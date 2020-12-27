俄罗斯 “安加拉 - A5M”重型火箭计划于 2024 年发射

IT之家12月27日消息 据俄罗斯媒体塔斯社报道，俄罗斯 “礼炮”设计局总设计师谢尔盖∙库兹涅佐夫表示，俄罗斯第一个现代化重型火箭 “安加拉 - A5M”计划于 2024 年底发射。他还表示，目前重型火箭的单次发射费用在 5000 万至 1 亿美元之间，随着安加拉（Angara）系列火箭的应用，发射费用将进一步降低。新型火箭将采用 KVTK 型号推进器以及 RD-0150 氢燃料火箭发动机，动力更强。

▲ 此前成功发射的安加拉 - A5 火箭

安加拉 - A5M 型火箭是一种三级重型火箭，质量为 770 吨（比 A5 型号轻 3 吨），推力为 980 吨。该火箭能将 27.7 吨的载荷送入近地轨道，7 吨载荷进入地球同步转移轨道，3.5 吨的载荷进入地球同步轨道。相比之下，目前的安加拉 - A5 火箭的指标为：24 吨、5.4 吨、2.8 吨。

IT之家了解到，俄罗斯于今年 12 月 14 日成功发射了一枚安加拉 - A5 重型火箭，这枚火箭是第二次试射。

俄罗斯安加拉（Angar）火箭家族包括：轻型安加拉 - 1.2、中型 A3 和重型 A5、A5M、A5B（增加有效载荷）和 A5P（载人）。该系列火箭最大运载能力有望达到 37.5 吨。