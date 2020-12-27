映泰、华擎确认英特尔 11 代 CPU 支持 Z490 主板

IT之家12月27日消息 根据推特用户 @momomo_us 今日爆料，映泰展示了一张海报，表示旗下 Z490 芯片组主板将支持英特尔 11 代 Rocket Lake-S 桌面处理器。他还表示，华擎最新的 BIOS 更新也证实，其 400 系列芯片组主板也将支持英特尔最新的 11 代处理器。

英特尔 11 代 Rocket Lake-S 桌面酷睿处理器将于 2021 年正式发布，同样采用 LGA1200 插槽，与目前的第 10 代处理器类似。英特尔预计将在 2021 年 CES 上同时发布 500 系列主板，包括 Z590、H570、B560。外媒表示，英特尔最新的处理器预计将等到明年 2 至 3 月才能上市发货。

IT之家了解到，英特尔 11 代处理器 i9-11900 ES 版此前遭到网友爆料，这款 CPU 将采用 8 核 16 线程设计，但是主频并不确定。CPU 单核性能相比目前版本丝毫不落后，此外将搭载英特尔最新的锐炬 Xe 核心显卡。11 代桌面版新处理器将依旧采用 14nm 架构，而移动端处理器将采用 10nm 架构。

AMD 也已经宣布，其首席执行官苏姿丰博士将在 2021 年 CES 活动上发表主题演讲。主题演讲将于 1 月 12 日举行，持续一个小时，预计将会发布 Ryzen 5000U/H 系列处理器。