2021 年全球半导体行业销售额将增长 8.4% ，行业并购将继续

半导体行业已经从周期性的低迷中恢复，有望在 2021 年实现更快的增长。

世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，明年芯片销售额将加速增长 8.4%，达到 4690 亿美元。据估计，2020 年芯片销售额将增长 5.1%，达到 4,330 亿美元。在此之前，芯片行业的销售额在 2019 年下降 12% 至 4120 亿美元。

尽管受到新冠大流行的影响，今年半导体行业的销售恢复了增长。

比 WSTS 的预测更加乐观，投资银行瑞银（UBS）预测，半导体产业收入将在 2021 年增长 12%，达到约 4920 亿美元。瑞银（UBS）估计，2020 年半导体收入增长约 7%，至 4,390 亿美元，克服了新冠大流行带来的各种挑战。

5G、AI 被视为发展的动力

瑞银（UBS）分析师在 12 月 20 日的报告中表示：“半导体行业仍有足够的增长空间。” 诸如 5G、人工智能和机器学习之类的技术创新正在推动芯片销售增长。

在半导体股票中，瑞银（UBS）称存储芯片制造商美光科技为 “ 2021 年的首选”。瑞银表示，其他买入评级的芯片股包括 Broadcom、Intel、Marvell Technology 和 Nvidia。

在这些股票中，英特尔一直表现落后。瑞银分析师期望英特尔宣布一项长期的承诺，以外包一些芯片制造，这将在 2021 年发生改变。

Wedbush Securities 的首席技术策略师 Bradley Gastwirth 同意这一观点。根据 12 月 20 日的报告，他预计英特尔计划在明年将一些芯片制造能力转移到台积电生产。

2021 年半导体行业复苏加快

Evercore ISI 分析师 CJ Muse 说，半导体周期的上升趋势才刚刚开始。他预测，到 2021 年，半导体行业的销售额将增长 14%，达到 5000 亿美元。

Muse 在 12 月 17 日的报告中表示，芯片在企业的数字化转型中起着关键作用。

KeyBanc Capital Markets 分析师表示，近期芯片供应短缺表明需求强劲，并将支撑 2021 年更强劲的复苏。KeyBanc 在 12 月 16 日的报告中表示，关键的供应商包括 ADI、Microchip、NXP 和安森美。

德意志银行（Deutsche Bank）分析师警告说，大多数芯片股票的估值已经反映出半导体行业的复苏。

德意志银行分析师在 12 月 16 日的报告中表示，在新冠大流行之后，宏观经济趋势正常化将利好汽车和工业等周期性行业。

他们说，与此同时，向 5G 过渡将继续提升蜂窝基础设施和智能手机芯片提供商的业绩。

并购将继续

德意志银行表示，半导体行业的并购很可能成为 2021 年的主题。只是，在 2020 年下半年宣布了一系列并购之后，潜在目标的清单变得越来越短。

七月份，ADI 宣布了一项协议，以价值约 210 亿美元的全股票交易方式收购美信。

九月份，英伟达宣布了一项计划，以高达 400 亿美元的现金和股票收购 IP 提供商 Arm 。

十月，AMD 宣布以股票方式 350 亿美元收购 Xilinx（赛灵思）。

同样在 10 月，Marvell 宣布了一项计划，以现金加股票方式收购 Inphi（IPHI），交易价格约为 100 亿美元。

CFRA Research 分析师 Angelo Zino 推测，现在最可能的收购目标包括 Cree（科锐）、Lattice Semiconductor（莱迪思半导体）、NXP、安森美、Semtech 和 Silicon Labs。

Zino 在最近的一份报告中表示，经过近几年的停顿，半导体行业的整合应该会加速。

KeyBanc 表示，Marvell、Microchip 和 Synaptics 最有可能被收购。该行表示，其他潜在的被收购对象包括 Ambarella、安森美、Silicon Labs 和 Silicon Motion。