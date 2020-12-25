蛋壳公寓下架所有房源，首页仅保留自助解约功能

IT之家12月25日消息 蛋壳公寓 App 近日下架了所有房源。目前该应用可以正常登陆，但是首页仅显示 “业主自助解约”、“租客自助解约”、“自助解约说明”三个功能按钮。IT之家尝试了北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、苏州、无锡、重庆、西安全部城市，均没有任何房源信息。

打开蛋壳公寓 App“我的”界面，想点击 “租约变更”按钮，也只提示 “请前往 App 首页进行自主解约”。这表示目前蛋壳公寓已经停用所有新租约的办理，此前已有的租约也不可以续租或变更，只能选择自主解约。

点击首页的 “自助解约说明”按钮，可以弹出说明文档。根据文档显示，对于业主来说，蛋壳公寓设定的解约日期为 12 月 31 日，截止到解约日期的租金，蛋壳将在提交申请的 5 个工作日内计算完成。在解约日期之后，业主可以自行处理房屋内部的装修以及家电。并且蛋壳官方表示，为了保证租客安全，只有在房屋内全部租客均完成解约操作后，业主才可以完成解约，并收到房屋门锁密码。

对于租客来说，确认进入解约流程后退租当天即可生效，系统将会自动计算应退房租，无需支付违约金。

IT之家了解到，此前微众银行公布租金贷款的偿还方案，将免息延期至 2023 年底。

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