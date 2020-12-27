36 颗卫星上天：曾被孙正义放弃，马斯克贝索斯都想收购，创业公司 OneWeb 如今重生

2020，对一家初创企业来讲能有多魔幻？

年初申请破产，随后被竞家争相做尽职调查，年中被英国政府和印度财团出手截胡，年末在业务上有了新进展、得以起死回生——这样过山车一般的命运，正是 SpaceX 劲敌卫星电信网络公司 OneWeb 所经历的。

2020 年 12 月 19 日，OneWeb 官方账号在推特表示：

任务成功！我们已经确认了 36 个卫星的信号采集。非常感谢所有团队成员和合作伙伴，没有你们就没有如今的成功。

至此，OneWeb 已成功发射了 110 颗卫星。

实现理想究竟要烧多少钱？

美东时间 2020 年 12 月 18 日，俄罗斯东方港航天中心，一枚搭载着 OneWeb 36 颗新卫星的俄罗斯联盟号运载火箭发射升空。

据外媒 Space.com 报道，36 颗卫星每颗都有洗衣机大小，仅部署工作就花了近 4 个小时。

最初 OneWeb 的计划是，建设包含 588 颗运行卫星和 60 颗备用星的网络，预计 2020 年年中开始商业服务，赶 2020 年年底之前提供区域性卫星互联网服务，随后推出服务覆盖全球。

这之前，OneWeb 在打造卫星互联网的大致时间线如下：

2017 年开始制造卫星；

2019 年 2 月首次成功发射 6 颗卫星，真正的 “太空互联网”时代到来；

2020 年 2 月发射 34 颗卫星；

2020 年 3 月 21 日发射 34 颗卫星。

也就是说，这是 OneWeb 自成立以来的第四次卫星发射，也是 2020 年的第三次卫星发射。不过，距离其「随时随地为人们提供互联网接入服务」的理想，还有很长的路要走。

自然，要实现理想，烧钱是必不可少的。

我们此前曾报道，OneWeb 制造一颗卫星的成本为 100 万美元，远超 2015 年预计的 50 万美元。但其创始人、执行主席 Greg Wyler 曾表示：

控制成本一直以来是一项大挑战，但 OneWeb 的卫星功能强大，是安全的电信运营商应用级别卫星。至于成本如何并不重要，因为成本上升也代表着卫星性能提升，原来 2000 颗星才能实现的梦想，我们 1500 颗就能达成。

据 Space.com 报道，OneWeb 还需大约 25 亿美元的资金注入，才能发射完大约 650 颗卫星、建设网络基础设施，因为所有工作将耗资 55-70 亿美元。

尽管如此，12 月 9 日 OneWeb 新任执行董事长表示对目标的实现持乐观态度，他还指出未来资金可能一半来自新的融资。另一半来自 OneWeb 的两大所有者——英国政府和印度网络运营商 Bharti Global。

对此 Bharti 创始人兼董事长 Sunil Bharti Mittal 表示：

庆幸的是，OneWeb 已经挺过了建造卫星和预定发射的阶段，即起步阶段，而这一阶段正是要花大量资金的。

他认为，Bharti 在过去 18-24 个月里为公司旗下其他项目筹集了超过 120 亿美元资金，因此为 OneWeb 筹集大量资金也并不难。

其实，此前 OneWeb 获得的融资总额已经达到了 34 亿美元：

2015 年获高通（Qualcomm）、维珍集团（Virgin Group）、空中客车（Airbus）、可口可乐等公司 5 亿美元融资；

2015 年 5 月、2016 年 12 月获得软银的两轮投资，金额分别为 5 亿美元和 8.5 亿美元，软银因而成为 OneWeb 最大股东；

2019 年 3 月获软银、高通、Grupo Salinas、卢旺达政府领投的 12.5 亿美元融资。

但事实是，这 34 亿美元早已被烧光。

OneWeb 的魔幻 2020

可以说，资金状况是影响 OneWeb 2020 年命运的一项重要因素。

今年 3 月 27 日，就在成功发射 34 颗卫星后还不到一周，OneWeb 就根据美国破产法第 11 章申请破产保护。当时外媒报道，申请破产保护的直接导火索在于，OneWeb 最大的投资者日本软银拒绝了追加融资的请求，二者的 20 亿美元投资谈判破裂。

实际上，这与软银自身也密切相关——2019 年第三季度软银亏损 88 亿美元，财务状况已经开始紧张；进入 2020 年，在疫情影响之下市场动荡，被投公司对资金的需求不断，软银不得不改变以往的 “赌徒”投资策略。这一背景下，孙正义开始出售资产、回购股票等，为 “激进”买单。

OneWeb 对外的说法是，会解雇大部分员工，将保留小部分员工继续运营已在轨道上运行的卫星。不过，OneWeb 发射的卫星可能还不足以覆盖某区域通信，因此当时 OneWeb 并未明确这些卫星是否还会留在轨道上用于有限的互联网服务，还是要被 OneWeb 故意离轨。

后来在 5 月初，外媒曝出 SpaceX、亚马逊、法国卫星运营商 Eutelsat Communications SA 都在对 OneWeb 的资产做尽职调查。

已在世界航天史上拥有姓名、受到 NASA 认可的 SpaceX，三大主要业务之一便是 Starlink（星链），目前已部署近千颗卫星，对于发展卫星互联网可以说是信心十足。

亚马逊创始人 Jeff Bezos 于 2000 年创立商业太空公司 Blue Origin，最终目标是向大众开放太空旅行服务。此外，2019 年 4 月亚马逊也宣布正在加速推出 Project Kuiper，计划发射 3236 颗低地球轨道卫星，建立自己的卫星互联网。

而 Eutelsat Communications SA 作为卫星运营商，早在 2017 年就曾和 Blue Origin 签署合同，将成为其卫星发射服务的首个客户。

不难看出，陷入困境的 OneWeb 同时被几个竞家盯上了。

终于，当地时间 7 月 3 日，OneWeb 该何去何从的问题有了一个明确答案。

当天，OneWeb 发布声明称：

英国政府和印度网络运营商 Bharti Global 已承诺将提供超过 10 亿美元的资金收购 OneWeb，帮助我们实现商业运作全面重启。

当天在英国政府发布的声明中，英国商务大臣 Alok Sharma 表示：

该交易表明了英国在全球舞台上的野心。英国政府对 OneWeb 的出售以及其他国家以国家安全为由访问 OneWeb 技术拥有最终的决定权。

另一方面，Bharti 作为世界第三大运营商，拥有超过 4.25 亿的用户，其在南亚和撒哈拉沙漠以南的非洲业务自然有利于 OneWeb 未来的发展。

11 月外媒报道，根据新的协议条款，Bharti 和英国政府各持有 42.2% 的股份，其余主要由软银和休斯网络系统公司（Hughes Network Systems）持有。同时，OneWeb 也进行了人事调整，曾在汤森路透有着 20 年工作经验的 Neil Masterson 被任命为新 CEO。

被政府、巨头及时挽救，进行重要人事变动，时隔 9 个月卫星发射工作继续，OneWeb 的 2020 年可谓跌宕起伏。它是否能完全摆脱阴影，和 Elon Musk、Jeff Bezos 身后的团队一决高下，我们拭目以待。