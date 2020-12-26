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三星 Galaxy Book Flex2 5G 官方开箱视频：S Pen 加持，翻转触控 QLED 屏

2020/12/26 6:37:15 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月26日消息 三星近期推出了 Galaxy Book Flex2 5G 笔记本电脑，搭载英特尔 11 代酷睿处理器，具有 Intel Iris Xe 核显和 16GB 内存。三星赶在圣诞节发布了这款笔记本电脑的官方拆箱视频，接下来IT之家带大家一起来看一下这款笔电的独特之处吧。

Galaxy Book Flex 2  配备 “智能 S Pen”和可 360° 旋转的 13.3 英寸 / 15.6 英寸 FHD QLED 触控显示屏，是一款提供性能不俗的二合一笔记本电脑。该机价格为 272.5 万韩元，约合人民币 16270 元。

值得一提的是，Galaxy Book Flex 5G 还支持 S Pen。同时三星还向用户提供了 Clip Studio Paint 数字绘画 App，可以帮助专业用户更好地利用 S Pen。

三星 Galaxy Book Flex 5G 部分产品规格：

尺寸304.9 x 202.3 x 13.9〜14.9mm 
重量1.26kg
系统Windows 10家庭版/Windows 10 专业版
显示13.3英寸FHD（1920×1080）QLED 触摸屏
CPU第11代英特尔 酷睿 i5、i7处理器
显卡英特尔  XË 核显
颜色皇家银
内存最高16GB（LPDDR4x）
存储最高512GB SSD（NVMe）* MicroSD卡单独出售。
相机13MP（World Facing Camera）720p（前置）
音频AKG带有Smart Amp的声音（最大5W x 2个扬声器）
S Pen内置S Pen
键盘背光灯
连接5G（Sub6）LTE

Wi-Fi 6（Gig +），802.11ax 2×2

蓝牙 5.1

电池69.7Wh（典型值）
安全指纹
接口雷电 4，USB-C，USB 3.0，HDMI，3.5mm耳机孔，UFS＆微型SD卡槽，SIM插槽（USB的实际速度根据用户环境变化）
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关键词：三星视频

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