三星 Galaxy Book Flex2 5G 官方开箱视频：S Pen 加持，翻转触控 QLED 屏

IT之家12月26日消息 三星近期推出了 Galaxy Book Flex2 5G 笔记本电脑，搭载英特尔 11 代酷睿处理器，具有 Intel Iris Xe 核显和 16GB 内存。三星赶在圣诞节发布了这款笔记本电脑的官方拆箱视频，接下来IT之家带大家一起来看一下这款笔电的独特之处吧。
Galaxy Book Flex 2 配备 “智能 S Pen”和可 360° 旋转的 13.3 英寸 / 15.6 英寸 FHD QLED 触控显示屏，是一款提供性能不俗的二合一笔记本电脑。该机价格为 272.5 万韩元，约合人民币 16270 元。
值得一提的是，Galaxy Book Flex 5G 还支持 S Pen。同时三星还向用户提供了 Clip Studio Paint 数字绘画 App，可以帮助专业用户更好地利用 S Pen。
三星 Galaxy Book Flex 5G 部分产品规格：
|尺寸
|304.9 x 202.3 x 13.9〜14.9mm
|重量
|1.26kg
|系统
|Windows 10家庭版/Windows 10 专业版
|显示
|13.3英寸FHD（1920×1080）QLED 触摸屏
|CPU
|第11代英特尔 酷睿 i5、i7处理器
|显卡
|英特尔 XË 核显
|颜色
|皇家银
|内存
|最高16GB（LPDDR4x）
|存储
|最高512GB SSD（NVMe）* MicroSD卡单独出售。
|相机
|13MP（World Facing Camera）720p（前置）
|音频
|AKG带有Smart Amp的声音（最大5W x 2个扬声器）
|S Pen
|内置S Pen
|键盘
|背光灯
|连接
|5G（Sub6）LTE
Wi-Fi 6（Gig +），802.11ax 2×2
蓝牙 5.1
|电池
|69.7Wh（典型值）
|安全
|指纹
|接口
|雷电 4，USB-C，USB 3.0，HDMI，3.5mm耳机孔，UFS＆微型SD卡槽，SIM插槽（USB的实际速度根据用户环境变化）