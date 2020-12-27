日本准备推行 AI 婚配，年轻人会为 “爱情算法”买单吗

去年《奇葩说》里，有一期的辩题是 “伴侣有个 Soulmate（灵魂伴侣），我该介意吗？”

介意不介意的暂且不提，我们可能要发自内心地问一问自己：“我们是如何把海誓山盟的恋人变成床边不离不弃的兄弟的？”

也可能我们从一开始谈婚论嫁，也就是看着顺眼不顺眼，条件合适不合适，哪里还考虑什么是不是 “Soulmate”这回事。这大概是很多中国夫妻的真实写照。

但我们的邻居日本，人家可不这么想。最近看到一则报道，日本政府决定从明年开始引进 AI 婚配系统，让年轻人在相亲时能够匹配到更加符合心意的 Soulmate。不过，政府出台这一政策的目的，主要还是为了提高结婚生育率，应对日益严峻的 “老龄少子化”趋势。

根据报道，日本埼玉县在 2018 年就建起了这个 “邂逅支援中心”，两年时间里撮合成功了 69 对情侣，其中 33 对是这个 AI 婚配系统选出来的，这一成功率堪比江苏卫视的《非诚勿扰》了。

好奇心驱使我们想进一步去一探究竟：这个 AI 婚配系统到底是如何选出的 Soulmate？日本的年轻人会为 “爱情算法”买单吗？如果这套 “爱情算法”摆在我们面前，我们该如何使用呢？

“爱情算法”，究竟靠谱吗？

日本政府决定斥资 20 亿日元引进的这套 AI 婚配系统，有哪些独特之处呢？

我们都很清楚，传统的婚姻，主要就是讲究个门当户对、郎才女貌。相亲市场里通常考察男方的是职业、收入、学历、年龄、身高和长相，是否二婚带孩子之类的，考察女方的是年龄、相貌、身高、生辰八字加学历、收入这些条件。

从这些标准里，你大概就能看出我们这个追求实用主义的社会里赤裸裸地将婚恋 “物化”的倾向。如果上面这些条件匹配上了，两个人交往的时候再稍微考验下对方的三观和兴趣爱好，就大概率进入婚姻这一步了。

这应该是人类社会最行之有效的 “婚恋算法”了，中国社会大抵如此，日本社会的婚恋市场也同样奉行这些标准。

相比之下，AI 婚配算法的优势之处，就在于不完全重视配对者的这些硬性条件，而是将两个年轻人在长期交往中才能体现出来的兴趣、价值观纳入算法模型当中，优先进行考虑。人类算法优先考察的是两人的物质基础，而 AI 优先考虑的是两人是否个性相合，能不能长久相处。日本政府，为了国民婚姻大事，这真是 “为之计深远”呐！

据介绍，这一套 AI 婚配系统，为了找到能够长久生活在一起的 “完美”伴侣，设计了一个长达 100 多道题目的测试题库，分为 “你重视的价值观”和 “希望对方具有的价值观”，题目小到个人卫生、家务分配，中到兴趣爱好，大到人生选择，通通都会问到。

AI 系统会以价值观诊断报告作为基础，挑选出与你三观一致、性格相合，“可能对你产生好感”的有缘人，双方的契合度会以一星、两星、三星进行评价，当然前提是参加答题的人能够很 “真诚”地回答问题。

因此，这套 AI 婚配系统是具备一定优点的，也就是它不会完全按照你的硬性条件（比如收入、学历、身高）去匹配伴侣，而是可能找到让你找到那个相处起来更融洽、性格更风趣的人，通常这种人在传统相亲市场上第一波就会被筛掉。

不过，这套 AI 系统也是有 BUG 的，因为系统只是根据人们回答问题的答案进行婚恋对象的匹配，如果有足够多的样本，或者对答案进行分析，但凡花些心思的人也是可以知道如此作答是可以找到一个怎样的伴侣的。

因此，不怕系统找不到，就怕用得人想 “自欺”和 “欺人”，想的不是找合适自己的另一半，而是那个自己心心念念的理想型的 “白月光”。据报道说，1997 年出生，前乃木坂 46 成员、现役朝日主播的斋藤千春对这个 AI 婚配充满兴趣，想亲自尝试下。

（图中右一为斋藤千春）

斋藤千春能不能通过 AI 找到匹配的伴侣尚未可知，但是估计会有众多的男生会尝试突破算法的禁锢，改变真实的答案去接近斋藤千春的价值观模型吧？

其实也有人设想，如果这套 AI 婚配系统放到国内，就有人开始摸透推荐算法，刷新完美人设，结识理想伴侣，最后可能彻底把这套算法给玩坏。因为只要面对一套可以评价的考试系统，一些人为自己刷完美人设、结识理想型伴侣的冲动就会出来作祟吧。

不过，从目前成功匹配并结婚的两对夫妻来看，他们对这个系统还是非常满意的，一方面是相信日本政府已经做了筛选，至少能确保参与者身份的真实性，另一方面是能够帮助他们筛选掉那些性格特别不合的人，相比线下相亲会，则是大大提高了碰到心上人的效率。

“爱情算法”很奏效，但是日本政府想要通过提高婚恋配对率的方式来提高结婚生育率的目标，到底能否实现呢？

阻挠年轻人步入婚姻的，不止 “爱情”，更可能是 “现实”

这套 AI 婚配系统的效果如何呢？根据报道，目前日本有埼玉、爱媛和秋田等十多个县已经用上了这套系统，而且效果还不错，比如开头提到的埼玉县在使用这套系统一年里，也就是在 2019 年结婚的 38 对新人中，就有超过半数的新人是通过 AI 婚配而喜结良缘的；而据称爱媛县的结婚率也从 13% 提高到 29%。

如此来看，好像这套 AI 系统还是很有效的。不过要知道这套系统是埼玉县花费 1500 万日元（接近 95 万人民币）引进的，一年内促成的结婚的年轻人是 19 对，按这套系统可以用 10 年平均下来促成一对新人的成本也接近 5 千元。

去年日本的新生儿数量降至 86.5 万以下，再创历史新低，早已低于日本的人口可更替水平以下，也就是说日本正遭遇 “亡国灭种”的危险也不为过。而这才是日本政府想尽办法促成年轻人找到合适伴侣，步入稳定婚姻，共筑爱巢，为国生育的主要原因。

那么，通过 AI 婚配的价值观匹配真的能解决人口出生率问题吗？事实上，这可能也只是一种无可奈何的补救手段了。

归根结底，年轻男女不愿意走入婚姻的原因还是在于双方错配的 “择偶观”和令人望 “婚”生畏的现实环境。

根据日本媒体 TBS 对男性和女性择偶观的调查，日本女性已经从平成时代的 “三高”（高学历、高收入、高身材）降低到 2008 年后的 “平凡男子”（收入平均、工作平稳、性格平稳）的标准，但仍然出于对婚后生活质量和育儿成本的考虑，会要求男性要达到一定的收入标准，但现实是只有少部分男性能够达标。

（日本男子眼中的理想伴侣：面容好、身材好，感情经历简单，精通料理）

反过来看男性，他们的择偶标准从平成时代到如今的令和时代则基本是 “从一而终”，那就是：貌美肤白、温柔贤惠、持家有方。但是越来越多的日本女性拥有了高等学历，也有了体面的全职工作，但仍然被社会要求按照 “相夫教子”的模式来支持家庭，所以难怪这些女性更加不愿意步入婚姻了。

对于现代女性来说，只有物质没有爱情的婚姻固然是不幸的，但只有爱情没有物质和平等地位的婚姻是万万不可能的。

现在，通过 AI 婚配系统，也只是貌似找到了两个 “心灵相通”的人，但这不意味着两个有趣的灵魂在一起就一定要步入婚姻，哪怕步入婚姻也不一定要生儿育女呢？两个人愉快地玩耍，再养个猫猫狗狗，不也是可以的吗？

广大单身人士，该如何使用这套 AI 婚配算法呢？

曾经一度，“国家给分配对象”成为很多单身汪追捧的社交梗。这句话背后其实是对自己单身现状的些许不满，又有对进入恋爱、婚姻关系的深深担心。

恋爱是一件麻烦的事情、婚姻更是一件麻烦的事情，那么这种事情如果不用自己费心费力就能实现，那岂不是一件非常完美的事情？

正如日本漫画《恋爱禁止的世界》所设定的世界观当中，在未来社会，日本政府规定，一个年轻人只要年满 16 岁，国家就会分配一个伴侣给他们，省去了他们自己谈恋爱的麻烦。当然，为了不造成 “强行拉郎配”的悲剧，政府在分配前会测试两个人之间的契合度。

魔幻照进现实，现在日本政府推出的 AI 婚配系统就已经在实现这一半的 “愿望”了，只不过还是留给年轻民众可以选择参加或拒绝的自由。

不过，“恋爱禁止”的意思正是指向这样一个矛盾——由算法匹配的结果还能算是恋爱吗？

如果通过 AI 系统的判断就能量化出两个人在未来恋爱婚姻上的契合度，那么这个传统的那些 “三高”“三平”的相亲标准又有什么本质的不同呢？

最终，AI 婚配不过是给很多不愿为恋爱、婚姻付出时间和精力的年轻人，多了一个可以 “分担责任”的参考意见，这个匹配结果可能成为很多人将就进入婚姻的借口而已。就像英剧《黑镜》第四季《Hang the DJ》当中，女主对那个完美结婚对象的怀疑一样，这究竟是不是在被算法设定之后的一种妥协呢？

根据物理定律，一切做功都是需要能量的，而一切获得也都是要付出代价的。在恋爱、婚姻这件事情上，如果你不愿真的投入时间和精力，大脑里装载了一个简单婚恋算法，甚至只按照这套算法来规划未来，那么你大概率是要在婚恋这条路上吃大亏的。

比如，现在我们经常看到一些针对大龄高知女性的 “杀猪盘式”的婚恋骗局。骗子用到的算法其实非常简单，“富有多金、成功人士”的传统算法成功吸引你的注意力，“甜言蜜语、嘘寒问暖”的情感算法攻克你的恋爱脑，最后 “谋划未来，投资理财”骗取你的终极信任，最后落得人财两空、伤心伤神的地步。

显然，这一套人工设计的算法，比 AI 设计的算法简陋很多，但它总能屡屡得手，根本原因还是那些渴望一段美满婚恋关系的单身人士，却懒得在这种决定未来幸福的重大关系中，付出真正的努力。

回到 “一个单身汪是否需要用到 AI 婚配系统”的问题上。如果有的话，用当然可以用，毕竟可以帮你节约大量沟通成本。但是信不信呢？还得由你自己花时间去验证，毕竟你不知道 AI 选出的那个人是不是已经 “套路”了算法，不知道是不是只想在你陷入狂热的几个月热恋期卷走你的积蓄，让你欠下累累债务。

但话又说回来，过度的怀疑或过于完美的期待，又很难让一个人真正走进一段深度关系当中。这世上哪里有无比完美的 Soulmate。按照概率论计算的结果，在你一生中可能遇到的十多个合适的伴侣当中，一般遇到第三、四个的时候，就果断下手吧。

最后我们想说的是，仅仅想靠 AI 就想找到完美伴侣的单身汪其实都是耍流氓。完美伴侣不是算出来的，而是长期相处磨合出来的。

这一点 AI 实在是帮不上忙，我们只能好自为之了。