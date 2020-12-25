执子之手，与子长安：探秘华为运动健康实验室

长安，是一个让中国人流连忘返的词。

它不仅是一座都城和若干王朝的历史记忆，也是中国人最美好的祝愿。长安，长久安康，岁月绵长。

无论在哪个时代，能够与健康紧密相连的东西，都是万千大众最需要的。当一种商品能够跨入健康领域的核心需求，它的价值也将极速放大，甚至跻身必备品的行列。

在近几年，走向健康核心需求的科技产品中，穿戴设备是发展速度最快、价值崛起最充沛的一个品类。当手环等穿戴设备刚刚出现时，其主要作用也是记步。但与用户的核心健康需求还有一段距离。而当穿戴设备关于运动健康的能力开始爬升，带来的主动健康价值不断增强，随之进化的不仅是穿戴设备的市场容量，还有这种产品带给用户的核心价值。

我们可以做个测试：屏幕前的你不妨回想一下，5 年前的你在谈起穿戴设备时，会想到哪些价值；而今天的你在面对像 Watch GT 2 Pro ECG 这样，能够随时进行心电图测试，并提供带有医师签名心电图报告的穿戴设备时，心里又会将其放在怎样的位置上？

随着技术的发展，能力的演进，穿戴设备已经在无声间完成了一场跨时代的变局。而想要探知这场变局的核心，或许就要去这些 “穿戴黑科技”的来处一窥究竟。

12 月 10 日，我们受邀来到了位于西安的华为运动健康实验室。在参观了一系列科技感极强的开发与测试设备后，我们看到了穿戴设备内部孕育的一个全新机遇：硬核健康需求的满足，让智能穿戴设备发生了价值蜕变，而平台化、跨领域的开发基础，将不断推动这场蜕变走向新的高度。

在曾经的长安城，我们窥见了未来智能穿戴设备的健康长安之路。

执子之手：关于穿戴设备，最硬核需求是什么？

以手环、手表为代表的穿戴设备，最基础的功能是记录步数等运动信息，并且成为手机的附属产品，完成特定场合的通话等功能。

但在这种情况下，穿戴设备满足的是特定场合、特定时间下的需求，并不具备显著的不可替代性。

而从技术逻辑上看，穿戴设备的不可替代性在何处呢？

答案或许就藏在穿戴设备与用户的距离和陪伴中。根据相关数据，目前中国慢性病患病率已经达到总人口的 23%，在过去十年中以接近每年 200% 的幅度增长。缺少运动、不规律作息、不健康饮食等问题引发的心脑血管疾病、糖尿病等慢性病，已经成为造成国人死亡的主要病症。

而与急性病、传染病不同的是，慢性病的控制不在于瞬时的药物干涉，而在于主动改善和随时监测。然而在一般意义上的慢性病医疗中，检测手段主要发生在急诊室中。我们都知道那时很多事已经晚了。

近年来，越来越多的家庭开始常备血压仪以及其他健康监测设备。但这些设备一方面无法联网，不能及时向医生递送数据；另一方面依旧具有测量偶然性，并且很难有设备能够监控诸如心率、动脉硬化、血氧饱和度等关键数值。

与此同时，我们可以看到穿戴设备的最大特征，在于其距离用户身体，以及相关健康数据足够近，与用户相处时间足够漫长。如果测量技术、联接技术、智能分析能力可以达到新的标准，智能穿戴设备理论上来说是执行主动健康监测，建立用户与医疗机构实时化联接的最佳方式。

这条 “智能穿戴 + 主动健康”之路，可以说是目前用户对穿戴设备的最硬核需求，然而在市面上并未见到大量品牌跻身其中。究其原因在于，健康监控与分析需要诸多技术能力的创新与融合，尤其需要建立医疗与运动的大量数据系统。以往的穿戴设备背后，缺乏这样的技术与能力创新平台。

而坐落在西安的华为运动健康实验室，就是穿戴设备联接硬核健康需求的 “秘密基地”。从 2014 年华为发表首款智能手表开始，西安团队就一直与华为在智能穿戴领域的布局紧密结合，带来了华为 WATCH GT 2 Pro ECG 等一系列明星产品，打造了专业心率测试和睡眠监测等引领行业创新的健康功能。

穿戴设备是真正的 “执子之手”，而华为在古都西安的运动健康科学实验室，就负责探索在执手时，穿戴设备应该赠给用户什么。

格物致知：探秘华为运动健康实验室

某种程度上来看，2020 年华为推动了智能穿戴市场走入了全新的发展周期，其中运动健康能力的贴合构成了穿戴设备的全新核心能力。这一年里，华为推出了 7 款腕上智能穿戴产品。其中，HUAWEI WATCH GT 2、HUAWEI GT 2 Pro 和 HUAWEI WATCH FIT等智能手表凭借专业运动健康功能和产品体验，在全球市场广受好评。

根据 IDC 的市场调研报告，2020 年第二季度华为腕上穿戴设备的市场份额已经达到居全球第一。而在市场份额的冲锋背后，是华为在运动健康领域 “囤积”了足够的粮草。这就是很少听到终端大厂构建的运动健康实验室。

在西安这个华为智能穿戴研发的重镇，今年 3 月以来，相关团队将智能穿戴和运动健康业务的研发资源进行了整合，并且引入了一批实验室级别的专业研究设备。经过重新选址和规划，建成了全新的华为运动健康科学实验室。

这座全新实验室为华为智能穿戴设备带来的能力升级，或许最清晰的标志就是 WATCH GT 2 Pro ECG。这款产品支持心电图测量以及上百种运动模式的精准记测。而仅仅这两个功能，就意味着在这块手表背后，相关开发人员必须对专业的医学健康知识、医学检测具有充沛的理解与运用能力，同时对上百种运动的数据都要进行不断的收集与迭代验证，确保结果的准确性。这些能力，都来自西安的这座华为运动健康实验室。

这是一场消费科技产业或许前所未见的 “格物致知”。与此前终端设备研究芯片、网络、显示不同，运动健康实验室探秘的是身体、运动与医学。在这个实验室中，研究人员不仅要对穿戴设备的传感、计算、分析能力精益求精，同时需要融汇运动科学、医疗科学、大健康领域科学的最新研究成果与专业意见。把华为的联接能力，放入到人体、设备与医疗系统的全新联接关系中。

让我们从几个方面，看看运动健康实验室能够为用户带来哪些创新价值与产品保障：

1、 严苛的测试空间。

智能穿戴设备的长期有效，是运动健康监测的基本保障。而这就需要对穿戴产品进行严苛的长期、多样化测试。而运动健康实验室就提供了这样的测试能力集合。比如在华为运动健康科学实验室中，我们看到了足底压力跑台。这种设备能够模拟真实的跑步，将跑步时产生的复杂数据进行精准细微的收集。从而将跑步这个大多数人使用的运动方式，分为为更多的指标、更多维度的参数。基于这些设备进行精准严苛的测试，华为穿戴设备可以得到更系统化、多样化的长期识别能力，从而建立深度的用户体验。

2、 精准的产品能力打磨环境。

穿戴产品在运动健康领域的能力升级，在今天还具备广泛的想象空间。而更多的产品能力，需要基于实验室具有充足的实验环境与数据监测能力。比如在华为运动健康科学实验室中，我们见到了可以精准测量人体代谢、心率的悬挂跑台。这台设备可以将运动中的心肺与代谢功能数据进行精准收集，支持研发人员进行更多数据比较，不断优化算法能力。

在这样的测试条件下，华为实现了运动健康监测能力的更广泛集成化与多样化。比如华为手表中实现了单个光路就能够监控人体的能力代谢、心肺功能。只有实验中更复杂，产品体验才能更简单，并且产品能力将不断升级。

3、 创新的技术融合平台。

另一方面，运动健康实验室也为华为与健康、医学领域的专业团队合作，进行知识融合、跨领域合作提供了平台。比如华为在 2018 年和 301 医院一起发起了 PPG 房颤筛查研究，基于双方共同发起的研究项目，截至目前为止已经有超过 200 万用户加入，超过 5000 位患者检测出房颤风险，准确确诊率为 90%。在运动健康实验室平台搭建起来后，这样的跨领域合作研究有了更良性、专业化的平台与实验基础，新的健康能力也在不断与用户见面。今年华为全新推出的 WATCH GT 2 Pro ECG 就将心脏健康监测推进到了更多分类当中，满足消费者的核心健康需求。

这些技术创新与产品能力，基于一款款穿戴设备，从古老的长安城出发，走到了千万用户的 “长安”岁月中。

岁月长安：穿戴设备走入 “健康时代”

不仅在西安，越来越多的华为运动健康研究实验室正在建设与使用的路上。而这背后大的产业意义在于，健康需求正在成为全场景终端市场新的指向。以创新型的健康能力获得消费者认可，正在成为一种全新的产业趋势。

华为腕上穿戴设备市场份额位居全球第一的背后，很明显可以看到华为对可穿戴领域保持创新和研发投入的影响。而运动健康实验室带来的健康核心能力，则构成了华为在穿戴市场成绩的核心支撑。

一般来说，我们将市场分为增量阶段与存量阶段。而新用户的加入则是增量阶段的最明显标志物。华为在运动健康能力上的持续领先，引领迭代，以及构建丰富多样的产业生态，将大量原本并不在穿戴市场中的用户容纳了进来。尤其对于心脏健康、血氧饱和度、睡眠的监测，对于中老年人来说意义格外重要。而这一群体恰好不在传统意义上的智能穿戴设备用户中。

在驱动智能穿戴市场走向全新增量阶段的过程里，运动健康实验室作为集成平台，融合了测试、开发、跨学科沟通这些核心能力，让运动健康技术可以体系化、常态化升级，构成了市场良性发展所必须的周期性迭代。

或许就在一两年前，很多人会觉得智能穿戴设备带来的健康能力仅仅是玩具或者辅助。但随着产业能力的升级，比如华为 WATCH GT 2 Pro ECG 款已经完全达成了医疗器械的标准，通过了药监局医疗器械认证，这背后的产业意义在于，智能穿戴设备打开了全新的增量周期，开始步入 “穿戴 + 健康”的新时代。

华为在穿戴市场的成功，不是静态市场内的此消彼长。而是基于严苛的质量、创新的技术，以及医学、运动健康、ICT 技术的融合，改变了穿戴设备的基本属性，将其带入到全新的价值区间当中。

这并不仅仅是华为的机会，也是广泛意义上穿戴、IoT、大健康产业的机会。基于增量创造增量，是全场景智慧时代最有效的创新方式。与此同时，最大的受益者当然是用户。用科技守护日常健康，让我们可以有效、主动的监测和干预身体，这是一个全新是时代想象力，来自科技的温柔礼赠。

或许可以说，一种设备最美好的一面，就是执子之手，赠君长安。