郭明錤：苹果 Apple Car 汽车规格尚未确定，最早 2025-2027 年发布

IT之家12月28日消息 外媒 MacRumors 报道，本周早些时候，路透社报道称，苹果将其传闻已久的采用 “下一代”电池技术的电动汽车生产目标定在 2024 年，但苹果分析师郭明錤认为，Apple Car 最早要到 2025-2027 年才有可能推出。

在今天外媒获得的一份研究报告中，郭明錤表示，Apple Car 规格尚未最终确定，并补充说，如果该汽车的推出时间段被进一步推后至 2028 年或更晚，他也不会感到惊讶。

“我们在之前的报告中预测，苹果将在 2023-2025 年推出 Apple Car[......]然而，我们最新的调查显示，目前 Apple Car 的开发时间表并不明确，如果今年开始开发，一切顺利的话，最早将在 2025-2027 年推出。由于电动车 / 自动驾驶市场的变化和苹果公司的高质量标准，如果 Apple Car 的上市时间推迟到 2028 年或更晚，我们也不会感到意外。”

郭明錤表示，市场对 Apple Car 的上市时间表 “过度看好”，他建议投资者目前避免购买 Apple Car 相关股票。

虽然他不认为 Apple Car 并非没有成功的机会，但郭明錤表示，由于苹果公司在深度学习 / 人工智能方面的落后，苹果公司在电动车 / 自动驾驶汽车市场的竞争力如何存在不确定性。

“市场对苹果汽车寄予厚望。不过，我们还是要提醒投资者，虽然苹果公司拥有各种竞争优势，但并不总是能在新的业务突出。例如，苹果未能占据智能音箱市场。HomePod 和 HomePod mini 的需求量低于预期，新的智能音箱型号的开发已经暂时停止。电动车 / 自动驾驶汽车市场的竞争比智能音箱市场的竞争更加激烈，所以我们认为下结论说 Apple Car 会成功是很危险的。 如果 Apple Car 想要在未来取得成功，关键的成功因素是大数据 / AI，而不是硬件。我们对 Apple Car 最大的担忧之一是，当 Apple Car 推出时，目前的自动驾驶汽车品牌至少有五年的大数据积累，有利于深度学习 / AI 的发展。作为后起之秀的苹果，如何克服这种滞后的差距？”

路透社宣称，苹果的自动驾驶汽车将采用独特的 “单电芯电池”设计，“通过消除容纳电池材料的小袋和模块，释放了电池组内部的空间”，有可能使每次充电的续航里程更长。

IT之家获悉，特斯拉 CEO 埃隆 - 马斯克近日在 Twitter 上对苹果汽车的传闻做出了回应，称 “单电芯电池”在电化学上是 “不可能的”。马斯克还声称，在 Model 3 生产的 “最黑暗的日子里”，他曾主动联系苹果 CEO 蒂姆 · 库克，讨论苹果以目前价值的一小部分收购特斯拉的可能性，但库克显然拒绝了这次会面。

总而言之，听起来苹果汽车仍然是一个遥远的现实。