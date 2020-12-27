5G 商用超过一年，除了耗电更快就没别的用处？

自 2019 年我国正式发布 5G 牌照到现在，累计建设 5G 基站超 70 万个，5G 手机的出货量也已经超过 1 亿部，不得不承认 5G 在发布短短一年之内就已经取得了巨大的进展，也为不少行业谋取了新出路。然而随着 5G 网络不断覆盖、5G 手机数量越来越多的情况下，普通消费者们却越来越关注一个最简单的问题：5G 到底有啥用？

可能有人会说，5G 网速快啊，下载东西比不少宽带还要快上不少，那么除此之外呢？小雷认为很多 5G 用户，现在都会有这样的感受：换了 5G 手机和套餐后，并没有立竿见影的感知提升，关键原因还是没有适配应用的支持。

“5G 无用”并不是第一次出现在公众视野面前。把时间回调个六七年，在 3G 向 4G 转换时，也同样有 “4G 无用论”的声音存在，认为 4G 网络无非是让相关的应用能够更加流畅一些，并不能带来什么太大的感知提升。但如今回过头去用 3G 手机刷一些微博或是短视频 APP，体验就一个字：卡！

可以说 4G 网络的成功，互联网公司们功不可没，尤其是后期的视频平台、短视频平台兴起极大地提升了我们对网速的要求，4G 终于有了用武之地，也可以说我们不得不用 4G 网络，否则体验无法保证。

然而，相较于 4G 网络，5G 网络速度虽快但出现了 “边际效应”，换言之目前的这些需求我们使用 4G 网络就已经可以满足，5G 网络的出现并没有让体验得到质的提升。另外，这和 5G 建设本身的不完善也有关系，总而言之，和 “美好的宣传”相比，现实中的 5G 网络似乎有些太 “骨感”。

5G 网络？感知真不强

小雷在去年年底就已经购入了一台 5G 手机，在一年的体验中给小雷留下的印象就四个字：感知不强。

就拿 5G 重点宣传的下载速度为例，虽然在不开启 5G 套餐的情况下就能将手机网速提升至 300MB/s（约 30M/s），但这种情况必须建立在 5G 信号良好的情况下。虽然目前广州市内的 5G 覆盖率已经属于国内一流的水准，但仍有不少区域 5G 信号覆盖效果较差，甚至会导致手机连不上网络，连微信消息都无法发送。这时小雷的唯一解决办法只有将 5G 网络选项关闭，让手机切换至 4G 模式。

此外，除开一些大型 APP 外，像观看视频、刷微博、刷抖音等操作在 4G 网络下也能够流畅运行。要说最常用的 APP 无非就是 SpeedTest 这类网速测试 APP，在日常使用的 APP 上，“实力强劲”的 5G 网络毫无用武之地。

网络波动较大

再加上如今 5G 套餐资费较高，目前联通的 5G 套餐最低消费标准为 129 元，提供 30G 流量以及 500 分钟的语音通话。根据工信部在 2019 年所发布的互联网用户月均使用流量情况来看，用户月均使用流量已经达到了 8.59G，同比 2018 年增长了约 37.5%，其中月均使用流量超过 30G 的用户大有人在，对于这类用户而言，5G 套餐不仅资费贵而且流量的总量上也没有优势，很难吸引他们主动去升级。

目前的 5G 套餐仍处于推行初期，运营商更愿意去优先发展高端用户（即高消费用户）。129 元起的月租费用在高端用户群体中并不算高，对于他们来说 5G 可以提供更加出色的网络体验，也能够变相提升品牌粘性。

另外，较高的月租费用，也变相建立了一个不低的门槛，它可以避免短时间里大量用户的涌入，造成网络体验的劣化，最终严重影响到运营商的口碑。

实际上，当初 4G 网络刚刚开通时，资费同样不便宜，移动包含 1G 流量的 4G 套餐要 70 元一个月。小雷认为未来 5G 资费也会和当初的 4G 一样，慢慢降下去，但究竟要多长时间，谁也不清楚。

覆盖成本极高

除开前文提及的因素外，5G 覆盖范围将直接影响到使用体验。首先我们要明白 5G 基站的覆盖范围远不如之前的 3G、4G 基站，一个 4G 基站的覆盖范围可达 1 公里，3G 基站的覆盖范围能够达到 5 公里，到了 5G 基站这里，覆盖范围就只剩下 300 米左右。

之前中国为了普及 4G 网络，在国内建设了约 340 万个基站，占到了全球的 68%，要知道国外的运营商基本只会在一些人群密集的地区铺设 4G 基站，一些荒郊野岭的地方最多只会给你提供 2/3G 基站。原因也很简单，成本实在是太高了。一个 4G 基站的前期投入成本大概在十万元上下，中国地区光是覆盖 4G 基站所要花费的金额就高达 3400 亿元。假设单个 5G 基站的造价在六十万元左右，想要实现 4G 基站的覆盖率就需要 340 万 * 4*60 万 = 8.2 万亿元。

另外普通用户只能接触到面向公众的网络、终端、内容、应用，面向政企场景为主的物联网应用，一般接触较少。尽管使用 5G 的大多数为一般消费者，但 5G 网络的最大价值却是在商企端，根据业内人士预测，5G 将有 80% 的应用场景聚焦在物联网，这是普通公众用户所接触不到的。

5G 所带来的价值，有 80% 是普通用户所无法感知的，如果在他们能感知到的 20% 的区域内无法感受到与 4G 网络有多大差距的话，“5G 无用论”是无法被轻易消除的。

虽然目前 5G 网络贴近日常使用的点还太少，但不代表它没有空间和未来。举个简单的例子：在输送病人去医院的途中就能够将病人的诊断图像传输到急救医生手中，并制定相应的诊疗方案，病人入院后直接实施，这里面哪怕每降低一分钟的传输时间，也许就给挽救这条生命创造一点更大空间，这个价值就足够证明 5G 在未来是有用的。

5G 的未来是社会的未来

总而言之，5G 网络对于如今的用户来说，确实谈不上什么 “新奇的东西”，使用 4G 手机和 4G 套餐的用户大有人在，甚至不少用户在 5G“元年”这个节骨点依旧会优先选择 4G 手机。就现阶段来说，你花更多的钱去买一台 5G 手机，去办理 5G 套餐，除了能在测速 App 上跑出更高的网速之外几乎没有任何用处。

但这只是消费者从自身使用角度所诞生的想法，要知道 2001 到 2010 年的 3G 时代，是 PC 的黄金十年，2011 至 2020 的 4G 时代，是移动互联网的黄金十年，小雷也都亲眼目睹了这两次互联网所带来的造富机会，有一些抓住机会的如今已是互联网企业高层，甚至成为行业中的龙头人物。

5G 网络带来的机会你可以说自己还没有看清，但是你不能轻易下结论说 5G 技术没有用处，如果跑道还在铺设的时候，你就喊着要退出比赛，那么损失可不仅仅是一个十年这么简单。