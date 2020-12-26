运营商将把 4G 变 5G，4G 会变慢吗

从国内首款 5G 手机开卖到现在，已经有近一年半的时间，5G 在国内的发展速度也称得上是突飞猛进。12 月 24 日，在国新办会议上，工信部表示，国内 2020 年新增了 58 万座 5G 基站，实现了对全国所有地市的覆盖。今年国内市场 5G 手机的出货量高达 1.44 亿部，我们也可以很明显地感知到，现在市场上在售的绝大部分新机都是 5G 产品。

日前，工信部又宣布了重大举措——向国内三大运营商颁发了有效期 10 年的 5G 中低频段使用许可证。工信部在发布的文件中还特别指出，允许部分现有 4G 频率资源重耕后用于 5G。

中低频或成 5G 信号铺设生力军

实际上，早在 2017 年年底，工信部就公布了 3000-5000MHz 频段内的频率使用规划，使我国成为全球首个率先划分 5G 中频段的国家。具体划分情况为：3300-3400MHz（限室内使用）、3400-3600MHz 和 4800-5000MHz。2018 年年底，三大运营商拿到的 5G 频段尘埃落定，具体而言，中国移动拿到的频段为 2515-2675MHz（n41）和 4800-4900MHz（n79），中国电信拿到的频段为 3400-3500MHz（n78），中国联通则拿到了 3500MHz-3600MHz（n78）。

不难看到，在 5G 建设上，我国走的是 Sub-6GHz 技术路线，在中频频段快速完成 5 G 信号的铺设。相对于毫米波，中频频段绝对速率更低、理论网速更慢，但在信号覆盖和信号穿透率上，则完胜毫米波。试图以毫米波作为 5G 主力的美国，现在似乎已经被打脸。外媒曾在 5G 信号实测中指出，5G 毫米波的抗干扰能力极差，甚至测试手机和信号塔之间站着一个人都能让手机收到的 5G 网速急剧下降。

不过，即便如此，5G 基站的覆盖范围仍然要比 4G、3G 乃至 2G 小得多。在查询资料、得到更为具体的数据后，这种对比就尤为明显：

2G 基站覆盖半径约为 5-10 公里

3G 基站覆盖半径约为 2-5 公里

4G 基站覆盖半径约为 1-3 公里

5G 基站覆盖半径约为 100-300 米

另外，4G 频段重耕为 5G 的操作在这次工信部的正式许可前已经在悄悄尝试了。实际上，中国移动拿到的 n41，就来自于中国电信和中国联通在 2600MHz 上的 4G 频段。根据之前公布的时间表，中国电信于 2019 年 9 月完成了 2635~2655MHz 的频率腾退，中国联通则完成了 2555~2575MHz 频段频率的腾退。同样的，中国移动也把部分 900MHz、1800MHz 频谱腾退中国联通和中国电信。

这个过程中，有意思的是，中国电信和中国联通腾退的 4G 频谱基本是 TDD 制式。尽管 4G 时代，三大运营商的口号都是 TDD 和 FDD 共建，但实际执行中，移动以 TDD 为主，联通电信以 FDD 为重心。因此，腾退 2600Hz 频谱对这两大运营商影响并不大，同时给移动 5G 建设提供了极大的便利。

同样的，中国移动腾退的 900MHz、1800MHz 频谱，则给其他两家运营商在 4 建设上有了更加大的空间。

2G、3G 谁去谁留？

随着更先进的通讯技术标准落地，逐渐变得落后的网络制式，就要 “退位让贤”，释放出宝贵的频谱资源。在全球范围来看，很多国家或地区都完成了 2G、3G 频谱的腾退。以我国的台湾地区为例，早在 2017 年 7 月就正式关闭了所有的 2G 基站，一年之后关闭了所有 3G 基站。不出意外的话，未来很多地区，都将是 4G+5G 的组网状态。

但在中国大陆，情况显然要复杂很多，三大运营商给出的具体方案也有所区别。工信部今年 7 月份公布的数据显示，大陆地区的 2G 用户数量依然高达 2 亿多，在所有移动用户中的占比为 17%。除了大量个人 2G 用户外，还有很多物联网设备用的 2G 网络。

具体到三大运营商，中国移动目前比较倾向于保留 2G、清退 3G、发展 4G 和 5G 的方案。放弃 3G 不难理解，移动当年拿到的牌照是 TD-SCDMA，技术和实际体验上都存在诸多问题，把移动搞得焦头烂额。等到 4G 网络普及后，移动自然就急于抛掉 3G 的负资产了。而且，移动在国内运营商中最先完成了 VoLTE 的普及，打电话也不用降级到 3G，何况还有 2G 这层保护伞。

中国电信也比较特殊，当初拿到的是 CDMA 牌照，承载着 2G、3G 网络。如今，电信也试图减少 CDMA 制式的维护成本，把重点放在 4G 和 5G 上。如果你仔细观察过的话，可以发现，很多在售的新机，在网络参数一栏都少了对 CDMA 网络的支持。而实际上，大部分手机的基带芯片都兼容 CDMA，屏蔽这一制式的做法是电信要求的。与之对应的，电信也完成了 VoLTE 的大规模推广，大部分手机也都默认打开了 VoLTE 开关。

而到了联通这边，情况又不一样了。3G 时代最弱势的联通拿到了最好的 WCDMA 牌照，理论网速是最快的，小雷还记得当时信号好人少的地方，联通 3G 卡的实际下载速度能达到 1MB/s 以上，几乎迈入了 4G 网络的门槛。通过大规模的建设，3G 依然是目前联通覆盖最广的网络，很多时候在填补 4G 覆盖不到的空白。因此，联通在 VoLTE 的推广上也是三大运营商中最不积极的一个，从最开始的试行到全国全范围推行，前前后后差不多有五六年的时间。

因此在网络清退上，联通选择了对 2G 开刀。早在 2018 年，联通就宣布在 3、4G 网络覆盖良好的地区清退 2G 网络。今年 11 月份更是宣布全面清退 2G 网络。

目前来看，5G 信号覆盖的主力还是依靠中频网络。但尽管它们的覆盖范围比毫米波要广，但几百米的覆盖范围还是不够用，也导致 5G 建设的成本依然极为高昂。几十万的 5G 基站数量看起来很多，但也只有 4G 数量十分之一。这意味着如果 5G 覆盖范围要追上 4G，那就得持续增加投资金额。

这样来看，2、3G 网络清退后的频谱，未来将会被 5G 所有，以实现低成本和广覆盖。当然，低频 5G 在理论网速上肯定不如中高频 5G ，但实际体验仍然会优于 4G 网络。而且，5G 覆盖上，先实现 “有”比实现 “好”更为迫切。现在工信部直接允许运营商将重新释放的频率资源用于 5 G 建设，对国内的 5G 加速推进有非常积极的作用，相信很快 5G 的覆盖就能从地市级拓展到区县级甚至乡镇级，也将推动 5G 相关产业的进一步发展。

4 G 会变慢吗？

这个问题，其实去年就有很多人问过。为此新浪曾在微博上发起过一次调查投票，参与人数超过了 20 万，结果有 7 成以上的网友表示感觉网速变慢。关于 4G 降速的说法在网络上掀起热议后，运营商也都出来回应，统一的措辞都是没有人为降速，同时相关报告也称移动网络速率不但没有下降，反而在提升。

这两种截然不同的说法可能都是真的。一方面，运营商的确没有刻意对 4G 进行降速。但另一方面，随着移动互联网的快速发展，短视频等高负载应用大规模普及、App 体积的不断膨胀，都对网络承载能力提出了更严峻的考验。尽管未来很长一段时间里，4G 依然是移动网络的主心骨，但基站建设上，优先级肯定是不如 5G 的。这种情况下，4G 用户或许难以避免网络体验下降的问题。

当然，从更长远的角度来看，5G 网络的快速推进和建设，对用户以及各行各业显然是更有好处的。未来 5G 手机的使用场景会进一步拓宽，甚至催生出新的杀手级应用。同时，5G 对商用场景也能提供更多助力。如今，绝大部分上市的手机都具备支持 5G 的能力，5G 套餐价格在不断下降、信号覆盖在不断扩大，国内用户将会获得更好的网络体验，这还是值得期待的。