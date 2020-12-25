京东方投资成都中电熊猫显示科技公司：持股 35.03% 成最大股东

12 月 25 日消息，京东方 A 发布公告称，特斯拉原材料供应商京东方科技集团股份有限公司（以下简称 “京东方”）已根据《增资协议》向成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称 “成都显示”）认缴增资 75.5 亿元人民币，并以货币形式向成都显示注资 30.2 亿元人民币。

信息显示，近日，成都中电熊猫显示科技有限公司发生工商变更，投资人新增京东方科技集团股份有限公司，持股比例为 35.03%，成成都显示最大股东。同时，成都显示的注册资本由 140 亿人民币增加至 215.5 亿人民币，增幅为 53.93%。

最新公告显示，京东方科技集团股份有限公司于 2020 年 11 月 30 日召开了第九届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于向成都中电熊猫显示科技有限公司增资的议案》，公司拟通过非公开协议增资的形式，向成都显示增资 75.5 亿元人民币。

2020 年 12 月 17 日，该公司与成都显示股东签订了《增资协议》及《一致行动人协议》。截至 2020 年 12 月 24 日，该公司已根据《增资协议》认缴增资 75.5 亿元人民币，并以货币形式向成都显示注资 30.2 亿元人民币，成都显示根据约定办理完成增资相关手续。

此前，京东方发布公告称，通过本次交易，该公司将进一步强化 VA 和氧化物（Oxide）技术和生产制造能力；同时补充差异尺寸产品，丰富产品组合，进一步深化与高端客户的合作，拓展高端产品市场，提升客户粘性，提高整体出货量和价值，强化竞争优势，进一步巩固行业领先优势。

京东方科技集团股份有限公司（BOE）创立于 1993 年 4 月，是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。据悉，该公司是特斯拉 Model 3 的中控屏模组原材料供应商。