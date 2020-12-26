2020 年奇葩游戏主机盘点，个个身怀绝技

2020 年是游戏界最魔幻的一年，不仅仅只是因为某些游戏跳票、某些游戏制作人嘲讽玩家、某些 “画质惊人”的护航游戏，还有这一个个奇葩的游戏主机。

今年，索尼微软两家的次时代主机正式发售，主机大战一触即发。虽然御三家的任天堂并没有出手参与竞争，但是这两家公司掀起的热度已经让圈内外都人尽皆知了。有热度自然就会有蹭热度的，不少公司也参与到这次的主机大战中，发售了他们自主研发的全新主机。更离谱的是，这些公司甚至和游戏没什么关系。

今天我们就来盘点一下 2020 年那些奇葩游戏主机，个个都身怀绝技。

一、能冰啤酒的游戏主机

现在的游戏主机为了有更强的市场竞争力，总是会增加很多功能来适应更广阔的人群，索尼和微软也在自家主机上加入了 4K 影音功能，让玩家有更好的体验。但万万没想到的是，有游戏主机会加入了冰啤酒的功能。

今年 11 月 19 日，百威旗下的啤酒公司 Bud Light 宣布他们新推出的主机——BL6，这是一款搭载冷冻功能的游戏主机。大概所有玩家听到都会一阵错愕，啤酒公司？推出游戏主机？这是什么跨界组合？这就好比郭敬明不写小说反倒去打篮球去了，被裁判罚下场时还说 “可以不认同我的行为，但是请允许我存在在场上”一样，十分魔幻。

而这款主机的配置也十分有意思，除了自带冰啤酒的功能，还自带了投影功能。BL6 搭载了 720P 的华硕投影，想去哪玩去哪玩；双手柄配置，外形相当复古，无论是十字键还是圆形按钮都有红白机的感觉；同时内部配置 win10 系统、i7-1065G7 CPU 和 16GB 内存，这配置基本可以畅玩大部分游戏。要是不在意它整活的功能，这台主机的设计还是相当有意思的。

它外形也是贯彻了公司特色，像半打家庭装啤酒，主机上六瓶啤酒的位置分别对应不同的功能。最尾端的两罐是冷藏啤酒用的，中间的两罐则是拿来安放配置的两个游戏手柄，最前端的两罐就是最重要的主机喇叭，这个外形还真是没有任何违和感。如果不清楚情况的话，谁能知道出来这是台游戏主机还是半打啤酒。

那么问题就来了：如果父母问道这是什么，我们说哪个答案比较不容易挨打呢？

二、让你梦回童年的街机主机

小时候，我们一人一币能在街机厅酣战到天明，街机那塑料鲜艳的摇杆和摁出 “啪啪”声的按钮总是让我们流连忘返。但随着时代变迁、技术发展，街机也逐渐被更好更便捷的游戏主机淘汰。虽然现在的游戏主机技术进步了，可总是找不回童年搓街机的感觉，有些东西的确手柄没办法做到。而我们的 “冷饭天尊”卡普空就此推出了一款街机主题游戏主机。

这台 “爷青回”主机叫做 RETRO STATION，看着这造型就知道，它在游戏主机和街机之间做出了平衡：既方便安置在家中，有没有失去街机那股子厚重感。但中最重要的还是，还原了街机的摇杆和按钮，又能愉快地搓大招了！

而且这厚重感可是一点都不掺假，8 英寸的大头屏幕加上摇杆板面重达 2.1 公斤，每次移动主机都是在无形健身，这不比健身环有用多了。建议有减肥需求的玩家可以购入，每天最好搬着主机玩，相信坚持几年之后玩家会比格斗游戏里的角色还壮。

当然，不要期待这台主机能有多高的配置，目前公布的内置游戏基本都是像素风老游戏，基本就把卖情怀贯彻到底的游戏主机。游戏阵容由《街头霸王》和《洛克人》组成，有系列的正传，也有类似加速版的小版本游戏。就连发售主机都不忘老本行，把陈年老游戏拿出来再炒一次冷饭，不愧是 “冷饭天尊”，真有你的啊！卡普空。

三、带键盘的 “山寨 Switch”

作为 “世界主宰”的任天堂，他们把掌机的创意玩出了花来，单单是一对可拆卸手柄就做出了多少玩法。哪个厂商不想要复制任天堂的成功？所以很多 “山寨”Switch 的设计就出现了，这里面甚至还有大名鼎鼎的外星人公司，但是我们要讲的并不是它，而是国内公司出产的一款带键盘的 “山寨 Switch”。

这台掌机是由壹号本旗下的 OneGx1 Pro，看起来小巧，但里面搭载了 Intel 第 11 代酷睿 i7-1160G7 处理器，机能方面甩 Switch 几条街。除此之外，这台掌机还配置 16GB 4266Hz 双通道高速内存、配备双 USB 4.0 接口、支持外接显卡坞以及 4K 显示器，很难想象这是一台掌机的配置。倒不如说这是一台小笔记本电脑。

虽然有着强大硬件支持，要知道这个处理器还没有任何一台笔记本电脑使用过，但如此之高的配置明明可以好好做电脑，但它偏偏做了一台游戏掌机。要是不看这一对可拆卸手柄，你只会觉得它是一个小型电脑，毕竟没人会想到这个长得像 Switch 的掌机会自带一个小键盘。

有学习的心很好，但是也不能啥都学。Switch 的可拆卸手柄设计是考虑到他们独占游戏的玩法，可是你一款主打 PC 端游戏的掌机，学这个干什么？难道指望《塞尔达传说：荒野之息》登陆 PC 端吗？还是说这个手柄隐藏了黑科技，可以使用摇杆瞄准技术和手柄震动功能？这些我们就不得而知了，如果能做到那我会祝福它搞快点，如果不能做到那我建议把手柄当外设卖，这样赚的钱会更多。

四、能炸鸡的 PC 主机

见识过能冰啤酒，能打街机的主机，你是不是觉得自己对奇葩主机已经颇有阅历，不会再被震惊到了？那接下来就做好准备，看一下这一款可以炸鸡的游戏主机吧。

自从推出全新肯德基老爷爷人设之后，肯德基好像就没走过寻常路了，不仅公布了一段骚得不行的母亲节祝福视频，甚至还制作了肯德基爷爷相关游戏。而这次就更夸张了，他们把自家特色和游戏主机结合到一起，推出了这款可炸鸡的游戏主机——KFConsole。

虽然这款主机听起来花里胡哨，但 KFConsole 可是搭载 Cooler Master 的 “NC100”定制品，英特尔 NUC 9 Extreme，可热插拔的 GPU 插槽，华硕显卡，2 块 1TB 希捷酷鱼硬盘。支持 4K/240fps 和 VR、实时光线追踪。而且 KFConsole 并不是一款电视主机，而是 PC 主机。

整活鬼才肯德基也把主机的各种特性利用了起来，既然主机会发热，何不拿来热一热自己的炸鸡呢？官方甚至表示这台主机可以玩《赛博朋克 2077》，玩家可以在夜之城游荡之余吃个炸鸡了！建议其他厂商也学习起来，比如 PS5 就可以加入空气清新功能，Xbox Series X 可以把坑坑洼洼的洞口做成土豆削皮器，实在是居家旅行必备之选啊！

总结

这些主机的出现其实很大程度上是想蹭一波热度，像是肯德基的 KFConsole，官方几次玩梗，甚至还拿自家主机和两部次时代主机做比较。说到底，也是看上了主机大战的热度，想要在此基础上把玩家群体拉拢过来。

很明显的一点就是，像肯德基和 Bud Light 两家公司基本就是玩票性质的操作，Bud Light 甚至就没有把 BL6 放在正规渠道售卖，而是以拍卖的形式竟得。这两家的主机，说是周边产品都不为过。当然，虽然是玩票性质的主机，但是很多地方依然值得参考。比如说开拓主机的附加功能，BL6 的投影功能就是不错的参考。

像卡普空这种就是针对特定人群的一次营销，情怀这种东西的确能有效地影响人的消费观念，街机主机的价值更多在于回忆和情怀，而硬件功能什么的倒是没什么新意。

OneGx1 Pro 这种想要开拓国内游戏主机市场的也不在少数，他们相信更高的机能有机会在国内打赢主机大战，但是却缺乏思考。这种思考要对主机有着深入的理解，游戏主机的设计要考虑得不仅仅是机能，还要展望未来游戏的动向。也许这一次的试错能够加深国内的厂商思考吧。

不过这一切仍然未来可期，奇葩主机的出现也意味着游戏主机能有新的方向，若只是局限在一条路上，游戏主机发展也未免太过平淡了。

在此，我衷心希望有厂商能够出产冬暖夏凉主机：夏天排气扇可以当风扇，冬天主机发热能当暖炉，一台主机满足你两个愿望。