三星 SDI / LG 新能源 / SKI 的超高镍技术路线 “疾行”

三星 SDI、LG 新能源、SKI 等动力电池 “韩国帮”，正在超高镍电池技术路线上急行军。

12 月 22 日，据韩媒 ETNews 报道，三星 SDI 计划开始向全球电动汽车制造商供应正极镍含量达 91%的圆柱形电池。报道援引业内人士称，三星 SDI 已计划在 2021 年大规模生产镍含量为 88%的电动汽车电池。随后，该公司将逐步将镍含量提高到 90%或以上，并继续瞄准全球电动汽车电池市场。

该消息人士表示，三星 SDI 已经开始向一家海外大型电动工具制造商供应 21700 圆柱形电池。最受瞩目的是，该电池正极采用 “镍、钴、铝”材料（即 NCA 电池），其中镍含量为 90%。

这是继 LG 新能源、SKI 之后，第三家发力超高镍电池技术的韩国企业，而国内则还没有哪家企业宣布生产镍含量达 90%的超高镍电池。

LG 新能源方面，12 月 17 日，也是来自韩媒 ETNews 的报道称，LG 新能源计划在 2021 向特斯拉供应其超高镍 NCMA 电池。报道指出，LG 新能源生产的电池，正极材料中的镍含量已提高到 90%，钴含量已降低至 5%以下，一次充电可以提供 600 公里以上的续航里程。

LG 新能源计划在 2021 年第二季度开始大规模生产 NCMA 电池，并在下半年开始向特斯拉供应，主要交付给特斯拉在中国的工厂，预计将用于中国产 Model Y 以及下一代电动汽车车型。

SKI 推出超高镍电池的消息则来得更早一些。今年 8 月，有韩媒称，SKI 正在致力于在年底前开发新型 NCM 电池，镍含量 88%，较 NCM 811 电池提高 8%，续航里程提高到 500km-600km，钴含量 6%，较 NCM811 电池降低 4%。

同样是 8 月，SKI 宣布成功商业化全球首个镍含量为 90%的 NCM9（9/0.5/0.5）电池。

此外，OFweek 锂电网注意到，作为目前全球电动车领头羊、也是众多电池厂商重要客户之一的特斯拉，对超高镍电池的野心也早已不是秘密。

在今年的电池日上，马斯克公开了其含镍量 100%的超高镍终极状态电池。而据上周外媒报道，特斯拉将于明年 1 月派代表团前往印尼，与当地政府商讨镍采购事宜。

由此可见，动力电池 “韩国帮”本就在超高镍电池技术上有沉淀，现在又有特斯拉的动作 “助攻”，“韩国帮”势必在超高镍电池技术路线上极速狂奔。

最后要说的是，“韩国帮”虽然高镍技术或许领先一步，但安全问题不可小视。毕竟，三星 SDI、LG 新能源目前仍陷在安全问题上。