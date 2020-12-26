优酷会员 138 元买一得 13，含苏宁 / 飞猪 / 必胜客 / 快看等

优酷视频VIP会员大促，138元购买优酷VIP会员年卡得价值1056.9元的13份会员联合权益，吃喝玩乐全包，点此购买。
活动时间：12月26日 - 27日
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VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时138元/年，点此购买（年卡+12份会员权益）；限时99元/13个月，点此购买（年卡+月卡）。
酷喵VIP会员：原价479元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时219元/年，点此购买（年卡）。
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