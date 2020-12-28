老人福音：微信、支付宝等 43 款 App 将适老化改造，三大运营商设立专属爱心通道

移动互联网、大数据、人工智能、云计算、量子科技、集成电路、工业互联网…… 这些听起来高大上的词汇，让科技圈的每个人都津津乐道。



但对于老年人来说，这些词汇实在是太过陌生。

毕竟，过去的二十年，中国科技发展的列车开得很快，但越来越庞大的老年人群体并不在这座列车之上——在掉队的同时，对于科技发展的诸多便利成果，他们也一片茫然。

甚至是几乎人手一部的智能手机，他们都不太会用。

好在，面对横亘在老年人与移动互联网时代之间的 “数字鸿沟”，我们国家已经开始着手解决——就在最近，又有了最新动态。

65 岁以上老人，可直接享用运营商人工服务

12 月 25 日，工业和信息化部举行了切实解决老年人运用智能技术困难新闻发布暨成果展示会，就解决老年人使用智能技术的相关问题，公布了一些措施，并且列出了相关网站和 App 进行适老化改造的相关计划。

首先是三大运营商，它们已经推出了方便老年人使用手机通信服务的相关措施。

比如说，从 12 月 25 日开始，65 岁以上老年人拨打中国移动、中国电信和中国联通三大电信运营商的客服电话，可以直接享用人工咨询服务，无需再经过复杂的语音提示和数字选择等操作环节。

同时，三大电信运营商所有线下营业厅都为老年人提供爱心通道，老年人进入营业厅将有专人引导并提供 “面对面” 温馨服务，无需再排队等候。

可以看到，这些都是成本比较低、与民生关系密切、反馈效果显著的措施，在实施上自然是越快越好。

在发布会现场，三大运营商还发布了适老化特色服务与产品，相关运营商负责人还发言表态称，将切实解决老年人运用智能技术的困难，帮助老年人跨越 “数字鸿沟”。

与此同时，工信部还表示，华为、小米等市场主流手机都已经具备 “老人模式”、“长辈模式”等，享受大字体、大音量以及 “远程协助” 等服务，可以方便老年人看得见、听得清、用得了。

据工信部介绍，实际上，腾讯、百度、今日头条、滴滴等互联网企业也纷纷推出了一些适老化服务和产品，包括一键观看、一键报警，开通亲友代支付，以及增强方言识别能力等。

而链家（贝壳）、美团等具备线下门店和人员覆盖优势的互联网企业则已经主动开展社区助老项目，帮助社区内老年人学习使用手机，促进智能技术普及应用。

微信、支付宝等 App 将进行适老化改造

除了上述已有措施之外，工信部还宣布，针对目前老年人面临的最突出、最紧迫的使用网站和 App 的困难问题，将正式启动为期一年的 “互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”。

首批进行适老化及无障碍改造的，是 115 个公共服务内网站和 43 个手机 App。

比如说在网站改造方面，首批改造名单包括国家部委及省级政府、组织残疾人组织、新闻资讯、交通出行、金融服务、社交通讯、生活购物、搜索引擎等方面，包括一些常见的互联网服务网站，比如说百度、知乎、携程、搜狗等。

而在 App 改造方面，改造名单也基本上包含了人们在日常生活中最常见的 App，包括微信、支付宝、美团、今日头条、滴滴出行、抖音等——这些 App 都是移动互联网应用十大领域、注册用户数超过 5000 万人、同类产品中市场份额排名前 5 名的 App。

在改造方向上，工信部要求推出更多具有大字体、大图标、高对比度文字等功能特点的产品；鼓励更多企业推出界面简单、操作方便的界面模式，实现一键操作、文本输入提示等多种无障碍功能；提升方言识别能力，方便不会普通话的老人使用智能设备。

此外，工信部还表示，针对当前互联网应用中强制广告较多、容易误导老年人的问题，互联网网站和手机 App 完成改造后的适老版、关怀版、无障碍版本，将不再设有广告插件。

特别是付款类操作，将无任何诱导式按键，以便各类特殊群体方便、安全地使用。

为了鼓励相关企业参与到改造项目中，工信部将企业在推动信息无障碍方面的实际成效作为 “企业信用评价” 的加分依据——综合考虑相关互联网企业网站、移动互联网应用（App）的适老化及无障碍水平、信息无障碍工作机制、企业助老助残行动等多方面的成效，对表现突出的予以加分。

值得一提的是，工信部还将为改造后符合要求的网站和 App 授予信息无障碍标识，并且还将引导各大应用商店设立无障碍应用下载专区。

工信部将推进智慧健康养老产品和服务工作

除了让老年人能够更好地使用手机，工信部还在消除老年人的 "数字鸿沟" 方面有进一步的计划。

据人民邮电报报道，下一步工信部将继续推进以下几方面工作：

一是开发简便易用的智慧健康养老产品。

具体来说，引导企业在产品设计上注重简易化，发展智能手环、智能监护腕表、动态心电记录仪等可穿戴健康管理类设备，老年人无需进行复杂操作便可实现一键紧急呼叫、双向通话、数字支付、跌倒预警、电子定位、心率血压监测等多种功能。

二是引导国内手机龙头企业加强产品适老化设计。

比如说，在功能机中增加智慧化应用，在智能机中增设极简 / 简易模式，按照老年人使用习惯优化操作界面，使得老年人可轻松通过大图标、大字体、大音量、一键呼叫、快捷应用等享受信息化时代的红利。

三是推动智慧健康养老产品和服务推广应用。

其中包括：制定《智慧健康养老产品及服务推广目录（2020 年版）》，遴选出 118 项产品和 120 项服务，推动可穿戴健康管理设备、便携式监测设备、家庭服务机器人等产品与服务迭代，方便机构养老、社区养老、居家养老等选购使用。

可以看到，在通过智慧产品和服务来赋能老年人生活便利和身体健康方面，工信部已经有了下一步的动向，这其中也蕴含着不少面向老年人的商业机遇，比如说可穿戴设备、智慧健康、家庭服务机器人等领域。

老年人也有享受科技的权利

2000 年，我国开始步入老龄化社会；同时，数字科技在中国的发展也差不多在 2000 开始起步——于是，一方面是我国老龄化程度的加深，一方面是我国数字化水平的不断上升。

仅仅以智能手机上网这个单一维度来看，根据最新数据，我国使用手机的老年人约 2.74 亿户，其中使用智能手机上网的老年人约 1.34 亿户，这就意味着，全国或有近 1.4 亿老人使用功能机或使用智能机但不上网，在网络上呈现 “沉默” 状态。

但实际上，这 1.4 亿老人，也有同样的权利享受科技所带来的便利。

当然，国家早已意识到了这个问题，并且已经在着手解决。从大方面看，在 2020 年 11 月初决策层制定的 "十四五" 规划建议中，就明确提到 "实施积极应对人口老龄化国家战略"。

而从近期的方向来看，就在 11 月 24 日，国务院办公厅印发了关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知，要求各部门聚焦涉及老年人的高频事项和服务场景，坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，切实解决老年人在运用智能技术方面遇到的突出困难。

在加上工信部最近推出的措施，可见我们国家已经在消除老年人与新时代的 "数字鸿沟" 方面，有了实质性的进展——这的确是非常必要的。

毕竟，科技以人为本，当然也包括老年人。