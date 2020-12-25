查新冠源头、探火星生命，Nature 预测 2021 年值得关注的十大科学事件

智东西 12 月 23 日消息，魔幻的 202 走向尾声，2021 又会有什么新的大事等待发生？

近日，《Nature》自然杂志发布了 “2021 年十大值得关注的科学事件”，从新冠疫情、气候问题、太空探测…… 为我们详尽地展开了一幅跨学科、跨领域的 2021 科学 “地图”。

一、美国重新加入《巴黎协定》

虽然前总统称美国要退出针对气候变化的《巴黎协定》，但下一任总统明确表示将重新加入巴黎协定，以对抗全球气候变暖问题。

在明年 11 月英国格拉斯哥的联合国气候大会上，各国将做出新一轮温室气体减排承诺，这也是自 2015 年签署《巴黎协定》以来第一次各国针对温室气体排放做出承诺。

据悉，欧盟和中国都制定了详细的计划，希望能在 2050-2060 年实现碳中和。美国是否会重新加入《巴黎协定》制定类似的目标，依旧令人期待。

▲ 野火过后的加州红杉林（图源：纽约时报）

二、探寻新冠源头

由流行病学家、病毒学家以及公共卫生研究专家组成的世界卫生组织（World Health Organization）研究小组将于明年一月奔赴武汉，寻找新冠病毒的源头。

该团队将从首次出现新冠病毒 SARS-CoV-2 感染的华南市场开始调查，追踪新冠爆发初期市场中肉类以及活禽的流通情况。

这一过程可能会耗费数年的时间，但专家认为在明年内，一些相关进展就会向公众公布。

三、新冠疫苗研发进程

近日，辉瑞 / BioNTech 和 Moderna 基于 RNA 研发的两种疫苗获 FDA（美国食药监局）紧急使用授权，开始投入使用。

美国制药公司 Novavax、强生基于病毒蛋白研发的两种疫苗也已进入免疫 III 期临床试验，前者将于明年年初得到试验结果，如果试验顺利，该疫苗年产量可达 20 亿剂以上；后者试验已经完成，正在测试尝试将疫苗注射次数削减至一次（辉瑞 / BioNTech 和 Moderna 疫苗需要两次注射）。

四、学术论文免费阅读

从今年 1 月开始，包括英国 Welcome 基金会、美国比尔和梅琳达 · 盖茨基金会以及荷兰国家科研基金 NWO 在内的 20 多个学术资助基金会制定了 S 计划，由他们所资助的学术项目论文必须开源发表，供全球学者免费阅读。该计划已经促使包括《nature》在內的多个学术期刊首次提供免费阅读渠道。

五、延长人类胚胎体外研究时长

国际干细胞研究协会（ISSCR）将于近期发布最新的研究准则，包括延长人类胚胎的体外研究时间。

在 ISSCR 四年前发布的准则中，受世界多地法律规定，研究人员对由人类干细胞体外培养出的人类胚胎研究时长不能超过 14 天。

但在最新的准则中，14 天的研究时限很可能被打破，延长的时间可以让科学家更好地研究早孕致流产等问题的原因。

六、首个治疗阿尔茨海默病认知障碍的药物

由美国制药公司 Biogen 研发的 aducanumab 是一种与β淀粉样蛋白结合的抗体，能够有选择性地与患者大脑中的淀粉样蛋白沉积结合，再通过激活免疫系统清理沉积蛋白，从而减缓老年痴呆的相关症状。

在两项 III 期临床试验中，aducanumab 的表现并不稳定，美国食药监局（FDA）曾召集独立咨询小组对药物有效性进行评估，该小组称实验数据并不能验证该药物的使用效果。

但在后续更多的研究中，Biogen 表示 aducanumab 能够显著改善患者的认知能力，也并没有临床后遗症。今年八月，FDA 表示将重新受理 aducanumab 的上市许可，并在条件允许的情况下，加速审批流程。如获批准，aducanumab 将成为首个可以治疗阿尔茨海默病认知障碍的药物。

七、火星探测

中国天问一号火星探测器将于明年 2 月抵达火星，会使用包括相机、雷达和粒子分析仪等 13 种仪器对火星上的水及生命进行探测。如果行程顺利，这会是中国首次携带轨道器、着陆器和探测器探测火星。同年，来自阿联酋和美国的飞船也会抵达火星。

八、詹姆斯 · 韦伯太空望远镜

在 2014 年就计划发射、作为哈勃望远镜的 “接任者”，詹姆斯 · 韦伯太空望远镜发射时间推迟至 2021 年。

哈勃望远镜于 1990 年发射升空，至今已进行了 130 万多次观测，彻底改变了天文学。被 NASA 称为 “有史以来最大、最强大、最复杂的太空望远镜”、耗资 88 亿美元的姆斯 · 韦伯太空望远镜将比哈勃覆盖更多的波长，从而使科学家能够更深入地窥视宇宙。

▲詹姆斯 · 韦伯望远镜（图源：NASA）

九、波纹效应探测引力波

射电天文学家试图利用脉动的中子星作为信标探测引力波。通过对脉冲星信号的精确计时，欧洲、北美和澳大利亚的研究小组探测成对黑洞绕星系中心运行时产生的长波波纹。

十、英国脱欧带来的合作难题

在 12 月 31 日英国脱欧过渡协议原定到期之前，欧盟和英国仍在就一项贸易协议进行谈判。无论协议是否成功达成，英国脱欧都会给欧洲境内原定的学术合作，以及与之相关的科研经费带来许多问题。