工信部：即日起，65 岁以上老年人可享一键呼入客服服务

12 月 25 日消息 在 25 日工业和信息化部举行的解决老年人运用智能技术困难新闻发布暨成果展示会上，工业和信息化部副部长刘烈宏介绍，目前信息无障碍工作已取得一些重要进展。

首先，实现了老年人一键呼入客服服务。即日起，65 岁以上老年人拨打三大电信运营商的客服电话，可以直接享用人工咨询服务，无需再经过复杂的语音提示和数字选择等操作环节。

其次，实现了老年人爱心通道服务。即日起，三大电信运营商所有线下营业厅都为老年人提供爱心通道，老年人进入营业厅将有专人引导并提供 “面对面”温馨服务，无需再排队等候。

此外，基本实现手机 “老人模式”服务。当前市场主流手机基本都已具备 “老人模式”“长辈模式”功能，可以提供大字体、大音量播放以及 “远程协助”等服务，方便老年人看得见、听得清、用得了。

刘烈宏宣布，工业和信息化部将于 2021 年 1 月起，正式在全国范围内启动为期一年的 “互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”，以进一步解决当前老年人使用网站和 APP 面临的突出紧迫问题。据介绍，专项行动首批将完成 115 个公共服务类网站和 43 个手机 APP 的适老化及无障碍改造，覆盖新闻资讯、交通出行、金融服务、社交通讯、生活购物、医疗健康等领域。