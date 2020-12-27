游族网络投毒案背后：年轻的上市公司董事长和「三体宇宙」的法律人

近期，一则新闻登上各大平台热搜榜、备受网友关注，在这一新闻背后，或是一起投毒案。

2020 年 12 月 25 日晚，很多人还沉浸在圣诞夜的美好氛围之时，上市游戏公司游族网络发布公告：公司董事长暨总经理、实际控制人、控股股东林奇先生因病救治无效逝世。

据网友爆料，游族网络年仅 39 岁的董事长此前曾遭公司高层投毒。而警方的信息显示，其同事许某（男，39 岁）有重大作案嫌疑。

39 岁创始人遭投毒不幸逝世

在昨晚的公告中，游族网络官方表示：

公司 12 月 25 日收到公司董事长暨总经理、实际控制人、控股股东林奇先生家属的通知，林奇先生因病救治无效于 2020 年 12 月 25 日逝世。

公告显示，林奇直接持有公司 219,702,005 股，占公司总股本 23.99%，为公司控股股东、实际控制人。

随后，游族网络将推举合适的董事长及总经理人选，召开董事会和股东大会完成相关补选工作。

这一事件最初源于网友在各大平台的爆料：游族影业 CEO 许垚与林奇产生了纠纷，因此许垚购入 100 份慢性毒药投毒。12 月 16 日，林奇病发就医，病情迅速恶化，已错过了最佳治疗期。

如若网友所言为真，那么这就是一起公司高层内斗事件。然而就在 12 月 23 日下午，新浪科技报道称，针对网传的 “游族网络高层内斗，CEO 被送进 ICU”，游族网络相关人士向新浪科技表示：谣言，已安排律师函。

网上还流传着一张游族网络股份有限公司联席总裁陈芳的朋友圈动态截图。陈芳写道：

没内斗，人都在。留言才是毒药。

【图源微博 @新浪科技】

不过这一说法与警方随后公布的信息有所矛盾。

认证为上海市公安局官方微博的 “警民直通车 - 上海”通报，2020 年 12 月 17 日 17 时许，警方接到报警称，某医院在诊疗时发现病患林某（男，39 岁）疑似中毒。接报后，警方立即开展侦查。经现场勘查和调查走访，发现林某的同事许某（男，39 岁）有重大作案嫌疑。目前，许某已被警方依法刑事拘留，相关侦查工作正在进一步开展中。

自然，我们无法从警方通报中明确判断出这一投毒案与游族网络有关——但据红星新闻称，权威知情人士表示，该通报中的林某、许某分别为游族网络创始人林奇及其同事许垚。

当日晚间，游族网络也在其名为 YOOZOO 的官方公众号上发表题为《关于林奇先生近况的说明：三个放心和一点希望》的文章。文章明确提到：

院方在治疗过程中第一时间与警方取得联系；

本案嫌疑人许某，就职于某个人投资的影视公司；

游族网络希望极端的人和事都不会改变我们对这个世界的善意（毕竟作恶者并未得逞）。

至此，林奇遭同事许垚投毒，似乎就是事实。不幸的是，林奇最终还是没有挺过圣诞夜。

游戏少年的泛娱乐野心

这一投毒致死事件中的投毒者与被投毒者，两人究竟有何关系？

游族网络于 2009 年 6 月成立，2014 年 6 月正式登陆 A 股主板，四大主要业务包括全球化游戏研发与发行、大数据应用、IP 管理工程、泛娱乐产业投资。作为一家互动娱乐供应商，其总部位于上海，另在德国、新加坡、日本、韩国、印度等十余个国家设有分支机构。

上市以后，游族网络的大动作频频，例如：

2015 年 4 月 28 日，游族网络与 Google 在上海正式达成了一项 “联合商业计划”合作，游族网络意欲大力开拓海外市场。

2016 年，游族网络以 8000 万欧元收购了德国知名游戏研发商 Bigpoint。

2017 年 7 月 29 日，游族网络宣布与华纳兄弟正式达成战略合作协议，将联合推出改编自知名 IP《权力的游戏》的手游。

如今，游族网络已成功推出了《少年三国志》、《盗墓笔记》、《权力的游戏：凛冬将至》、《女神联盟》系列等多款知名游戏产品，积累了 1000 余个海外合作伙伴，发行版图遍及 200 多个国家及地区，全球累计近 10 亿用户。

这家上市公司的快速发展，自然离不开创始人林奇。

林奇先后从南京邮电大学 、长江商学院（EMBA）毕业，他从一位沉迷游戏的少年，摇身一变成为游戏行业的创业者。作为一名 80 后，他押注游戏，在 33 岁那年见证公司上市，并登上福布斯富豪榜，2015 年当选上海市科协常务委员，多年来更是获得了游戏圈的众多认可。

【林奇生前所获奖项，截图自百科】

凤凰网财经报道，林奇是长江商学院史上最年轻的 A 股上市公司董事长，长江商学院教授陈龙为其写的一篇祭文中提到：

林奇是个出色的前锋，一个危险的奔跑者，他擅长怒射和巧射，腰一拧，爆发力就出来了。

除了企业家，林奇身上还有着不少标签，比如运动达人、书法爱好者，当然还有最为外界熟知的——科幻迷。

林奇曾因为《三体》中的一句「给岁月以文明」开始思考游戏和文明的关系，也正因此，游族网络的公司使命成为了 “用科技传颂文明”。

2014 年下半年，刚上市不久的游族网络正式宣布成立游族影业。当时林奇表示，游族将从游戏行业跨界到电影领域围绕大 IP 来布局，而林奇瞄准的一个大 IP 正是《三体》。

2015 年 3 月 18 日，由游族影业投拍的《三体》电影在小兴安岭正式开机，当时媒体的表述是：

2015 年中国 “科幻元年”的大幕正在缓缓拉开。

在获得 IP 改编权、成为《三体》系列小说全球影视剧改编权等权利的唯一所有人之后。游族影业曾号称要以单部 2 亿元、总计 12 亿元的投资额拍摄 6 部《三体》电影。

嫌疑人投毒动机何在？

实际上，《三体》电影原定在 2016 年夏天上映，但或许是出于财力不足、改编难度高等原因，当时游族影业却爆出了多名高管集体离开的消息，《三体》梦可以说是夭折了。

于是，为了更好地向泛娱乐领域跨界，游族的大家庭中加入了一位法律人——他也是此案件的嫌疑人许垚。

同样出生于 1981 年的许垚，毕业于众多法律领域名校：

2003 年毕业于西南政法大学；

2006 年毕业于法国保罗塞尚大学保险法学院；

2008 年毕业于美国密歇根大学安娜堡分校法学院。

2008 年 9 月 - 2010 年 3 月，他曾在美国杜威路博律师事务所香港办公室任职律师。随后的 7 年，他先后担任了复星集团总裁助理、集团总法律顾问、集团法律事务部总经理等职位。

2018 年 12 月，在游族影业已经换了几任 CEO 之后，许垚受命成为新公司三体宇宙（上海）文化发展有限公司 CEO，负责《三体》IP 开发。

不过，许垚的加入并未使得《三体》的改编得到实质性进展，2019 年初许垚辞任。

目前就这一案件而言，许垚的动机可能在于对公司的人事调整心存不满。但也有网友爆料，许垚因投资失败导致游族网络亏损 20 亿，因此在还债的压力之下对董事长下毒手。

其实，不仅是《三体》项目发展缓慢，整个游族网络的营收情况从去年开始也变得糟糕起来：

2019 年营收 32.21 亿元，同比下降 10.07%，自上市以来首次出现亏损。

2020 年 3 月 2 日，游族网络盘中数度跌停，跌幅为 9.51%，刷新了 2019 年下半年以来的单日跌幅最大记录，原因在于公司财务总监辞职。

另外可以肯定的是，林、许二人的关系早在《三体》IP 的开发过程中就已生变。据凤凰网财经报道，林奇在上个月接受媒体采访时，详细讲述了获得版权的过程，但却对该项目中按道理担任着关键角色的许垚的贡献只字未提。

无疑，不论背后有何隐情，这都是一出惨剧。

今日凌晨，位于上海市宜山路的游族大厦门前就早已摆满了工作人员和粉丝们献上的白色花束。愿逝者安息。