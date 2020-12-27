微软 Surface Pro 8 新低配版配置曝光：英特尔酷睿 i3/8GB 内存 /128GB SSD

IT之家12月27日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软 Surface Pro 8 据说是 Surface Pro 7 的小升级版，将搭载英特尔 Tiger Lake CPU，外观设计几乎不变。预计微软 Surface Pro 8 基础款机型将从英特尔酷睿 i3、4GB 内存和 128GB 固态硬盘存储开始，但这家科技巨头可能正在开发另一个 8GB 内存的基础型号。

目前，Surface Pro 7 基础版只配备了 4GB 内存、英特尔酷睿 i3 和 128GB SSD 存储空间。目前看来，微软似乎已经为 Surface Pro 8 新低配版配备 8GB 内存、英特尔酷睿 i3 和 128GB 存储空间。

此前，8GB 内存的机型只有英特尔酷睿 i5 和酷睿 i7。要想获得 8GB 内存，微软客户不得不升级到搭载酷睿 i5 或 i7 CPU 的机型。

需要注意的是，计划总是会有变化的，Surface Pro 8 基础款机型仍有可能像之前传闻的那样，搭载 4GB 内存。

Surface Pro 8 内存存储更多选项：

酷睿 i3、4GB/8GB 内存、128GB SSD

酷睿 i5，8GB 内存，128GB /256GB SSD

酷睿 i7、16GB 内存、256GB /512GB /1TB SSD

IT之家获悉，微软目前正计划在 2021 年初推出 Surface Pro 8 和 Surface Laptop 4，并对内部硬件进行改进。根据网上发现的基准测试跑分，Surface Pro 8 和 Laptop 4 将采用英特尔第 11 代 Tiger Lake 处理器。

在一个基准测试中，网上发现了一款 Surface 设备，搭载酷睿 i7-1185G7 处理器和英特尔 Iris Xe 显卡。除了英特尔机型外，微软似乎还在测试一款采用 AMD Renoir 的新 Surface Laptop 4。