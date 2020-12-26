《赛博朋克 2077》盗版满天飞，防盗版的大坑你听过吗

说起最近最火爆的游戏，肯定就是 CDPR 推出的大作《赛博朋克 2077》了。得益于《巫师 3》等前作树立起的良好口碑、全程中文配音、炸裂级别的宣传片、迷人的近未来开放世界设定、甚至是有意无意的跳票炒作以及数不胜数的 Bug，这无穷无尽的 Bug 甚至还搞出了 PS、Xbox 版可退款的大新闻…… 这些元素一起发酵，让《赛博朋克 2077》在国内的热度达到了一个空前的程度——这款 3A 大作，竟然出圈了。

赛博朋克 2077 异常火爆，单机游戏在国内出圈，的确比较少见

要知道，单机游戏在国内一直只是小圈子的玩物，网游手游和电竞才是主流之选。作为一款单机游戏，《赛博朋克 2077》的讨论度竟然能达到冲上热搜、令路人纷纷好奇发问的水平，是非常罕见的。有不少从不玩单机游戏的朋友，也去尝试《赛博朋克 2077》，发现这款游戏居然在发售首日就有盗版，而且满天飞的盗版完全没人管。

在网上很容易就能找到《赛博朋克 2077》的盗版，这游戏是不加密，可以随便复制游玩的

为什么会这样？其实根本原因，就是《赛博朋克 2077》根本没采用任何防盗版的技术，这款游戏是不加密的。类似的情况，也出现在 CDRP 开发的其他游戏当中，例如《巫师 3》等等，都是不加密的、无需破解即可免费游玩的。

CDPR 为什么要这么做？一大原因在于对自己的游戏有信心，相信玩家会被游戏品质所打动，主动掏钱付款——虽然现在《赛博朋克 2077》翻车了，但之前很多盗版玩家事后补票《巫师 3》，的确也是业界的一大美谈。而 CDPR 不对游戏加密，另一个原因在于，游戏防盗版的种种手段，会对游戏正常游玩造成显著负面影响。就算是最老练的 PC 玩家，被游戏防盗技术坑得找不到北，也是常态。

游戏的防盗版技术到底有多坑？为什么 PC 游戏玩家群体中，会流传着 “您可能是正版游戏的受害者”这样的箴言？这就举几个广为人知的例子。

· 正版幻灯片，盗版滑如丝。

买了正版游戏，理应获得比盗版更好的体验，然而在《三国志 13：威力加强版》中，却完全不是这样子的。买了正版的玩家，卡顿和闪退是家常便饭——即使用当时的旗舰显卡 GTX 1080，在地图缩放时也卡得连老黄都不认识。不仅如此，这些问题偏偏还只出现在正版当中，盗版的《三国志 13：威力加强版》是没有这些问题的！

让正版玩家无比恼火的《三国志 13：威力加强版》

《三国志 13：威力加强版》正版如此坑爹的原因众说纷纭，主流的说法就是中文语言包和反盗版技术 Denuvo 产生了冲突，从而造成卡顿。而去除了 Denuvo 加密的盗版，就没有卡顿之类的问题。

· 正版没法玩，盗版已通关

某些游戏的反盗版技术，甚至会让你连游戏的玩不了。近年来，游戏的本地加密已经被现实证明，是不可能一直有效防盗版的，因此一些厂商开始动起了网络防盗的心思。从原理上来看，实时联网认证这样的网络防盗，的确是最好的防盗版技术，毕竟黑客总不能攻破服务器吧？

然而这就造成了一个问题——厂商例如 EA 育碧，提供的验证服务器实在是太烂了，游戏根本没法玩。

一方面，正版玩家甚至无法进入游戏，例如《模拟城市 5》就出现过这样的情况；另一方面，游戏的正常游玩会被极大程度地干扰，例如某些游戏为了防盗版，存档都需要放到线上，但由于服务器原因导致没法顺利存档，下次进入游戏进度通通毁掉，大侠请重头再来。这些问题只在正版存在，盗版一切正常（联网也并非完全不能破解，有漏洞还是会被绕过的）。恭喜你，你又成为了正版游戏的受害者。

· 装正版，炸电脑

这可能是最过分的反盗版技术了。如果你是比较资深的 PC 玩家，应该对臭名昭著的 “StarForce”反盗版技术还心有余悸——它甚至能搞挂你的电脑，让你痛不欲生。

丧心病狂的 StarForce 加密

防盗版技术的目的是防止数据被非法复制，为了实现这一点，StarForce 可谓是丧心病狂至极。首先，它的权限非常高，和驱动同一个等级，安装后只能通过官方的卸载工具卸载；其次，它会在很多系统的关键接口挂钩子，例如 USB、IDE 接口等，有时候会造成硬件的驱动冲突；另外 StarForce 还被控会监视电脑的全盘资料，如果发现了疑似盗版的文件，它还会造成系统宕机——光看描述，这活生生就是一个病毒啊。

事实上，StarForce 的表现也无愧是 “病毒”。除了让系统不稳定，它甚至也会让游戏无法运行。系统升级后，尽管游戏是兼容的，但 StarForce 却不兼容，游戏就没法玩了。很多著名游戏例如《轨迹》系列都用过 StarForce，无数老玩家心中都留下了难以磨灭的阴影。

为什么 PC 游戏的反盗版技术会如此丧心病狂？这和 PC 游戏的形制是息息相关的。

PC 游戏运行于开放的操作系统，即使 PC 游戏经过加密，在运行时也需要先解密、将数据放进内存，才能正常运行。为了防止游戏被破译，就需要采取更加繁杂的、多环节的加密方案，这就给硬件带来了繁重的解密负担。而线上验证更不用说，没有高质量网络和服务器的保证，拦在玩家和游戏之间的防盗门就没法确保时时开启，畅玩游戏自然也就无从谈起。

由于防盗版技术太过丧心病狂的缘故，CPY 等破解小组被一些玩家视为对抗黑心游戏厂商的英雄

归根到底，PC 游戏的防盗机制体验糟糕，是由 PC 的本质所决定的。PC 是开放的软硬件系统，它并不像游戏机那样，能通过硬件来确保游戏数据不被非法拷贝和运行。想要在 PC 这样开放系统中，将防盗加密做得滴水不漏，实在是太过强人所难。

《生化危机 7》用上了当时号称金身不破的 D 加密，结果发售仅一周就被破解

基于这个原因，CDPR 做出不加密《赛博朋克 2077》的决定，也就不难理解了。加密了游戏不一定能防盗版，还会破坏游戏体验，甚至还得交给相关技术方一大笔 “防盗费”，那还不如放任自流，该买游戏的玩家会买游戏，不买游戏的也请便，顺便还能赚个好口碑。

但 CDPR 的做法能不能照搬？恐怕并不适用于所有开发者。

并不是所有的游戏，都能像《巫师 3》那样打动人心，甚至 CDPR 自身，恐怕也无法复制《巫师 3》的奇迹。对于其他质量相对平庸的游戏，玩家的付费欲望不会那么高涨。所有游戏都靠玩家自动自觉付费，显然是不现实的，就如同指望超市自觉付款、不设防盗，显然不足以支撑起正常的商业秩序。

《巫师 3》这种纯靠口碑吸金的游戏，并不属于游戏作品的常态

换言之，CDPR 的做法值得赞赏，但不具备可复制性。对于众多游戏来说，一套可靠的、没有什么负面影响的游戏防盗版方案，仍是确保游戏能正常买卖的必备。在 PC 平台上，显然是不存在这样的防盗版方案的。而提供了这套方案的，正是 PS、Xbox 等游戏主机。

和 PC 不同，游戏机有硬件级别的防盗版机制，不会影响游戏运行且难以被破解。像 PS4、Xbox One 这样已经接近生命末期的产品，仍难以被破解，这对于 PC 来说是不可思议的。游戏机并非不能被破解，但一来可能需要动硬件（例如焊接其他芯片），二来可能需要额外的部件（特殊游戏、神奇电池等），三来容易通过系统升级堵上破解漏洞，破解难度和成本都远比 PC 高。

拥有硬件防盗版机制的游戏机，才是单机游戏的主流平台

由于这些客观原因，尽管 PC 的绝对性能要比游戏机更强、支持的图形技术比游戏机更先进，但单机游戏的主战场，仍是游戏机平台。

这次《赛博朋克 2077》对于游戏机平台的开发尤为轻视，使用 PS4 和 Xbox One，甚至不能正常游玩游戏，以至于游戏不得不从线上商城下架并开启退款。受此影响，尽管《赛博朋克 2077》销量依然出彩，但 CDPR 股价仍应声下跌。

总结

PC 游戏加密防盗版，会带来种种负面影响，但由于 PC 平台软硬件环境使然，加密手段仍不可避免，CDPR 只是一个特例。但经由了这次滑铁卢，CDPR 之后的商业策略或许会趋向于保守，今后 CDPR 是否仍敢于在 PC 平台发售无加密的作品？这也是个值得探讨的话题。