比特币再创历史新高，分析师认为一切才刚刚开始

比特币夜间持续上涨，一度逼近27000美元/枚，现报26630 美元/枚，24小时内涨幅超 7%。但尽管如此，市场对后市行情仍然持乐观态度。

值得注意的是，即使比特币不断创新高，投资者投资时也需要考虑个人风险承受能力来谨慎投资，今年 6 月，大连便发生了一起夫妻炒比特币巨亏 2000 万自杀的悲剧。

有分析师指出，自 2016 年以来，比特币累计下跌 20% 及以上情况共出现了 10 次，下跌 30% 及以上的情况出现了 7 次，跌幅超过 48% 的情况有 4 次，因此投资者不应低估比特币的波动。

据每经 APP 近日报道，火币高级分析师康律之认为，单边上涨的行情并不是市场健康的表现，市场出现一定的回调反倒是行情健康的表现。康律之认为，市场并不会是持续上涨的，突破新高也并不代表行情会一路持续上升，但是对投资者的心理层面会有比较强烈的影响，市场可能会形成一定的买入共识。

他表示，市场能出现多少倍的涨幅并不能准确预测，前两次减半的时候比特币市场也是经历了从初级到慢慢合规化、成熟化的过程，现在市场产品逐步完善，比特币的价格也逐步推高，市场参与者范围也越来越广，因此市场的行为可能也会有所不同。

同时，康律之表示，行情上涨的具体位置并不好判断，提醒投资者注意风险控制。这波行情主要还是机构用户通过类似灰度的合规通道持续入场所致。

据中国基金报此前报道，比特币行情大涨，华尔街投资大鳄们也纷纷发布对比特币行情的看法。例如，华尔街巨头古根海姆（Guggenheim Partners）首席投资官 Scott Minerd 表示，其公司的基本面分析显示比特币应该值 40 万美元。

Quantum Economics 创始人 Mati Greenspan 更是表示：“在我们看来，一切才刚刚开始。在确定可能的百分比增长方面，我们不应该使用任何旧的标准。”他补充道：“如果需求继续从目前的水平回升，而供应继续受到限制，我们很有可能在未来几天看到 250% 的涨幅，甚至更多。”

美国财政部出手，加强比特币监管

据证券时报报道，稍早前，美国财政部提出数字货币监管新规定，要求部分加密货币交易商提供有关其身份的信息，以遏制犯罪分子使用这种新技术进行的匿名资产转移。该提案有 15 天的时间征求公众意见。受此消息影响，比特币一度短线下挫约 200 美元，跌穿 22880 美元，但不久后止跌回升。

据悉，新规主要针对允许唯一数字密钥的持有者存储加密货币，并直接与他人进行交易，而无需通过金融机构的账户。这种账户通常以 U 盘、电脑或手机软件的形式存在。

这类账户通常不与个人的姓名、地址相关联，监管机构认为，与银行系统相比，加密货币这一特点使其在犯罪分子和洗钱者眼中更具吸引力。

在新规下，任何超过 3000 美元的交易中，银行和加密货币交易平台将必须保留客户的加密货币交易和交易对手的记录，以验证他们的身份。据美国名为 “旅行规则”（travel rule）的银行业监管规定，金融机构在相互转账时必须共享特定信息。

此外，银行和数字货币交易平台必须每 15 天向 FinCEN（金融犯罪执法网）报告任何涉及未托管钱包且超过 1 万美元的加密货币交易。