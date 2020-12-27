教你如何关闭 Win10 搜索的网络搜索功能

我们知道微软在 Win10 中，特别加强了系统的搜索功能，但 Win10 的搜索的确很难称得上好用。抛开效率低下、呈现结果少、造成系统卡顿等老生常谈的问题不论，在功能设计方面，Win10 搜索也有硬伤——它会呈现网络搜索的结果，而且有时候还优先于本地搜索的结果条目！

举个例子吧。例如你想在 Win10 中找 Photoshop，首先搜出来的，很有可能不是安装在电脑的 Photoshop 软件，而是 Bing 搜索 “Photoshop”的结果，就如下面动图所示。

Win10 搜索有时候会优先提供 Bing 的网络搜索结果，体验并不好

Win10 替我们在 Bing 上搜东西，这真的有必要吗？大家想要在网上搜东西，更习惯于开启浏览器，然后再进行搜索；Win10 搜索只要作好本地搜索的本职工作就可以了，何必多此一举，甚至喧宾夺主？况且 Bing 的搜索也不怎么好用。

要如何关闭 Win10 搜索的网络搜索功能？微软最近总算是给出了方案。

如果你安装的是 Win10 20H1/20H2 版本的 Win10，那么可以通过修改注册表，来禁用 Win10 搜索的 Bing 网络搜索功能，下面是具体步骤。

首先，开启系统注册表，可以直接通过搜索来找到。

之后，直接通过地址栏进入到以下路径：

计算机\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\

接着，对准 Windows 的文件夹点击右键呼出快捷菜单，选择 “新建项”，如下图所示。

然后，将新建的项命名为 “Explorer”。

随后，右键点击 Explorer，选择 “新建 DWORD32 位值”。

重命名刚刚新建的 DWORD32 位值，将它命名为 “DisableSearchBoxSuggestions”

最后，修改这个键值的内容，设置为 “1”即是禁用 Win10 的网络搜索，设置为 “0”则是开启 Win10 网络搜索特性。

重启系统，修改就生效了。从此以后用 Win10 的系统搜索，只会搜出本地结果，不会让 Bing 来画蛇添足了。

总的来说，Win10 搜索的确存在一些不怎么好的设计，网络搜索就是其中的代表。微软的这个关闭 Win10 网络搜索的方法，是用户呼吁之后才推出的，微软显然也意识到了这方面的问题，希望日后微软能把这项特性做成开关，免去修改注册表的麻烦吧。