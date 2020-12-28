挖坑太大填不回去：Win10“时间线”功能为何失败

Win10 带来了很多大刀阔斧的变革，但这些改动，却不一定都那么顺利发展下去。最近，一则关于 Win10 新功能爆料的消息，引起了很多微软粉丝们的注意。该消息称，在新版的 Win10 中，会加入更精确的电量显示、任务栏设置、改进的锁屏等诸多新特性，但与此同时 Win10 也将取消多设备时间线同步的特性，这一 Win10 曾经寄予厚望的功能，就此走向终结。

▲Win10 将取消多平台同步时间线等功能

这是一项怎么样的功能呢？先来说说大家熟悉的 “时间线”。我们知道，Win10 的多任务界面，不仅仅可以显示当前电脑上运行的应用程序，还可以回顾曾经开启过的任务，甚至是其他设备开启过的任务。例如你昨天用 A 电脑编辑过某个文档，今天在 B 电脑上，就可以看到这个文档的编辑记录，点击即可继续编辑。这项特性被称之为 “时间线”，时至今日仍是 Win10 的标志性功能之一，但实际上微软想做的，有不仅仅限于此。

▲Win10“时间线”，可以显示曾经开启过的文档、网页、图片等等，并将其同步到其他 PC

微软不仅仅想要在不同的 Win10 电脑上实现 “时间线”，微软的野心在于，它想要让其他设备也支持这个功能。如果你用过安卓手机上的微软桌面 App，应该对此印象深刻。

在微软桌面 App 中，曾经加入过 “时间线”。如果你的手机同时安装了微软桌面，以及微软 Office 应用，那么很容易就可以体验到这个特性。在手机中开启一个 Word 文档，那么这个文档的开启记录在 PC 和手机的 “时间线”上，都可以找得到，PC 和手机能够无缝切换任务，非常方便。基于这种表现，跨平台 “时间线”一度被视为微软桌面 App 上的王牌功能，微软桌面 5.0 版本更新时，它是重中之重。

▲安卓上的微软桌面 5.0，可以同步 PC 的时间线，利用手机 Office 继续编辑 PC 之前开启过的文档

除了微软桌面 App，之前在手机上安装 Cortana 应用，也可以有类似体验，例如通过 Cortana 安卓 App 记录信息，在 PC 中也可以查看。跨平台多任务无缝同步的 “时间线”，看上去似乎很美好，然而，在最新版的 Win10 中，这项特性要被取消了。

▲Cortana App 可以和 PC 同步各种信息

首先，微软桌面 App 本身就不再支持该功能，在最新版的微软桌面 App 中，已经没有了 “时间线”的踪迹。其次，微软已经彻底放弃了除 Win10 平台外的 Cortana 应用，之前 Cortana 曾经登录过安卓和 iOS，但如今都已经宣告不再运营。如今，Win10 新版彻底取消了该功能的支持，可以说利用应用实现的跨平台 “时间线”，已经宣告破产。

为何一个看似如此美妙的功能，走向了破灭？自然是因为实际使用起来，并不那么美妙。

无论是微软桌面 App，还是 Cortana 应用，都是以第三方 App 的形式，来登陆其他平台的。而这就带来一个显而易见的问题——第三方 App 的形式，并不能帮助微软确立一个牢固的根基。

以 Cortana 为例。无论是安卓平台，还是 iOS 平台，都拥有系统级集成的智能语音助手，这就是 Cortana 应用的直接竞争对手。而 Cortana 想要较好地实现种种微软预想中的功能，就需要获取多个高级别的系统权限，在数据为王、各家纷纷修筑起自家的数据防护堤的现在，Cortana 这类第三方智能语音助手能走的路，变得肉眼可见的越来越窄。反观系统中集成的语音助手，是没有这种困境的，Cortana 在和它们的竞争中，不出意料地落于下风。

▲Cortana 已经宣布停止在安卓和 iOS 平台上发行

微软桌面 App 也面临着类似的困境。安卓的桌面 Launcher，早已经不是单纯的图标展示页，它集成了越来越多系统级别的功能。无论是国内外的安卓系统桌面，为你展现行程、物流、天气等信息，已经成为了标配功能，微软桌面 App 显然无力取代这些系统钦点的生态，自身本就已经成为了一个较为鸡肋的存在。

换言之，微软跨平台 “时间线”，需要依赖其他平台上的 App 来实现，这并不牢靠。在其他平台日益收紧 App 权限的现今，Cortana、微软桌面这样的 App 受众越来越窄，这个玩法越来越行不通了。

自从 WP 溃败，微软在移动市场就失去了立足点，这令微软的一些好的产品构想，无从落地，这次跨平台 “时间线”的移除，可以看作是其中的典型。微软为跨平台战略挖了许多坑，但没有办法一一填上，归根到底，很大原因在于微软本来就没有搭建起跨平台的牢固生态。

微软也意识到了这个问题。在近期，微软会进一步完善 Windows 10 on ARM 的功能，为其加入 X86_64 位的支持，并将 Windows 10X 推向市场。这次微软能在移动市场取得成功吗？我们拭目以待吧。