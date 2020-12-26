三星 Galaxy Book Flex2 5G 官方开箱视频：S Pen 加持，翻转触控 QLED 屏

IT之家12月26日消息 三星近期推出了 Galaxy Book Flex2 5G 笔记本电脑，搭载英特尔 11 代酷睿处理器，具有 Intel Iris Xe 核显和 16GB 内存。三星赶在圣诞节发布了这款笔记本电脑的官方拆箱视频，接下来IT之家带大家一起来看一下这款笔电的独特之处吧。

Galaxy Book Flex 2 配备 “智能 S Pen”和可 360° 旋转的 13.3 英寸 / 15.6 英寸 FHD QLED 触控显示屏，是一款提供性能不俗的二合一笔记本电脑。该机价格为 272.5 万韩元，约合人民币 16270 元。

值得一提的是，Galaxy Book Flex 5G 还支持 S Pen。同时三星还向用户提供了 Clip Studio Paint 数字绘画 App，可以帮助专业用户更好地利用 S Pen。

三星 Galaxy Book Flex 5G 部分产品规格：