小米 11 也不送充电头了，什么是完美的解决方案

雷军今天的一则微博，成为了数码圈的最大热门……

今天上午十点，雷军在微博上表示将 “公布关于小米 11 的一个重大决定”。在大家热切讨论一小时之后，十一点雷军正式揭开答案：为响应科技环保的号召，小米下一代旗舰机小米 11 将取消随机附赠的充电器。

雷军的这一决定，瞬间引发了数码圈的腥风血雨。不少人表示，小米 11 不送充电器就不买了，在雷军这则微博下面，我们也能看到压倒性的反对声。

作为今天的绝对热点，小雷确实可以顺应大家的情绪，从资本贪婪的角度把小米批判一番。不过鉴于此篇文章已经晚发了半天，小雷将会从一个不一样的角度入手，向你阐述小米取消充电器的真正原因，以及小雷对于小米 11 的部分猜测。

对，说到底，小雷不会认为小米取消充电器是一个坏主意。

苹果的又一次胜利？

小米取消充电器的行为，很容易让人联想到 10 月份，苹果取消 iPhone 12 充电器的举动，二者的理由也极其一致：环保。除了 iPhone 12，苹果也取消了 Apple Watch、iPhone SE 等在售产品的所有充电器。

▲苹果环境政策与社会活动高级副总裁 Lisa Jackson

苹果的这一 “惊世骇俗”的举动直接让它成为了群嘲对象。iPhone 12 尽管争议颇多，但在取消充电器这一问题上，果粉和果黑们的反馈却是出奇一致：苹果取消充电器绝不是为了环保，而是利润。

如此天赐良机，老对手们自然也不会放过，老三星率先表示，只要你买 Galaxy 手机，我们就会给你一个最基本的充电头。华为消费者业务 CEO 余承东在发布会上调侃，Mate40 的充电器不需要额外购买。小米、一加等厂商自然也不甘示弱，纷纷发布了带有充电器的手机盒照片。

这其中最为尖锐的，莫过于小米西班牙的官方账号，它戏称，不装配充电器的智能手机，是一场彻头彻尾的噩梦。

但有句话讲得好，Flag 不能乱立。短短两个月不到，数码圈大佬们对于充电器的态度产生了 180 度的反转。

首先是三星，根据三星向各国提交的报备文件，Galaxy S21 将不会随机附赠充电器，三星也默默地将先前嘲讽的推特删除；雷军之所以提前宣布取消充电器，自然也是为了避免在发布会当天成为消费者的靶子；华为虽没有在手机上下手，但也向部分消费者发布调查表，询问顾客是否能接受未来的耳机产品取消充电线。

转眼之间，全球前五大手机厂商品牌，明确不附赠充电器的已经有三家，还有一家（华为）也在蠢蠢欲动。

OPPO 和 vivo 在瑟瑟发抖

安卓品牌先嘲讽苹果然后 “真香”的行为，不禁让人们想起当年苹果取消耳机孔和附赠耳机的情形。那时诸多安卓旗舰都以 “耳机孔”为傲。但短短两年后，绝大部分安卓品牌也顺势取消了耳机部件，全都效仿苹果推出了自己的真无线耳机。

和现在相同，当时也不是所有人都接受耳机孔缺失

但和耳机相比，充电器的地位更加特殊：它是每个用户都必须用到的设备。尤其是在今天快充大行其道的当下，除了苹果采用通用协议之外，华为、OPPO、小米等厂家都采用了专有协议，充电头不能通用。明年，安卓手机将集体上马百瓦快充，为什么在这个关键节点，各大厂商依然要坚持取消充电器？

相信这是很多消费者的疑惑，不过在这里，小雷要反问一句：

百瓦快充，真的重要吗？

经历了各大厂商长达半年的宣传轰炸之后，百瓦快充的优势小雷都能倒背如流：五分钟充到 50%，15 分钟完全充满，多极耳、高倍率电池，各种黑科技让人应接不暇。

但我们细细思考，就很容易从狂热中冷静下来：当下流行的 65 瓦 / 50 瓦快充已经能实现 10 分钟充电 40%，半小时至少充 80% 的速度，这对于大部分普通用户已经够用，毕竟吃个早饭刷个牙，中午休息一会的时间还是有的，在此基础上再快 5 分钟的意义已经不明显了。

实际上，小米 10 最高只支持 30 瓦快充（Pro 最高 50 瓦），但小米 10 系列依然取得了 800 万台的亮眼战绩。三星 S20 Ultra 也没有内置满功率 45 瓦充电器，而是换成了 25 瓦，但也没有在市场上激起太大反对声。

以上例子充分说明，哪怕是旗舰用户，65 瓦 / 50 瓦快充就能满足大部分人的使用需求，甚至 30 瓦左右的功率也不是不能接受，这还是相对最注重参数的小米用户。

而反过来看百瓦快充，虽然听起来很美好，但体积问题短期内依然无法解决。业界流行的氮化镓材料让 65 瓦充电器不过于硕大，重量控制在百克，但百瓦充电器不仅体积大了两圈，重量也普遍在 200 克左右。

▲小米 10 至尊纪念版的 120 瓦充电头

对于消费者来说，带一个如此硕大的充电头，虽然充电速度快了，但很可能会在墙插 / 插线板占位上吃亏，反而不如一个 30W 氮化镓方便。

而体积也是促使苹果取消充电器的重要原因，从乔布斯时代起，苹果就一直致力于缩小手机盒体积，这是为了让飞机和船舶能够装载更多手机。

而 iPhone 12 取消充电器的效果也很显著，相较于 iPhone 11 的包装盒，12 的体积缩小了一半，可以让苹果更方便地给世界各地供货。

而根据传闻，此次的小米 11 为抢占高端市场，备货量也在百万台左右，一改 “缺货”常态的小米，肯定要尽可能地增加航空运力。

除了体积之外，成本也成为了各大厂商的考量对象，目前 65 瓦氮化镓充电器的官方售价要百元左右，而百瓦充电器则普遍在 200 元以上。除了 iQOO 之外，市面上的安卓品牌都没有 120 瓦充电器的量产品，足以说明市场需求不高。

所以，与其为了一个小众需求，让手机成本提高近百元、并且大幅增加运费成本，不如将百瓦快充变成 “可选配”版本，这是小米给出的答案。

什么是完美的解决方案？

不过值得注意的是，苹果和三星都采用的是市面通用的快充协议，以苹果为例，就算不用官方充电器，目前其他手机充电器也可以识别它的充电协议。但小米采用的是自有协议，虽然可兼容低功率快充，但充电头依然构成了一个壁垒。

小雷认为，小米可以为了减小包装盒体积砍掉充电器，但应该给用户添加 “可购置充电器”的选项，而且价格不能过高，比如原价 99 元的 65W 充电器，可以变成网传的 “一元添加”模式，或者通过兑换码免费进行添加。让需要的极客群体，能以更加低廉的价格拿下附赠充电器，才应该符合小米的 “性价比”初心。

但不管怎么说吗，以往 “一抽屉”充电器的景象，在 2021 年可能终于要成为历史了。