网证代替输入身份信息进行认证，可以在不泄露身份信息的前提下实现在线身份认证，有效保护个人隐私。

IT之家获悉，网证全称是 “居民身份网络可信凭证”是由 CTID 平台签发给个人的权威网络身份凭证。基于公安部法定身份证件制证数据，采用国密算法，由 CTID 平台对法定身份证件所承载的信息进行脱敏、去标识化处理，统一生成不可逆、不含明文信息，且与法定身份证件一一映射的数据文件，能够在不泄露身份信息的前提下实现在线身份认证，可跨地区、跨行业、跨场景等。