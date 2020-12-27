欧洲厂商抱怨：美国限制华为又允许美企供货，我们呢

许多欧洲科技公司高管私下抱怨称，美国利用限制华为的机会也将他们挡在中国市场门外，同时为美国公司提供豁免。

过去两年，美国对华为和中芯国际等中国企业实施了严厉限制，以阻止他们购买大多数美国制造的技术。但欧洲科技行业一位高管表示，这些限制创造了一种 “美国优先”的贸易政策，包括对美国公司的豁免，而其他国家科技公司则被排除在中国市场之外。

这位不愿透露姓名的高管还表示：“到目前为止，美国公司已获得向华为供货的牌照，而欧洲供应商则不能。”许多生产芯片和芯片制造设备的欧洲企业受到美国限制的影响，因为它们同样依赖美国的知识产权。

另一名欧洲科技公司高管表示，他们的公司曾被阻止向中国买家供应零部件，而该零部件市场很快就被通过中间商销售的美国供应商占据。

这对欧洲企业产生了重大影响。本月早些时候，欧洲最大的半导体公司之一、总部位于瑞士的意法半导体 (STMicroElectronics)将其年度营收目标推迟了一年，理由是美国对 “重要客户”华为实施了限制。在同一天，意法半导体的股价下跌了近 12%。意法半导体首席执行官让 - 马克 · 奇瑞 (Jean-Marc Chery)告诉投资者，其市场 “在过去两年没有大幅增长”，一个影响因素就是美国的限制。

今年 9 月，德国芯片制造商英飞凌负责人也称，美国的限制是 “一大担忧”。他说：“欧洲必须小心，不要在技术大战中被殃及池鱼。”全球最大芯片制造设备集团荷兰 ASML 被禁止向中芯国际出售其最新一代的机器。该公司预计，今年中国市场将占其销售额的四分之一。

在获准向被列入美国 “实体名单”的中国企业出售产品的公司名单并未公开。但有媒体报道称，几家美国公司以及韩国三星和日本索尼，已获得向华为供应部分零部件的批准。欧洲高管表示，欧洲科技公司和政府对美国的单边限制越来越感到失望，并希望减少对美国知识产权的使用。

12 月初，17 个欧盟成员国通过欧盟委员会宣布了 “欧洲关于处理器和半导体技术的倡议”。这些国家指出，未来两三年，欧洲复苏和弹性基金 (EFSF)的 1/5 资金 (1450 亿欧元)将被用于 “数字化转型”项目，并主张投资于半导体研究。

欧盟外长何塞普 · 博雷尔 (Josep Borrell)今年早些时候在一篇博客文章中写道：“作为欧洲人，我们必须按自己的方式行事。尽管美国关心安全问题，但欧洲还关心市场准入、标准制定等。”

中国欧盟商会主席伍德克 (Joerg Wuttke)表示，面临最大挑战的是欧洲汽车业，该行业的智能和自动驾驶汽车依赖美国的技术，但世界上最大的汽车制造和销售市场都在中国。