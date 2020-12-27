国产开源软件 “有偿刷星”遭热议，GitHub 背后的 “刷星”产业仍在继续

“GitHub 刷星”再度被推至舆论的风口浪尖。

近日，某开发者平台在其官网挂出了 “你点 Star，我送豪礼”宣传活动。据活动规则显示，用户在 GitHub 上为某知名开源项目点击 “Star””，会收到平台的红包奖励。

同时，还有机会获得该开源项目公司赠送的纪念 T 恤、AI 书籍、在线算力卡等礼物。

一位开发者在收到活动私信后，曝光了这一行为并指责其违背开源精神。随后该事件不断发酵，招致众多开发者疯狂吐槽，该平台最后不得不取消了该活动。

不难想象，“有偿刷星”活动引起开发者们的如此反感，因为此前早有先例。早在 2019 年 8 月，韩国最大的无线通信提供商 SK Telecom 就搞了一场类似的营销活动——为开源项目点击 Star，截图可免费获得商品礼券。

这款开源项目名为 Metatron Discovery，是一个维护了 5 年的实时数据分析应用程序。通过该活动，项目额外获得了约 2500 个 Star。（知乎网友认为，GitHub 上的 1000Star，相当于知乎的 50 万关注）。

不过没多久，这场营销活动就招来了一片骂声。有开发者表示，SKT 是在滥用 Star，其行为有损项目贡献者的努力，也会对开源生态环境造成危害。最后迫于舆论的压力，SKT 不得不提前终止了活动，并发表了道歉声明。

虽然活动已经取消，但国内关于 “有偿刷星”行为的讨论还在持续发酵。有知乎网友透露，此类刷星行为早已存在多时，无论是官方活动还是个人项目，经常有人在社群发红包要求大家帮忙刷 Star。

从网友评论来看，大部分人认为，任何好东西都需要一定的推广，但若做个项目的初衷只是单纯的刷 Star，显然违反了开源精神，也破坏了开源生态。

但也有一位知乎网友 @非著名程序员分析认为，准确的来说这种行为属于 “求 Star”，与 “刷 Star”是两个概念。他表示：

“如果有人辛辛苦苦写了一个开源库，而且质量不错，发到在开发者群里，求大家 Star，顶多算是宣传自己的开源项目。另外，如果大家觉得不好，也可以不用 Star，不属于强制行为。”

另外一位知乎网友 @phodal 也表示，求 Star 并不违反开源精神，而且任何做开源工作的人，都值得被鼓励。

那么什么是真正 “刷 Star”呢？其实就是花钱买 Star。

这种行为已经屡见不鲜。类似于某宝刷订单、微信刷阅读量，某宝也有商家提供了 Github 刷星标服务。

1、GitHub 刷星乱象

有数据显示，近两三年来，国内 GitHub 造假行为呈指数级上升，其主要手段和渠道均来自不良某宝商家。

之后某宝对此现象也展开了严厉打击。但小编发现，变换多个关键词外，依然能够发现不少提供服务的商家，而且不仅包括刷 Star，还有刷 Fellow、Fork、Watch 以及绿墙优化等。

从某商家提供的服务来看，不仅有单价刷，还有套餐刷，价格从 100 到 300 元不等。

「单价」 Star - ￥2 / 颗 Follow - ￥2 / 个 Fork - ￥3 / 个 Watch - ￥2.5 / 个 绿墙优化 - ￥50 「个人增长套餐」：单项目增加 40 颗 Star，8 个 Fork，6 个 Follower，分 5 天完成，原价 116 元，套餐价 100 元。 「双倍加成套餐」：一至二个项目累积增加 80 颗 Star，6 个 Watch，16 个 Fork，10 个 Follower，分 10 天完成，原价 243 元，套餐价 200 元。 「简历豪横套餐」：一至四个项目累积增加 120 颗 Star，10 个 Watch，20 个 Fork，20 个 Follower，分 14 天完成，原价 365 元，套餐价 300 元。

透过商家精心、全面的服务，可以预见其背后庞大的市场需求。

另外，该商家还在文末提醒称，最近 GiHub 风控较严，20 颗以上需要分多天交付，以便显得真实合理。事实上，这种代刷与微信刷量本质上相同，无论是人工刷还是机器刷，痕迹都很明显。例如，前段时间，一位名为占小狼的用户发表博客文章，指出了刷量项目的诸多不合理之处。

据他介绍，某天一个名为 Kui-Vue 的开源项目突然登上了 Github Trending 榜第一，一天涨了 1000 多个 Star 项目。

但仔细看这是一个个人的项目，无大厂背景，Issue 和 Pr 特别少。另外，在线实例也没有什么亮点。于是便查看了一个 Star 它的用户，首先发现这些用户大部分为无头像用户。

如果这不能说明什么问题的话，继续点开来看，发现这些用户 Star 了几个相同的项目，而且只 Strar 了这几个项目。此外，这个项目的 Fork 少的可怜。这样来看，某宝刷量显然无疑了。

不过他也表示，这种低配刷量行为比较少见，目前也存在一些高质量的假粉丝，漏洞也相对来说少一点。

就目前来看，无论是企业、团队还是个人项目都存在买 Star 的行为，其中多为垃圾项目，但也不乏高质量的项目。但无论质量如何，该行为显然会严重破坏开源生态，让用户无法通过 Star、Fork 等关键指标快速判断自己的需求。

2、为何「刷星」？

首先 Github 是全球最大的开源开放平台。有数据显示，2020 年，中国在 GitHub 的开发者数量增长迅速，仅次于美国，数量位居第二。在过去的 12 个月里，仅中国开发者已为 GitHub 贡献了 550 万个项目。

在庞大的项目库中，如何让自己的项目脱颖而出？除了保证项目本身质量外，也需要适当的推广和宣传，尤其对于企业而言，开源营销至关重要。

另外，Star、Folk、Match、Watch 以及绿墙等指标是用户们最直观的判断标准，因此也成了他们的营销 KPI。

对于其 “有偿刷星”营销活动，SK 公司负责人也做过解释，他说：

这样的开源项目很难在一家大公司内生存下去，实现高 Star 数将有助于证明其价值。

一般来讲，企业或团队刷星，其项目均有一定的质量基础。其目的一是试图通过营销或刷星让更多的用户了解并体验其产品。二是为了生存，避免被公司砍掉正在开发的有价值的项目。

对于个人刷星，其主要原因也有两点，一是为了便于求职。不少用户反馈开发者在求职过程中，尤其是面试大厂时，经常会被问到是否在 Github 有自己的开发项目。如果有开发项目，而且有比较理想的 Star 量，显然会增加面试通过的几率。

二是为了得到认可，寻求安慰。对于开发者而言，尤其是学生，开发和维护一个项目需要大量的时间和精力，在项目不断完善的过程中，需要一些安慰和鼓励。但其中也不乏部分开发者纯粹是为了博关注。

当然，不论出于何种原因都不应该采取刷星行为。不过好在大部分开发者还是遵守 GitHub 开源规则的，并且对刷星行为是强烈抵制的。我们要知道，创造一个良好的技术交流平台，构建一个好的开源生态受益的是每一位开发者。