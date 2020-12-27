首批骁龙 888 旗舰前瞻：小米 11 的日子不好过

对于小米来说，2020 是一个特殊的年份，代表了小米首次进军高端智能手机市场的成功。小米 10 无论是在销量还是口碑上，都获得不少用户的认可。

转眼间，2020 已临近年末，手机芯片进入了 5nm 阶段，小米也准备好了迎接新一年的挑战。不久前，高通正式发布了基于 5nm 制程的最新旗舰芯片——骁龙 888，随后，小米对外宣布小米 11 系列将全球首发搭载骁龙 888 芯片。消息一经发布，便引起了网友的广泛关注。

12 月 23 日，小米官方微博表示，将于 12 月 28 日晚上 19：30 分召开小米 11 系列新品发布会，该发布会的主题为 “2021 轻装上阵”。

经过连续几天的预热，使得小米 11 系列在网上的话题热度可以说是非常得高。当然，2021 年安卓旗舰并不只有小米 11 系列，其他厂商也会在明年第一季度推出新机，它们或许会和小米 11 系列展开正面竞争。那么具体有哪些机型呢？不妨让我们一起来看下吧。

realme Race

realme 貌似和小米约好了一样，就在小米官宣的同一天，realme 也透露了关于自家搭载骁龙 888 旗舰新机的发布信息。观察比较细心的网友表示，两条微博只间隔了两分钟，还真是巧了，隔着屏幕都可以闻到两家厂商之间相互竞争的硝烟味。

不管是小米 11 还是 realme Race，它们都是搭载骁龙 888 的旗舰新机，这一举动意味着这两家的旗舰新机将会有一场正面对决。

虽然徐起没有透露更多关于新机的信息，但是网上已经有了不少爆料消息。数码博主 @冰宇宙放出了 realme Race 素皮版的真机照。从图片来看，整机采用了拼接元素设计，与一加概念机 OnePlus Concept One 相似，realme 品牌 Logo 移到了右上方，左上方为矩阵三摄方案。有消息称，该机主摄为 6400 万像素。

此外，realme Race 有望搭载 125W 超级闪充，同时还将推出 ACG 联名深度定制版机型。

单从外观设计来看，realme Race 素皮版像是结合了 OPPO 和一加的经典设计，例如 OPPO Find X2 系列的素皮，一加概念机的拼接元素设计，毕竟都是一家人，使用相近的材料和视觉原生实属正常。

荣耀 V40

作为小米的老对手，怎么能少得了荣耀。@数码闲聊站曝光了荣耀 V40 系列的屏幕测试谍照，并表示该机的屏幕触控采样率超过了 270Hz，是一块顶级的国产屏。

此前，有网友曝光了荣耀 V40 渲染图，从图片可以看出，该机采用双曲面双打孔瀑布屏设计，机身背部的相机模组采用了类似机械表盘的圆形设计，设计灵感来源于名表经典四眼表盘，闪光灯位于四颗镜头中央，箱子模组左侧保留了 MATRIX CAMERA ASPHLENS 的字样。

根据工信部 3C 认证信息，荣耀 V40（YOK-AN10）将配备 66W 充电适配器，并支持 45W 无线快充。

目前还不清楚荣耀 V40 会搭载什么处理器，高通骁龙 888 首批合作伙伴名单也未出现荣耀，再加上荣耀现已独立，麒麟芯片应该会缺席。三星那边只有 vivo X60 系列会搭载 Exynos 1080 芯片，所以，荣耀 V40 有大概率会采用联发科的天玑 1000+。

如果荣耀 V40 真的搭载了天玑 1000 + 芯片，那么在性能方面与小米 11 还是有着一定差距的。但是考虑到荣耀在国内市场的表现，仍有可能会对小米 11 造成影响。

OPPO Find X3 系列

随着本月高通发布了骁龙 888 旗舰芯片，多家安卓手机厂商纷纷确定即将推出搭载该芯片的新产品。其中，OPPO 也表示，OPPO Find X3 系列将搭载高通骁龙 888 芯片，会在明年第一季度亮相。

根据 @数码闲聊站的爆料，Find X3 系列全系标配 6.7 英寸 3K QHD 屏幕，支持 120Hz 刷新率、自适应刷新率和 10bit 色深。相机方面，Find X3 系列后置矩阵相机模组，内置双主摄和一枚普通的辅助镜头，采用与 OPPO Reno 5 Pro + 同款 5000 万像素的索尼 IMX766 图像传感器。

除此之外，Find X3 系列标准版会配备 4500mAh 电池，Pro 版将支持 125W 有线快充和 65W 无线快充。

值得一提的是，Find X3 系列的无线充支持 WLC 协议，可以为不支持无线充但却配备了 NFC 的设备进行充电，只不过充电功率很低。

此前，知名数码爆料人 @TheLeaks 放出了疑似 OPPO Find X3 Pro 的最新渲染图。从图片可以看出，该机正面与 Find X2 Pro 保持一致，机身背部采用后置四摄方案，相机模组的外观看起来有点像 iPhone 12 Pro，都是采用圆角方形的设计，只是内部的镜头排列刚好相反。

单从纸面参数来看，OPPO Find X3 系列硬件推料依旧很足，完全不输小米 11 系列。因此，OPPO 新旗舰也有可能会对小米 11 系列造成一定影响。

iQOO 7 系列

iQOO 近年来凭借超高的配置和性价比，俘虏了不少用户的心。12 月 19 日，iQOO 手机官方微博宣布，将在明年 1 月发布自家最新旗舰 iQOO 7 系列，并表示这款产品将作为明年 KPL 王者荣耀职业联赛指定的比赛用机。

比较有趣的是，iQOO7 系列与宝马合作，推出了深度定制机型。KPL 秋季总决赛曝光了这款产品，我们可以看到，该机整体 ID 设计更加偏向于 vivo X60，进一步弱化了电竞元素。

从现场的直播视频来看，iQOO7 采用了三星 AMOLED 柔性直屏，支持 120Hz 刷新率和 240Hz 触控采用率。根据 @数码闲聊站曝光的渲染图，iQOO7 正面采用居中挖孔设计。此外，该博主还表示，iQOO7 在影像系统上有所调整，不再采用超大底 GN1 主摄，而是改为普通的大底主摄。

虽然目前还不清楚 iQOO7 主摄的型号，但是根据以往产品配置，它可能会搭载蓝厂定制的 IMX598 图像传感器，拥有 4800 万像素的大底主摄。此外，该机还将支持 120W 有线快充。

同样是搭载骁龙 888 的机型，iQOO 7 系列在国内的表现也是不容小觑的，所以，它或许是小米 11 系列主要竞争对手之一。

2021 年安卓旗舰新机会有哪些改变？

还有不到 10 天的时间，我们就要迎来 2021 年了，手机厂商之间将会开启新一轮的竞争。由于华为手机在国内拥有很高的市场份额，但是受美国影响，华为不得不放慢脚步，这也使得整个安卓手机市场发生了变化。

2021 上半年，就看小米、OV 等厂商如何用骁龙 888 或联发科、三星处理器来打开市场，填补华为在高端手机市场的热度了。各大厂商的旗舰机型想要获得更多的热度，就需要在自家旗舰新机上做出一些改变，从而引起消费者的注意。那么问题来了，明年旗舰新机会有哪些改变呢？

首先是屏幕刷新率，90Hz 的屏幕基本上已经成为了今年安卓旗舰的标配，120Hz 的机型也不在少数，甚至是 144Hz。明年可能会有更好的可变刷新率 AMOLED 屏，不仅更流畅，还能进一步降低整机功耗。

其次是激光雷达的进一步应用，今年的 iPhone 12 Pro、Mate 40 Pro 均已搭载，但是针对激光雷达推出的功能并不多，只是简单地测距和激光对焦。明年或许会有更多机型搭载激光雷达，并推出更多实用性的功能。

另外，手机影像系统会有很大提升。今年三星推出了两款 1 亿像素的图像传感器，实拍效果还是蛮震撼的。明年三星会推出更高像素的图像传感器，样张会更加清晰。

讲到影像系统，就必须提一下录像功能。目前三星的 Exynos 1080 已支持 10bit 4K 视频录制，再加上现在手机的屏幕也逐渐支持 10bit 视频，明年在手机上观看 10bit 的视频效果会更好。

华为放慢脚步的同时，也为其他厂商创造了更多展现自己产品的机会，明年国内手机市场格局很有可能发生巨大的改变，小米 11 系列能否成功抵御友商旗舰新品的压力，成为 2021 上半年国内最畅销的安卓旗舰，就看新品有没有足够的吸引力，让消费者买单了。