降噪耳机到底怎么选，这里有一份良心攻略

之前说过，苹果在业界有一种无形的推动力，可以将「其他品牌已经成熟的产品」再次打造成爆款，前段时间横空出世的 AirPods Max 就是最好的证明。过去降噪耳机市场已经形成了稳定的市场格局——Bose 在航空等专业降噪领域有着近乎统治的市场地位；消费级降噪耳机市场则由 Bose、索尼与其他音频厂商分割；主打「奢华体验」的高价降噪耳机系列也有 Beoplay H9i 作为代表。

尽管如此，苹果的 AirPods Pro 与 AirPods Max 对降噪耳机依然作出了重要的贡献——过去降噪耳机一直是少数群的选择，但 AirPods Pro 与 AirPods Max 的出现，让大众意识到「是时候买一个降噪耳机了」。

降噪耳机原理解析

刚才说过，降噪耳机的市场已被各品牌「割据」，其实这也与不同品牌之间的降噪原理或降噪模式相关。因品牌定位与不同品牌的取向不同，即使同是降噪耳机中的翘楚，也都使用反相声波来抵消外界的噪音，但 Bose 与索尼依旧采用了截然不同的降噪模式。

先说说我最熟悉的「索式降噪」，过去索尼的降噪耳机一般归属于 MDR 系列，相对也更注重耳机的声音表现。或者换个说法，过去的索式降噪是为了让你能更好地欣赏音乐，为了实现这个目标，索尼的降噪耳机会用被动的方式「消除」一切噪音。

具体表现就是索尼头戴式降噪耳机通常都会有巨大的隔音耳罩，宁愿牺牲佩戴舒适度也要将噪音隔离。主动降噪部分，现代的索尼降噪耳机会采样分析周围的噪音数据，并通过自己的优化算法计算出相位互反的反相声波，从而将一切的杂音抵消。带上索尼的降噪耳机，听起来就像是「一脑袋扎进水里」般宁静。

Bose 的原理则有些不同，以 Bose 最新款的 Bose 700 为例，它不像索尼那样想将一切噪音「赶尽杀绝」，反而是采用了更为舒适的「消噪」策略——对，Bose 700 的正确名称是「消噪耳机」。原理方面，Bose 采用的也是反相声波，但 8 个麦克风矩阵并不会将一切噪音「抹去」，而是轻柔地将其「压制」。

初次体验的用户可能会觉得这款耳机「降噪能力」没有索尼那么强，毕竟周围依然会有声音「漏进来」，但这其实是 Bose 降噪取向的体现。除了柔和且恰到好处的消噪技术，Bose 在佩戴舒适度方面也远远领先于索尼或其他竞品。

降噪耳机挑选要点

既然不同品牌有不同的降噪取向，那我们又该如何挑选适合自己的降噪耳机呢？其实很简单，降噪耳机本质上依旧是耳机，仅仅是在选择时多了一个「降噪」的维度。

首先，就像购买一切数码产品一样，最先要确定的还是「预算」。以头戴式降噪耳机为例，作为业界标杆产品，Bose 与索尼的当季旗舰正价通通常在 2500 元上下，「轻奢」产品的价格则来到 3000 元起步。

其次是音质表现，耳机始终是耳机，如果不重视声音效果只要「听个响」，买一个导游带团用的小蜜蜂岂不是方便又便宜。一般来说，因降噪涉及后期处理，降噪耳机的音质通常都不如同等价位的「非降噪耳机」，更不用说索尼过去还曾出现过「降噪越出越强，音质越做越烂」的情况。

如果对音质有要求的话，挑选降噪耳机时需要格外留心，尽量挑传统音频厂家的产品，如果有条件试听那就再好不过了。

降噪也是同样的道理，不同品牌、不同产品都有着不同的降噪表现。为了方便理解，我一般会把降噪耳机的降噪水平分为「办公室」「地铁」和「飞机」三个档位。一般来说头戴式降噪耳机都能达到「地铁」的水平，Bose 与索尼的头戴式产品更是可以在飞机客舱中还你一片安宁。

而现在流行的真无线降噪耳机或项圈式降噪耳机，因耳机形态问题，通常只能应付「办公室」级别的噪声，仅部分翘楚可以在「地铁」中使用。

舒适度也是降噪耳机带挑选时的一个重点。不同于普通的耳机，降噪耳机因反相声波的原理，或多或少都会造成耳内气压不平的问题。比如索尼的头戴式降噪耳机就常常因其「火力全开」的降噪而引起用户的不适。如果对耳机舒适度有要求，最好还是挑选 Bose 或其他降噪稍微收敛一点的品牌。

最后就是续航时间了，降噪耳机不同于普通的蓝牙耳机，还需要额外的电量来维持降噪功能，因此降噪耳机的电池续航时间通常都比较短。其中头戴式耳机的电量表现稍好，一般能来到 28-30 小时（AirPods Max 的 20 小时是个例外），至于项圈式与真无线降噪耳机，我只能说上下班用一下还是没问题的。

降噪耳机推荐

理论说了那么多，是时候给些购买参考了，接下来提到的产品都是我正在使用，或曾长期使用的降噪耳机，且没有任何广告推广关系，大家可以放心参考。

索尼 WH-1000XM4

说到索尼降噪必提 WH-1000XM4，作为索尼头戴式降噪的旗舰型号，1000XM4 在降噪水平上稍有提升，但最重要的是它「修复了」1000XM3 声音表现过于拉胯的问题。强大的降噪能力搭配上索尼的声音表现，再加上手势操作、快速注意模式等一系列索尼的人性化功能，WH-1000XM4 是我个人最推荐的头戴式降噪耳机。

Bose 700

但如果你不喜欢 1000XM4 的佩戴体验，那经过重新设计的 Bose 700 会是你最好的选择。小巧清凉的蛋白皮耳罩配合上 Bose 一贯的出色降噪能力，让 Bose 700 成为了可能是最「均衡」，也最舒适的头戴式降噪耳机。

关于 Bose 700 我还想说一点，那就是 Bose 700 取消了过去 QC35 的折叠结构，但这并不代表着便携性会有妥协——过去与 Bose 方面沟通时，我向 Bose 确认过「即使装在盒子里，Bose 700 依旧可以放进飞机前排的收纳袋中，便携性毋庸置疑」。

森海塞尔 MOMENTUM Wireless

对声音质量有较高要求的朋友可以考虑一下森海塞尔的木馒头 Momentum Wireless。作为传统音频品牌的明星产品，木馒头的音质表现大家不用担心。厚实的皮质耳罩与富有弹性的头梁也保证了佩戴的舒适性。虽然降噪水平比不上索尼，但人性化的操作与优秀的声音表现依旧是「木馒头」足以打动我的地方。

B&O H9i

但如果你想要的是一个「彰显身份与品位」的轻奢品，那 B&O beoplay H9i 就很适合你了。不同于那些卖高价但又不好用的降噪耳机，H9i 不算贵，但非常好用。舒适的设计加上人性化的操作方式，再配合上不俗的声音表现跟精致的做工，H9i 卖三千元的价位其实并不过分。但如果你觉得 2998 元的价格「太低了」，也可以考虑一下 H9i 的限定配色或联名款式，绝对可以满足你对「轻奢」的要求。