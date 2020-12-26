魅族的 2020：只有两款产品，但未来依然值得期待

说起一年只发布一两款产品的手机厂商，相信大家的第一反应都是那家来自大洋彼岸的苹果。然而你要是回答苹果那就错了，今年苹果可是发布了 5 款手机，什么 “精品路线”早就抛在了脑后。那么一加呢？事实上一加也在今年发布了 4 款产品，唯一一家只推出了两款产品的厂商，居然是曾经主打 “机海”战术的魅族。

关注魅族手机的机友会发现，其实过去 2 年时间魅族发布的手机一共不到 10 款，不再像以前那样 “我全都要”，而是更加用心地去为粉丝群体服务。

作为曾经小米的老对手，魅族在 2020 年过得还好吗？今天就让小雷一起来回顾一下魅族的 2020 年，顺便期望一下它在 2021 的表现。

转型精品路线

以前的魅族，一年能举办几十场发布会，甚至还邀请到邓紫棋、汪峰等顶级明星作为嘉宾登场演出，当时有不少网友调侃魅族就是为了举行演唱会顺便发布一款手机而已。正是在这种节奏之下当年的魅族实现了销量暴增十倍以上的壮举，从年出货量 200 万台左右直接跃迁到年出货量 2000 万台以上。就算是 “套娃”机型，也能让不少魅友为其掏腰包。

让我们将时间调回 2019 年，智能手机市场从增量转至存量，魅族发现 “机海战术”已经无法起效。从魅友的角度出发，比起一台台 “换皮不换本”的套娃机，他们更希望见到一款性价比不低且能够保持魅族初心的优秀产品。

换句说话，除了几款旗舰机之外，让大家印象深刻的产品还是太少，根本记不住，产品线十分混乱，用户根本不知道哪一款手机才是最适合自己的产品。在 5G 时代大背景下，魅族不能再去盲目地追逐所谓的销量第一以及市场占有率的排名，更不会过分追求性价比而透支品牌的增长力。魅族将重新梳理品牌定位，未来将聚焦高端市场，走高品质、差异化的产品路线。魅族追求的不只是小而美，而是希望做成美而强。

随着黄章的再度出山、调整产品战略，魅族放慢了自己的脚步，在 2019 年只推出了三款旗舰机以及一款千元机，虽不是面面俱到但也覆盖了魅族所擅长的价格段位，也算是为诸多魅友交上了一份刚好及格的答卷。

魅族 17 系列：唯一的精品，唯一的旗舰

说回魅族 17 系列，无论是从外观设计还是配置参数上都能够看出，如今的魅族逐渐开始迎合市场的主流意识，正在转变之前不计时间成本的打磨方式。全新的魅族 17 系列，从取消真 · 全面屏开始选用打孔屏，再到小而美的旗舰转变为大电池的水桶旗舰，如今的魅族手机变得越来越成熟实用，也渐渐开始对粉丝以外的用户群体发力，希望能够通过这种方式来吸引非魅友的目光。

魅族 17 系列是一款以实用为卖点的产品，6400 万后置 “防爆盾”四摄的表现虽然不能跟华为小米等厂商正面对抗，但对于普通消费者来说，这套组合可能是在成本和实用性之间的最佳取舍。90Hz 刷新率的屏幕谈不上旗舰，但也总算是跟上了市场的脚步，独家定制的右上角超小孔径挖孔屏算得上是市场中的一股清流。

有意思的是，魅族官方后续宣布 17 系列新增 120HZ 尝鲜模式，可后续通过 OTA 方式升级。而在此前的预热与发布会中，珠海小厂从未透露其支持 120HZ 刷新率的消息，或许这是魅族试图挽回市场和魅友们的一个小心思吧。

当然，魅族也没有完全忘记自己小而美的特性，在魅族 17 系列上，黄章请来了国内陶瓷贵族——晓芳窑为其助阵，先不提这款晓芳窑定制版的魅族 17 Pro 的手感、价格、实用性如何，但起码符合魅族的品牌调性，更能彰显自己的工匠精神。

但魅族 17 系列的登场时间实在是晚了些，着急使用手机的消费者肯定会优先选择别家的产品，而作为后来者魅族 17 的价格又不占优势，这就使得魅族 17 更适合成为魅友的 “情怀之选”，不是不说产品实力不行，只是受众面可能会偏小一些。

2021 的魅族：继续坚持精品才是出路

前段时间，高通在一年一度的骁龙技术峰会上发布了全新的年度旗舰处理器，而且取了一个极具中国特色的数字名称——骁龙 888，小米科技在骁龙 888 发布当天便宣布将会全球首发骁龙 888 处理器，而包括 realme、努比亚等一系列的国产手机品牌也同样宣布自家新旗舰将会是首批搭载骁龙 888 处理器的机型。

魅族虽然同样也宣布将会在 2021 年推出搭载骁龙 888 处理器的新旗舰，但以魅族近几年的研发时间来看，魅族 18 系列（暂命名）的发布时间预计可能会到 2021 年的 3、4 月份，虽然听起来也不算太晚，但比起其他厂商来说，魅族还是慢了半拍。不过对于魅友来说，能够在 2021 年见到魅族的新旗舰就足够了。

也许魅族以后把重点放在海外市场，走一加的精品路线，情况会更好一些？其实，目前国产手机品牌在海外市场也厮杀得非常惨烈，留给魅族的发展空间，真的没有多少。在小雷看来，魅族还是应该反思自己在产品规划、战略上的不足，搞清楚可行之路后，再去谋求发展。

2020 年的魅族仍是那个 “无魅友，不魅族”的小厂，在 2020 年的大环境里，在 5G 的大潮中，能活下去就是对魅友这些年来最好的回馈。“不曾在你巅峰时慕名而来，也未曾在你低谷时离去”，这是魅友们对于魅族的期望，也希望魅族能够拿出更好的产品来回馈魅友们。市场上多一个魅族，可能不会掀起什么波澜，但要是少一个魅族，对手机市场、消费者来说未免也太可惜了。