全球最大电动船舶 “长江三峡 1 号”正式开工：电池实现多项突破

12 月 24 日，宁德时代宣布消息，近日由中国长江电力股份有限公司与湖北宜昌交运集团股份有限公司共同研发的全球最大纯电动绿色商用船舶 “长江三峡”1 号正式动工。这艘邮轮预计投资将达 1.5 亿元，可容纳 1300 个客位，是目前世界上设计建造的电池容量最大、客位最多、智能化水平最高的纯电动客船。

自主实现多项领先突破

对于该船的电池动力系统方面实现全面国产化，共计多个重大突破，有力推动国内自主厂商在电池动力领域的技术发展，实现具有国际竞争力的电池动力系统研发制造。

“长江三峡 1”号将利用清洁水电充电，实现真正零污染。根据估算，使用 “长江三峡 1”号纯电动游船后，每年将实现各项污染物减排量：一氧化碳约 14 吨，氮氧化物约 17 吨，可吸入颗粒物约 0.4 吨。

在电池容量方面，“长江三峡”1 号做出了重大突破，船舶内部所搭载的是宁德时代动力电池，总电量可达 7.5MWh，相当于 100 辆以上电动汽车电池容量的总和。

同时电池电站方面，“长江三峡”1 号全船使用了 15 个独立的电池电站，可实现单独充放电，并且充分具备冗余度，对于功率分配以及能量管理要求非常高。此外，该船也提供了丰富的推动负载方式，内置三套全回转推进和一套侧推，支持同时为可独立的两组日用电负载提供电力。

不仅仅在电池动力方面有所突破，安全方面也下足了功夫。“长江三峡”1 号将船内的电池分为四个电池舱进行布置，并额外配备了备用池动力系统，保障航行动力。同时船内具备七氟丙烷和压力水雾双重灭火系统，有效防止船内火灾发生，全方位保障船内人员以及设备安全。

追溯船舶开工时间线

2018 年，长江电力立项 “长江港口岸电及船舶电动化研究”科研项目并成立新业态研究小组，专题研究船舶电动化等新技术、新业态，推进电动船项目，三峡电能相关人员参与其中。

2019 年，三峡电能与宜昌交运集团通力合作，推动长江电力与其签订合作协议，正式合作打造电动船。2019 年完成船舶设计采购、完成船舶核心设备采购招标文件审查。

2020 年 9 月，长江电力完成电动船核心设备 “直流组网及电池动力系统”采购工作；11 月，宜昌交运集团完成船舶建造采购工作。

当前已经开工建造，计划于 2021 年 7 月正式下水，于 2021 年 11 月投入运营，将主要运行于两坝一峡、宜昌长江夜游、三峡升船机等旅游航线，具备会议、接待、婚宴、表演等活动功能。

该船的正式开工将成为国内电池系统迈向世界领先的第一步，几项自主技术的研发以及突破，既推动了国内企业的自主研发水平，又加剧了自主创新企业的研发热情。相信在国内电池企业的不断技术研发下，会实现越来越多的船舶电池动力系统的突破，进一步缩小与国际企业的差距。