曾经压缩一哥突然出新版，WinRAR 6.0 有何妙用

说起压缩软件，相信计算机资深用户都会立刻想起 WinZip 和 WinRAR。没错，特别是 WinRAR 可是拨号上网时代的装机必备软件，称得上是国内的压缩软件 “一哥”，直到现在它依然有着不少用户。现在，WinRAR 突然更新到了 6.0 版！只不过，这虽然看起来是个大版本更新，但 WinRAR 的功能却没有太大变更。但这款老牌软件总是值得一谈的，那么今天我们就来聊一聊这个传奇的 WinRAR。

图 1 WinRAR6.0 主界面

图 2 WinRAR5.8 主界面

它是免费的？有点悲剧的 WinRAR

说起 WinRAR，相信不少用户至今依然认为它是免费的，其实它并非免费，只是由于成了盗版系统内置的必备软件，而且还是 “贴心”的内置授权版。盗版者的这个操作导致了部分电脑用户甚至以为它是 Windows 自带的软件了。

图 3 WinRAR 授权

可能因为盗版太多，可能因为用户的减少，在最近几个版本中，即使用户安装的是官网版本的 WinRAR，会发现无论是否授权版，WinRAR 竟然开始弹广告了。（当然，也有无广告版本的下载链接，只是隐藏的比较深而已）

图 4 WinRAR 的弹窗广告

所以，用得起正版的用户，还是去买份正版授权吧。

当年的装机必备 主要用来干什么？

说起 WinRAR 的正规用途，那肯定是压缩、解压缩了。如果你要下载一个 10M 大小的文件，在现在的宽带速度下只是一眨眼的功夫，而在拨号上网时代，那可得等上几个小时。这时，压缩软件就能大显身手了。10M 大小的文件，可以被压缩成 9M 甚至 8M、7M、6M、5M 甚至更小。文件压缩后再传输，给用户节省的不仅仅是时间，还有存储空间和上网费。

那时候在网上下载到的文件大多都是经过压缩打包的。见过一个笑话，电脑里没安装压缩软件，把 WinRAR 安装包下载回来，没想到竟然是个被压缩打包了的安装包。

图 5 一个 10M 的文本文件被压缩到了 4M 大小

在 WinRAR5.0 中为用户带来了一个最新版本的 RAR 5 压缩算法。这个新的压缩算法包含很多重要的修改，如 AES-256 加密、更有效的恢复记录、更大的字典大小等等。不过需要注意的是，老版本的 WinRAR 是不能解压 RAR 5 制成的压缩文件。

目前在新版 WinRAR 中，rar5 已经成为了默认压缩文件格式，如果你担心兼容性，请在压缩时选择 rar4 格式。嗯小编就试过把压缩文件发给一个朋友，结果他说不能解压，一番操作后才想起看看他的 WinRAR 版本。

图 6 压缩文件格式

当然，WinRAR 还有一个好用的地方，那就是它支持命令行模式，在命令行模式下，用户也可利用命令行来压缩解压文件，甚至可以通过附加字母命令来实现高级操作。

WinRAR 常规的命令行语法描述如下 :

WinRAR < 命令 > -> 参数 1> -< 参数 N> < 压缩文件 > < 文件 ...> <@列表文件 ...=""> < 解压路径\>

WinRAR 的那些实用附加功能你用过么？

本来小编想讲讲 WinRAR6.0 的新增功能的，但是看完那么长的更新列表后，发觉里面是一些日常用户们用不到的新功能，在文章里也不好体现，还有就是一些 bugs 修复。所以这里我们就来看看 WinRAR 那些实用的附加功能你用过不？

图 7 有兴趣的可以看看 WinRAR6.0 那么长的更新列表

加密压缩 一个非常好用的加密方式

要说小编用的最多的 WinRAR 非常规用途，那当属 WinRAR 里的压缩加密功能了。当小编要把文件加密存储时，第一时间就想到使用 WinRAR。

在用户用 WinRAR 进行文件压缩时，可以看到有个设置密码的选项，点击进入后就可以设置密码了，当你设置的密码超过 10 位，基本上就安全了。况且 WinRAR 还支持中文密码（未在英文版中进行测试，用中文做密码，请先测试后再行使用），并且支持文件名加密，别人拿到压缩包没有密码甚至连里边装的是啥都不能看到。

使用 WinRAR 压缩加密，就像把文件放进了保险箱中。如果你想把一些私密文件存储到网盘又怕泄密，那就不妨先用 WinRAR 进行加密压缩打包后再上传。

图 8 WinRAR 压缩加密

图 9 打开加密的压缩文件必须提供密码

为了用户不因临时文件而泄密，WinRAR 为用户准备了擦除临时文件的功能选项，开启后 WinRAR 将自动为用户擦除临时文件而不是删除临时文件。

图 10 擦除临时文件选项

此外，为了防止原文件泄密，WinRAR 也为用户准备了压缩后清除原文件的选项。

图 11 清除原文件选项

自动记住规矩 不必每次都重新设置

每个人都有着不同的软件使用习惯，WinRAR 为用户准备了创建默认配置功能，用户设置默认压缩选项后，WinRAR 就会自动使用用户配置来进行文件的压缩。比如在每次压缩文件时自动加上备注、自动用默认密码进行加密，自动使用指定的压缩文件格式，压缩后自动删除原文件等等。

图 12 设置默认压缩选项

把文件分割开来传输 分卷压缩工具

WinRAR 还有一个为了分割大文件而生的分卷压缩功能，一个大文件 U 盘装不下怎么办？网盘也有文件大小限制怎么办？这时候 WinRAR 的分卷压缩功能就派上用场了。WinRAR 可以帮助用户将一个大文件或者一个文件夹里的所有文件，通过分卷压缩成几个指定大小的文件，这也像极了切蛋糕。分卷压缩后，只要用户把所有的分卷压缩包集中在一起就能将文件解压还原。

分卷压缩以前常见，现在最常见到的地方就是那些分享大型游戏的时候了。

图 13 分卷压缩选项

图 14 压缩文件分卷

避免出错 自带恢复记录

在拨号上网时代，因为数据传输的不完整，导致压缩文件出错而无法进行解压操作。因此 WinRAR 则为用户准备了一个压缩文件恢复功能，用户可以在压缩文件时选择添加恢复记录（默认值是压缩文件总大小的 3%，可自行设定大小）。添加恢复记录后，当文件出错后，用户就可以利用 WinRAR 自带的修复功能进行压缩文件的修复操作了。

图 15 添加恢复记录

图 16 修复压缩文件

搜索压缩文件里包含的文件

在搜索文件时，无论我们是用 Windows 自带的搜索工具还是 Everything，都只能找到文件名而无法搜索到压缩文件内部包含的文件，这时你就得是用 WinRAR 自带的搜索功能了，它可以帮助用户搜索压缩文件内部包含的文件。

图 17 WinRAR 搜索功能

没装压缩软件也能自解压文件

当一台电脑中没有安装压缩软件时，是无法打开压缩文件的，怎么办呢？这时候你可以在安装有 WinRAR 的电脑中压缩文件时选择创建自解压文件，这样创建的压缩文件即时在没有安装压缩软件的电脑中也可以进行自行解压。

图 18 创建自解压压缩文件

获取目录信息 快速创建文件列表

想要创建某个目录下的文件列表，不用其它方式，利用 WinRAR 可以快速得到指定目录下的文件列表。在 WinRar 主窗口中选择需要生成文件列表的文件夹，点击菜单→工具→生成报告→选择保存路径，稍等片刻就可获得目录列表，包含了修改时间、文件大小、压缩后大小及路径信息。

图 19 WinRAR 生成的文件列表

总结

不知道你的电脑中还有 WinRAR 的存在不？小编发现最近几年，WinRAR 已经逐渐的被一些国产及免费的压缩软件所替代了。7Zip、Bandizip、360 压缩等等都在蚕食着它的市场。而小编的电脑中始终是 WinRAR，因为它用的顺手吧。小编只能说一声，WinRAR 加油啊！