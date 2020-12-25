马斯克：一旦营收增长可以合理预测，SpaceX 星链业务有可能上市

特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在推特上表示，一旦营收增长可以合理预测，美国太空探索技术公司 SpaceX 的 “星链”（Starlink）业务很有可能公开上市。

▲马斯克推文截图

此前，在今年 9 月底，外媒曾报道称，马斯克计划在未来几年内让 SpaceX 的 “星链”业务上市。

当时，马斯克在推文中表示：“我们很可能让星链业务进行 IPO，但前提是未来几年营收增长平稳且可预测。”

早在 2015 年 1 月，马斯克就宣布了卫星互联网服务项目，这一项目被命名为 “星链”，旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入，特别是在农村和偏远地区。

SpaceX 计划将约 1.2 万颗通信卫星发射到轨道，为地球上的用户提供宽带互联网服务。除了这已经获得批准的近 1.2 万颗卫星，该公司还申请发射 3 万颗卫星。

今年 11 月底，SpaceX 成功发射了第 16 批星链互联网卫星。此次发射使得入轨卫星总数达到 953 颗，如果包括 2018 年发射的 2 颗原型卫星，入轨卫星总数则为 955 颗。

从今年 10 月底开始，SpaceX 在美国对其星链互联网服务启动公开 beta 测试。今年 11 月中旬，该公司又获得加拿大监管机构的批准，可在该国境内提供星链卫星互联网服务。

今年 11 月底，SpaceX 表示，明年将继续对其星链卫星互联网服务进行公开 beta 测试，这意味着原定于今年推出的商业服务将会推迟。

本月初，美国联邦通信委员会（FCC）宣布，向那些为美国农村地区提供宽带互联网的公司提供 92 亿美元奖励。其中，SpaceX 获得了 8.86 亿美元，是最大赢家之一。