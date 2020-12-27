字节跳动、腾讯都看上的中视频生意，不好做

互联网视频，还有什么新故事？

当下，短视频流量趋于见顶，长视频用户存量难获，包括腾讯、爱奇艺、抖音、快手等长、短视频平台亟需寻找新增长点。

于是，中视频再度被聚焦，被视为长、短视频之外的 “另一矿地”。短视频平台向上开放，长视频玩家向下兼容，甚至是内容平台也纷纷进入这一战场，或烧钱补贴，或争夺人才。

中视频，正成为互联网平台的 “新”战场。

中视频成为 “新”战场

实际上，中视频并非新生产物，一直以来都存在于视频产业之中，但首次对这一概念有所定义，是西瓜视频总裁任利锋在 “2020 西瓜 PLAY 好奇心大会”上的主题演讲中提出——

所谓中视频，是指介于短视频和长视频之间，时长在 1min 到 30min 以内，通过横屏的方式展现，并以 PUGC 内容为核心的视频内容形式。

其中，最显性且最直接的界定标准，便是时长。简单而言，即 “短视频变长，长视频变短”。暂且以此察看长、短视频的动态可以发现，包括腾讯视频、爱奇艺、抖音、快手等平台，近年来都在向中视频方向开放通道。

短视频中，快手是最早开放视频录制时长的平台——2019 年 7 月，快手部分开放了 5-10 分钟的录制时长内测。而后不到一个月，抖音也宣布逐步放开 15 分钟长视频权限。

相对而言，长视频向中视频的靠近则稍显晚些。2020 年 4 月 2 日，爱奇艺才上线了直指中视频市场的产品 “随刻”。

就在上周，12 月 19 日，腾讯视频也首次提及了对中视频的布局。腾讯视频副总裁王娟直言：

中视频是长视频创作者的新赛道及短视频创作者的新可能，也是腾讯视频后续发力的重点领域。

除了长短视频平台，微博、微信、知乎等非视频类互联网平台也在这一赛道上举措频频，具体来看：

2020 年 7 月，微博启动视频号计划，5 亿现金分成扶持创作者。

2020 年 9 月，微信上线 1 分钟以上视频上传功能。

2020 年 10 月，知乎上线了 “视频”专区，重点发力 1 分钟以上的知识类视频。

2020 年 10 月，百度上线独立 App“百度看看”，主打视频流。

另外，中视频赛道上还有两个不可忽视的玩家—— B 站与西瓜视频，前者被认为是在中视频赛道上走得最前最早的玩家，是这一赛道上的 “最强竞争者”；后者则真正赋予了中视频定义，且极具专门性地携重金进场。

依靠极具特色的社区形式，围绕游戏、动漫、鬼畜、Cosplay 等深度垂直的文化知识领域，B 站在中视频上已累积了一大批年轻受众和视频创作者。

对于 “西瓜视频”，虽来时较晚，但其进驻赛道决心丝毫未减。今年 8 月，任利锋宣布未来一年将拿出 20 亿元补贴创作者，并表示没有盈利压力，要在中视频放手一搏。

至此，腾讯、爱奇艺、微博、微信、知乎、西瓜视频、B 站等不同赛道上的玩家都已在中视频赛道上布下棋子，投入了重金和流量扶持。

中视频之争为何再起？

尽管各个赛道玩家纷纷进场，但正如前文所提，中视频并非 “新赛道”。在国内视频行业中，中视频模式早有实践，但由于时代限制、市场环境不成熟等因素未能像长短视频般得以发展壮大。

从平台来看，土豆网、优酷、56 视频、搜狐视频、酷 6 视频、六间房等视频平台都曾以 UGC 模式在中视频领域有过尝试。从内容层面而言，《万万没想到》、《报告老板》、《暴走漫画》等短剧、微综艺也都符合中视频的定义。

然而，中视频并未迎来发展的契机。此后，4G 时代到来，短视频登上了历史舞台，成为时代性的视频潮流方向，中视频则是被淹没其中。

不过，随着 5G 的到来，中视频再次被摆上台面，成为逐鹿之地——一方面，5G 为中视频提供了底层技术支撑；另一方面，长短视频在一段较长时间的发展中已陷入增长疲态，市场需要新增长点。

中信证券研究曾于 2019 年 12 月发布报告指出：

5G 时代，随着硬件设施不断完善，需求端用户对内容质量持续提升 ······ 一个区别于原有短视频和长视频定义的 “中视频”领域有望出现。

很长一段时间里，长、短视频成为用户的两大选择，但增长的疲态也在发展达到峰值之后随着而来。

《2020 中国网络视听发展研究报告》显示，截至 2020 年 6 月，我国网络视听用户规模达 9.01 亿。在各个细分领域中，以抖快为首的短视频用户使用率达到 87.0%；“爱优腾芒”等长视频的用户使用率为 77.1%。

另外，在内容层面上，短视频在深度内容的呈现上有所限制，长视频则存在愈发激烈的存量竞争以及制作成本难以控制的局面。

相较之下，介于长、端视频之间，且尚未被深挖的中视频则具备一定的需求和流量空间。

腾讯视频中视频生态业务负责人宋爽曾表示，中视频作为连接长视频与短视频的内容形式，既可以成为长视频创作者们的新增长引擎，也可以成为短视频创作者们的上升通道。此外，爱奇艺 CEO 龚宇曾对中视频流量空间有所提及。他表示：

视频播放平均时长在七分钟到十几分钟的中等时长视频，即 YouTube 模式，在国内的市场份额还很低，全行业 DAU 才在 1 亿左右。

值得一提的是，成立于 2005 年的 YouTube 是与土豆等视频网站同一时期的产品，如今已成长为全球最有影响力的视频平台。

不仅如此，YouTube 也是中视频的最佳发展案例——YouTube 视频平均时长约为 15 min。即使在短视频平台快速吸引用户注意力的情况下，YouTube 用户规模仍然保持 21.56% 的复合增长率；这也侧面印证了中视频蕴藏的潜力。

那么，被各大平台纷纷看好，被视为 “新流量洼地”的中视频，是否将迎来爆发之势？

中视频将全面爆发？

中视频虽并非新生事物，但当下的发展却是新兴阶段，若仅以多数玩家进场定义其全面爆发，其实为时过早。

B 站董事长兼 CEO 陈睿曾提及，把视频做短或者把视频做长都是很容易的，难的是让用户喜欢。

将这一观点再进一步分解——中视频难的是让用户喜欢，用户喜欢需要有好的内容，好的内容需要内容创造者产出。

由此，中视频能否真正崛起，需要从多个维度进行考量，内容、创作者、用户缺一不可。目前来看，已进入中视频领域的玩家中，除了 B 站，其它多数平台在内容层面缺乏积累，要补的 “课”尚有很多。

无论从哪一平台切入，视频时长的变化自然也带来了表现形式和内容创作上的变化。

中视频创作是自上而下的过程，以 “PUGC”模式为主，内容垂直细分且具备深度，创作门槛较高，相应地便需要依仗内容创作者的高品质输出。据西瓜视频透露，目前已有数百万创作者开始尝试中视频。

但实际上，能够称得上优质的中视频创作者还是稀缺资源，而各方平台也在想方设法收拢人才。今年以来，媒体报道中频现 “争夺创作者”的事件，前有 “巫师财经”被西瓜视频挖走，后传出淘宝新内容产品 “淘宝逛逛”正在挖 B 站 UP 主。

不仅如此，为了吸引、锁定核心的内容创作者，中视频玩家们大多是携款进场以补贴、激励创作者——西瓜视频补贴 20 亿；腾讯视频未来三年将对内容投入近 1000 亿元；知乎、微博分别拿出 5 亿等。

历史经验多次表明，“烧钱”无疑是扶持新兴领域的最简单也易见成效的方式，但值得思考的是，5G 才刚刚起步，用户认知的转变需要时间，而中视频对商业化模式的探寻依旧需要时间，平台烧钱的速度能否支撑到后两个因素转化的时间，目前恐怕难以判定。

界面新闻曾指出，中视频在用户认知上面临的问题以及商业变现上的不成熟，决定这个赛道不是一个快生意，短期内很难看到终局。

以目前在中视频赛道上发展最为成熟的 B 站为例，自上市以来，B 站一直处于亏损状态——2018 年净亏损 5.650 亿人民币，2019 年甚至高达 13.036 亿。“何时盈利？”，依旧是个未知的问题。

除了平台有营收需求，创作者亦有内容变现之需，而如何平衡创作者与平台之间的商业化，又是一大难题。

更进一步观察，创作者变现的一部分来源于用户打赏，但当下而言，短视频依旧掌握这绝大部分用户流量，中视频用户生态的建立，还需从短视频处获取流量。

然而，相较于短视频的 “娱乐化”，具备一定深度且偏向知识类别的中视频内容其实是 “反人性”的，这也天然决定了中视频对用户的吸引力低于短视频，要改变用户的认知，需要一段时间，甚至是更久的未来。

最后，再次回到平台自身。

虽然进场玩家不少，但包括知乎、微博等平台仅是将中视频作为用户留存的渠道之一，真正具有专门性的平台也仅有西瓜视频和 B 站，随 5G 到来的中视频之势，远没有随 4G 而来的短视频来得猛烈。

总体而言，中视频固然是未被完全开发之地，但若要深耕，并非易事。

小结

毋庸置疑，相较于长短视频，中视频具有着较大的市场存量；各个互联网平台的进场便足以说明。

作为长短视频的补充，中视频似乎未来可期，但从另一角度审视，“不长不短”的中视频也稍显尴尬——既无短视频般易获流量，也不及长视频般积累深厚。

另外，对于一个尚处新兴阶段的事物而言，中视频的未知数还有很多。

当下，这一赛道的玩家越来越多，中视频也由此被按上 “加速键”。

但更长远地看，不同平台在各自的内容生态中能够赋予 “中视频”这个内容形式怎样的意义，或许是更值得观察的事情。