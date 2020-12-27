微软正在测试 Win10 语音交互的新功能，预计将在 21H2 版本中到来

IT之家12月27日消息 外媒 WindowsLatest 报道称，微软目前正在测试一项名为 “语音启动器”(voice launcher)的 Windows 10 新功能，该功能可以改变用户与应用程序以及文件的交互方式。

此外，全新的语音交互体验还支持设置、Windows 文件资源管理器和 Windows 搜索 (搜索框)。

外媒表示，微软早在 9 月份就开始测试一款改进后的新式软键盘 (触摸键盘)。新的软键盘引入了新的表情符号选择器和另一项名为 “Windows 语音输入”的功能，现在该功能已经可以在文件资源管理器、设置应用程序和开始菜单的搜索框中使用。

新的语音输入功能会自动显示在操作系统中任何带有 Windows Search API 文本字段的位置。用户还可以使用 Windows Narrator“ Win+H”体验新的语音键入功能。

IT之家了解到，微软当前正在以下区域和语言中测试此新功能：

英文：美国，英国，加拿大，澳大利亚和印度。

法语：法国和加拿大。

葡萄牙语、西班牙语，德语，意大利语，日语和简体中文。

与其他 AI 功能类似，通过收集用户的语音数据，“您在日常生活中多多使用语音输入可以帮助微软加强在线语音技术对于用户语言的准确性”。当然，这是可选功能。

外媒表示，这个新功能将包含在 Windows 10 的 2021 年Windows 10 月更新中。如果由于某种原因用户不喜欢或不需要这个功能，可以在“设置”主界面中将其禁用。